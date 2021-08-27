Гильерме о жеребьевке Лиги Европы: «Пятый год подряд «Локомотив» играет на уровне Лиги чемпионов»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился впечатлениями после матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1). Также он прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

— Как тебе игра сегодня?

— Тяжелая. Всегда играть против «Динамо» непросто, у них очень быстрая команда с молодыми игроками. Они все очень здорово делают тактически. Считаю, что это неплохой результат для игры на выезде. Если оценивать начало чемпионата, то все великолепно.

— Как тебе новички «Локомотива»? Бека-Бека сегодня сыграл.

— Ребята молодцы, с дебютом их. Бека-Бека всего три дня в команде, пока сложно что-то сказать. Максим Ненахов уже давно в команде, мы его знаем. У нас большая конкуренция, но нужно ждать момента, когда ему дадут шанс сыграть и проявить себя.

— У вас группа в Лиге Европы такая же, как в Лиге чемпионов.

— Да-да (улыбается). Мы об этом говорили перед игрой. Хорошо же. Пятый год подряд играем на уровне Лиги чемпионов. Это супер

— Есть шансы выйти?

— Посмотрим, все зависит от многих факторов. Лига Европы через месяц. За этот месяц много чего может произойти. Позднее это обсудим.

— Пять вратарей в сборной. Тебе не кажется это странным?

— А почему? Новый тренер смотрит претендентов на игру в сборной России. Хорошо, что у нас сегодня много вратарей, которые могут играть в основном составе. Тренер может посмотреть их на тренировках.

В Лиге Европы «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».