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Гончаренко: «Во втором тайме «Урал» был лучше «Ростова», но, к сожалению, мы проиграли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Первый тайм мы очень инертно играли, то есть не знаю даже, с чем это связано, может быть с тем, что предыдущую игру очень энергозатратно сыграли. Движение не то было, которое нам надо, и движение мяча не очень хорошее, подстроение под игрока. В результате много сумбура. Во втором тайме, где мы были лучше, наверное, «Ростова», к сожалению, мы проиграли. Проигрывая мы нашли в себе силы создать моменты. И исходя из тех моментов, которые были, какие-то очки сегодня хотелось набрать. К сожалению, у нас весь сезон такой, когда мы очень много в таких вот равных матчах или вничью играем, или проигрываем», — сказал Гончаренко.

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (24 очка) идет 13-м.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Гол Роналдо принес «Ростову» победу над «Уралом»
Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/poslematchevaya-press-konferencziya-viktora-goncharenko-25-04
Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
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 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
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 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
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10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
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14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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