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Алдонин: «Гол раскрыл бы игру, но так как его не было, то все прошло скудно на моменты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничью красно-синих со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Не сказал бы, что команды боялись друг друга. Просто основной акцент был сделан на то, чтобы не ошибиться. Команды достаточно плотно играли в середине поля, но футбол на встречных курсах у них не особо получился. Самый реальный момент был у Облякова после ошибки Хлусевича, но, к сожалению, он не реализовал момент. Думаю, что гол раскрыл бы игру, но так как его не было, то все прошло скудно на моменты.

Одно из самых незрелищных дерби получилось. Учитывая, что основной центр обороны у ЦСКА отсутствовал, игра «на ноль» против «Спартака» может идти в плюс. В борьбе за медали любая осечка не добавляет положительных эмоций.

Момент с пенальти? Было очень близкое расстояние и акцентированой игры не было. Сейчас очень много, как я называю, видеофолов, по которым можно все что угодно придумать», — цитирует Metaratings.ru Алдонина.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: рука Чалова в&nbsp;штрафной, пенальти правильно не&nbsp;назначен. ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой
Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-o-penalti-za-ruku-chalova-ochen-blizkoe-rasstoyanie-akcentirovanoi-igry-ne-bylo-357115/
Евгений Алдонин
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