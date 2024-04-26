Алдонин: «Гол раскрыл бы игру, но так как его не было, то все прошло скудно на моменты»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничью красно-синих со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
«Не сказал бы, что команды боялись друг друга. Просто основной акцент был сделан на то, чтобы не ошибиться. Команды достаточно плотно играли в середине поля, но футбол на встречных курсах у них не особо получился. Самый реальный момент был у Облякова после ошибки Хлусевича, но, к сожалению, он не реализовал момент. Думаю, что гол раскрыл бы игру, но так как его не было, то все прошло скудно на моменты.
Одно из самых незрелищных дерби получилось. Учитывая, что основной центр обороны у ЦСКА отсутствовал, игра «на ноль» против «Спартака» может идти в плюс. В борьбе за медали любая осечка не добавляет положительных эмоций.
Момент с пенальти? Было очень близкое расстояние и акцентированой игры не было. Сейчас очень много, как я называю, видеофолов, по которым можно все что угодно придумать», — цитирует Metaratings.ru Алдонина.
«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3