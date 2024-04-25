Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:10

«Личное право каждого спортсмена». Финальная точка в спорах о россиянах на Олимпиаде-2024

Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Помощник президента РФ Игорь Левитин
Игорь Левитин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Официального решения Минспорта и ОКР по поездке наших спортсменов в Париж, видимо, не последует.

Со дня публикации финальных критериев МОК для допуска на Олимпиаду-2024 нейтральных россиян прошло больше месяца, и становится очевидно, что официального документа, регламентирующего поездку наших атлетов на Игры в Париж, не будет. Некоторые наши функционеры, тренеры и спортсмены рассчитывали снять с себя груз непростого решения. Однако накануне помощник президента РФ Игорь Левитин в интервью ТАСС уже в который раз заявил, что выступление на дискриминационных условиях — это «право каждого спортсмена». По факту мы видим, что позиция российских кандидатов в олимпийцы сильно зависит от точки зрения руководителей федераций. Тем не менее контуры делегации нейтралов в Париже-2024 начинают вырисовываться довольно четко.

Логотип Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Необходимо определиться по каждой федерации». Споры о поездке россиян в Париж-2024 набирают силу

Персональная позиция

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена, — приводит слова Левитина ТАСС. — Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой». Ранее в таком же духе высказывались вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин. Последний даже попытался защитить тех атлетов, которых из-за желания поехать в Париж обвиняют в отсутствии патриотизма. «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы — единое спортивное братство», — отметил министр на мероприятии в Астрахани.

Слово «иноагенты» в спорах об участии россиян в Олимпиаде появилось благодаря главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, который считает, что условия МОК «неприемлемы ни по сути, ни по форме» и что соглашаться на них нельзя. Кроме того, глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер назвала тех, кто поедет в Париж без гимна и без флага, «бомжами». А военный блогер Юрий Подоляка придумал для нейтральных спортсменов термин «униженка». В общем, очевидно — поддержка наших спортсменов, преодолевших препоны для выступления на Олимпиаде-2024, не будет в стране безусловной. Но при этом и серьезные негативные последствия (помимо хейта) нейтралам, видимо, не грозят.

Ульяна Баташова. «Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе

В любом случае многое теперь зависит от руководителей национальных федераций. Некоторые из них категорически против нейтрального статуса и, как показывает пример пятиборки Ульяны Баташовой, могут доставить ослушавшимся спортсменам определенные неприятности. В интервью «СЭ» Баташова пожаловалась, что после заявки на квалификационные старты была снята со ставки в национальной команде. Правда, руководство сборной уверяет, что данный шаг был чисто спортивным, а не политическим. Как бы то ни было, очевидно, что в современном пятиборье у нас в Париже будет максимум один представитель, и то если Баташова успеет набрать необходимый рейтинг или попадет в призовую тройку на чемпионате мира, который состоится 9-16 июня в Чжэнчжоу (Китай).

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Белые вороны

Среди других белых ворон — пловчиха Юлия Ефимова. Правда, она по состоянию здоровья снялась с рейтингового турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), который состоится 27-28 апреля. И теперь непонятно, где звездная брассистка сможет показать квалификационный норматив для попадания в Париж. Да и форма Юлии пока оставляет желать лучшего. Помимо Ефимовой, наших представителей водных видах спорта в Париже точно не будет. Остальные пловцы и прыгуны в воду проигнорировали отбор, а синхронисткам и ватерполистам не позволяют выступать санкции.

Юлия Ефимова. Из россиян на Олимпиаду хочет только Ефимова. Но как же будет не хватать в Париже Чикуновой

В парусном спорте есть экипаж Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова, который, несмотря на отрицательную позицию национальной федерации, сейчас выступает в отборочной регате «Последний шанс» во французском Йере в классе Nacra 17. Эти соревнования завершатся 28 апреля. В них в классе яхт «Формула-кайт» также стартовал призер чемпионата мира и Европы в составе сборной России Михаил Новиков, который в 2023 году перешел под флаг Вануату. Но даже в случае успеха этого спортсмена ждет разбирательство в суде. World Sailing не признает его новое гражданство и грозится аннулировать результаты, показанные в качестве представителя Вануату. Других российских яхтсменов в Париже точно не ожидается.

Точно не будет на Олимпиаде наших спортсменов во всех командных видах спорта и коллективных дисциплинах (из-за санкций), в легкой атлетике и серфинге (из-за запрета на нейтральный статус), в академической гребле, прыжках в воду, стрельбе из лука, спортивной и художественной гимнастике, скалолазании, фехтовании, боксе, конном спорте и тяжелой атлетике (из-за отказа от отбора), в гольфе, бадминтоне, настольном теннисе, скейтбординге, спортивной стрельбе, триатлоне и брейкинге (из-за неучастия или недостаточного участия в квалификационных соревнованиях).

Олимпийские кольца в Париже
Фото AFP

Борьба за квоты продолжается

Скорее всего, в Париже выступят наши соотечественники в теннисе, велоспорте, прыжках на батуте, дзюдо, тхэквондо и спортивной борьбе. Правда, в последнем случае — неточно. Национальная федерации заявляет, что сперва надо завершить борьбу за путевки, а уже потом разбираться в моральной дилемме — ехать или не ехать на унизительных условиях МОК. В дзюдо на этой неделе — рейтинговый чемпионат Европы в Загребе (Хорватия). В тхэквондо ЧЕ с участием наших спортсменов пройдет с 9 по 12 мая в Белграде (Сербия). Мировая олимпийская квалификация в борьбе завершается в Стамбуле (Турция) 9-13 мая.

В гребле на байдарках и каноэ квоты могут быть завоеваны 8-9 мая на европейской квалификации в венгерском Сегеде и 7-9 июня на квалификационном турнире в Праге (Чехия). В сумме количество участников Игр-2024 с российским паспортом ожидается в районе трех десятков. Всем им придется выступать в Париже без тренеров и фактически за свой счет. Скорее всего, они будут претендовать на 10-15 наград (пять из которых — золотые). Это место в конце первой двадцатки, но в медальной таблице наших спортсменов по решению МОК не будет, так что все эти подсчеты очень условны.

Президент ОКР Станислав Поздняков, теннисисты Даниил Медведев и&nbsp;Дарья Касаткина. Можно ли признать спортсменов иноагентами? Чем грозит россиянам выступление на Олимпиаде-2024

Что касается Паралимпиады, то накануне глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил ТАСС, что рассчитывает на выступление 108 нейтральных спортсменов. Ожидается, что они будут представлены в 7 видах спорта из 22. Три года назад в Токио стартовал 241 паралимпиец из нашей страны. На Олимпиаду-2020 мы выставляли 336 спортсменов. Смогут ли будущие российские участники Парижа-2024 потом выступить на Играх дружбы — пока неясно. Но стипендии Олимпийского комитета России они лишатся почти наверняка.

Олимпиада
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Цитович рассказал, что УЕФА постарается вернуть российских делегатов на международные матчи
Глава РУСАДА Логинова рассказала, что чувствует обиду на ВАДА
Левитин назвал участие в Олимпиаде личным правом каждого спортсмена
«Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?
Вяльбе: «Решения о возвращении россиян на турниры принимают далекие от спорта люди»
«В деле Валиевой концентрация была выше». ВАДА сравнило обвинения против российской фигуристки и китайских пловцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

100 дней до Олимпиады: вышел новый медальный прогноз. Без России аналитики предрекают взлет европейцев

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости