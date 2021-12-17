Алексей Сорокин: «Обязательный Fan ID на матчи РПЛ привлечет на трибуны семьи»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин поделился мнением о возможностях паспорта болельщика.

«Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции, -цитируют Сорокина «Известия». — Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам. Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом.

Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

На какой-то первой эмоциональной реакции у какой-то категории болельщиков может и снизить (посещаемость — Прим. «СЭ»), но потом к этому все привыкнут. А когда поймут, что это несет не ограничение, а преимущество, то может, наоборот, и повысить. Об этом вслух не так часто говорят, но не секрет, что подчас у людей, которые хотят пойти на футбол с семьей, есть опасения.

Ввиду которых они принимают решения остаться дома, а не идти на стадион. Вполне возможно, это даст волну привлечения совершенно другого болельщика. Который будет более спокоен. В силу наличия Fan ID — инструмента определенной безопасности на стадионе. Тут надо балансировать между интересами всех заинтересованных сторон и найти правильную точку равновесия"..

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.