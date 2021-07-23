Картина на фоне депрессии после Евро.

Отвернуться от РПЛ — предательство самого себя

Такое в нашей футбольной истории бывало, к сожалению, часто. Мы не раз начинали чемпионаты страны в депрессивной атмосфере после очередной неудачи сборной на больших турнирах — и это отражалось на восприятии публикой главного внутреннего турнира и интересе к нему.

До 2012 года, правда, чемпионаты мира и Европы проходили в середине нашего сезона, но начиная с Евро-2012 — в межсезонье. И каждые два года повторялась одна и та же история. До 2018-го, когда четвертьфинальный для России домашний чемпионат мира вместе с десятком новых шикарных стадионов, казалось, вдохновит страну на совсем другое национальное первенство. На новую футбольную жизнь.

Не вдохновил. Проблемы оказались заложены гораздо глубже — до такой степени, что сейчас на помощь для реформ призвали голландцев из HyperCube, менявших структуру чемпионатов Австрии, Бельгии, Дании. Но и эти молодые математики, несмотря на серьезное погружение в тему, до конца не понимают, с чем столкнулись. Я и сам в последние годы предлагал разные новые формулы чемпионата, суть которых — в более частых встречах топ-клубов.

Вот только, боюсь, все эти предложения ненамного более эффективны, чем перемена кроватей в одном пикантном заведении из старого анекдота. Потому что жизнь — больше и шире, чем математические формулы. Швейцарская система не спасет от российских проблем, главная из которых — массовое стремление работать не на дело, а на свой карман. Госфинансирование профессионального футбола, откаты, другие формы коррупции, чудовищный уровень менеджмента — перечислять можно долго, и старый афоризм одного из известных тренеров 80-90-х: «Надо не воровать, а отщипывать» сейчас уже кажется наивным прекраснодушием. А вы надеетесь на HyperCube...

В тех же Австрии, Бельгии, Дании голландским реформаторам нужно было просто видоизменить модель футбола профессионального — детско-юношеский там уже здорово прогрессировал, да и кровь по футбольному организму страны текла чистая. В России задача намного сложнее и многослойнее. Справляться с ней одними лишь внешними усилиями — невозможно. Внутри же работает вечная истина, что футбол — отражение всей нашей жизни.

Впрочем, все это не означает, что под воздействием Евро-2020 (куда многие сборные уровня Сербии или Норвегии, напомню, вообще не попали) нужно бросить весла и потерять интерес к национальному футболу. Это ведь легче всего — включить телевизор на трансляциях АПЛ или серии А с лучшими игроками мира и забыть, что чемпионат России в принципе есть. Вкус к настоящей игре таким образом поддерживать в себе можно гарантированно. Но ведь это предательство самого себя, для которого футбол (ну, в девяноста процентах случаев) начинался далеко не с английской премьер-лиги и не с кальчо...

Параллельная реальность

Футбол наш и вправду существует в какой-то параллельной реальности. Нет, не потому, что мы не выходим из группы на Евро (набирая, кстати, столько же очков, сколько будущий полуфиналист), — с кем не бывает. А потому что даже отличные европейские тренеры, приезжая в последнее десятилетие к нам работать, растворяются в общей атмосфере РПЛ и год, а то и меньше спустя бесславно уезжают. Затем же Унаи Эмери становится четырехкратным победителем Лиги Европы, а Роберто Манчини выигрывает с беззвездной, но идеально спаянной «Скуадрой адзуррой» чемпионат Европы.

А взять футболистов. Когда Марио Пашалич перешел в аренду из «Челси» в «Спартак», все только и говорили, что о его мягкотелости, бесхарактерности. В «Аталанте» у строжайшего Джана Пьеро Гасперини вдруг оказалось, что все совсем не так. И на Евро-2020 это получило подтверждение. Сравнять счет в добавленное время, проигрывая менее чем за десять минут до того испанцам — 1:3, бесхарактерный игрок не сможет...

Гасперини за определенное время приучил и Пашалича, и Руслана Малиновского к своему суперинтенсивному футболу. Даже запасные у него способны играть невероятно, причем на протяжении целого турнира, — взгляните на датчанина Йоахима Мехле. Ждем, что такие же перемены в наступающем чемпионате произойдут и с Алексеем Миранчуком, который в первом своем сезоне в «Аталанте» выстреливал пока фрагментарно. Но победные голы на чемпионате Европы, пусть даже и финнам (осекаюсь на этом «даже» — мы сейчас вообще не имеем права ни на какое высокомерие по отношению к кому бы то ни было), из воздуха тоже не рождаются. К ним нужно быть готовым.

В кругах профессионалов — и не европейских, подчеркиваю, а российских! — не раз слышал следующую расшифровку аббревиатуры РПЛ — Российская пешеходная лига. Выступления наших клубов в еврокубках в последние годы это презрительное определение, увы, подтверждают. Пока вперед двигаются в том числе и средние европейские чемпионаты — достаточно вспомнить выигрыши тех же австрийских «Зальцбурга» и «Вольфсбергера» у «Локомотива» и ЦСКА соответственно, а также две победы «Брюгге» над «Зенитом», — мы в лучшем случае стоим на месте. А скорее, учитывая отток качественных легионеров из-за экономической ситуации в стране и падения курса рубля, — деградируем, поскольку внутренние резервы искать разучились. На мастерстве пары-тройки Влашичей, Азмунов и Ларссонов еще куда-то вылезать можем, а обеспечить системный подъем игры команды — нет, это не про нас.

Семак и Лига чемпионов

А если про нас, то это надо доказывать в ближайшем сезоне. Сергей Семак и его «Зенит», три года подряд (впервые со времен «Спартака» Олега Романцева) выигрывавшие чемпионат России, но в ЛЧ дважды подряд занимавшие четвертое место в группе, должны ставить выход в плей-офф главного еврокубка как обязательную задачу. Кстати, та же упомянутая романцевская команда именно на третий сезон, 1995/96, после двух третьих мест кряду выиграла в Лиге все шесть матчей. Пока же игра «Зенита» в Европе казалась футболом прошлого века, и это было печально с учетом того, что и питерцев мы видели совсем другими — при Дике Адвокате, Лучано Спаллетти, первый сезон при Андре Виллаш-Боаше.

Вторая часть прошлого сезона дала намек на то, что Семак перестраивается с примитивной модели «забрось мяч на Дзюбу» на более разноплановый и интересный футбол; матч за Суперкубок-2021 это впечатление подтвердил. В частности, прессинг у «Зенита» стал агрессивнее и качественнее, а это обязательная составляющая современного футбола. Именно на малом участии в прессинге, а не на снижении результативности, считаю, могут понизиться акции Дзюбы — и появление впереди против «Локо» эффективной тройки Дриусси — Малком — Азмун говорит о том, что чемпион может предстать в этом сезоне иным. Правда, бразилец уехал на Олимпиаду, и планы Семака в этом смысле могут быть отложены.

Витория и столетие «Спартака»

Самое яркое впечатление короткого межсезонья — игра на московском предсезонном турнире «Спартака» с новым тренером Руем Виторией. Три победы над «Сочи», «Рубином» и «Химками» (обо всех трех этих командах справедливо много говорили в прошлом сезоне) с соотношением мячей «плюс 12» обратили на себя внимание не только и не столько счетом, сколько содержанием. Это было гораздо больше похоже на «Спартак» болельщицкой мечты, чем-то, как играли красно-белые все время при Доменико Тедеско.

Вопрос в том, насколько этот футбол сможет перенестись на календарные игры. Все-таки предсезонка — она и есть предсезонка. И первые ответы мы получим в стартовом же туре, когда «Спартак» приедет в гости к одному из поверженных на недавнем турнире — «Рубину». Уж команда-то Леонида Слуцкого, с еще неуехавшим Хвичей Кварацхелией в составе, точно устроит спартаковцам самую крутую проверку. В этом смысле календарь старта чемпионата, так порадовавший Зарему Салихову, довольно коварен. Неудача в первом туре может подрубить на корню все обретенные недавно иллюзии. Зато победа...

В этом сезоне, как мы помним, «Спартак» отметит столетие. Надпись «99 лет», красиво выведенная на трибунах «Открытие банк арены» (в первых турах из-за ограничений Роспотребнадзора ее, вероятно, будет очень хорошо видно), производит сильное эмоциональное впечатление. Слова исполнительного директора Евгения Мележикова в интервью, что в год такого юбилея «Спартаку», как он выразился, «позарез» нужно золото, тоже важны в контексте того, что стоит для команды на кону. Может, в какой-то мере потому и пригласили специалиста по фамилии, которая переводится как «победа»?..

Тут надо сказать, что Тедеско проделал хорошую подготовительную работу, объединив игроков в коллектив и привив им волю. Решение уйти, чтобы быть ближе к семье, было его и только его. В футболе нередко бывает, что последние штрихи команде-победительнице придает не тот тренер, кто выстраивал фундамент. Даже не самые большие доброжелатели «Спартака» вроде Владислава Радимова отмечают, что футбол по Витории интереснее того, что был при Тедеско. А как у португальца обстоят дела с умением контролировать обстановку в команде по ходу сезона и, в частности, не дать перерасти мощной конкуренции во вражду, — покажет сезон.

Ожидание прогресса от «Рубина» и «Динамо»

Признаться, ничего выдающегося не жду от бронзового призера — «Локомотива». И дело не в суперкубковом разгроме от «Зенита» — такое как раз может произойти со всяким. Дело в отсутствии какого-либо намека на игру, явных проблемах с глубиной состава (уход Чорлуки, Мухина, Игнатьева, Эдера пока не компенсирован никем) и разновекторной политике внутри клуба. Мне кажется, что пути приглашенного руководить спортивным блоком Ральфа Рангника и главного тренера Марко Николича могут разойтись достаточно быстро — достаточно завалить первый месяц сезона. А на построение чего-то нового потребуется время.

От кого жду дальнейшего прогресса, так это в первую очередь от «Рубина» и «Динамо». У Слуцкого есть четкий, ясный план, который я слышал от него в интервью «СЭ» во время Евро, и суть его с учетом возможной продажи Хвичи как раз в изыскании тех самых внутренних резервов, в индивидуальном и коллективном росте имеющихся футболистов. Этот прогресс мы уже наблюдали в прошлом сезоне, и не вижу, почему у очень комфортно ощущающего себя в Казани тренера он не должен продолжиться. Команда же Сандро Шварца, в прошлом сезоне периодически сверкавшая, но очень молодая, должна несколько заматереть и сделать следующий шаг.

«Сочи» Владимира Федотова понес достаточно серьезные кадровые потери, чтобы даже при уверенности в качествах этого тренера быть убежденным в продолжении успехов, тем более что силы от чемпионата будет отнимать Лига конференций. Есть она и у «Рубина», но там и скамейка шире. Что такое ЦСКА с тренером Алексеем Березуцким и Мухиным с Заболотным в составе — пока ясно не вполне. Наверняка поднимется «Краснодар» с Виктором Гончаренко, но там ведь и потери серьезные — Олссон, Берг.

Полярные ожидания от новичков РПЛ. «Крылья Советов» провели такой выразительный сезон в ФНЛ и были настолько хороши в Кубке России, да еще и Глушенковым с юным Пиняевым сейчас разжились, что прямо не терпится увидеть их в премьер-лиге. Тем более что вопреки ожиданиям многих остался у них и снайпер Иван Сергеев. Осанка у команды Игоря Осинькина какая-то очень уж необычная для нашего футбола — и как же хочется, чтобы под давлением результата она осталась столь же гордой.

А вот о «Нижнем Новгороде» пока все говорят только в контексте его возмутившей всех протянутой руки. «Не успело еще остыть тело «Тамбова», — как метко написал в Telegram коллега Антон Орехъ. И этот клуб, в отличие от «Оренбурга» с «Аланией», получил лицензию на выступления в РПЛ!

Такие вещи никогда не бывают случайными. Так что, вероятно, в наступающем сезоне ждем очередных слезных рассказов о долгах и интонаций Кисы Воробьянинова: «Же не манж па сис жур». А вы говорите — HyperCube...