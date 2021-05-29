События с российскими хоккеистами в первом раунде плей-офф НХЛ.

После укороченного регулярного чемпионата в первом и втором раундах плей-офф команды бьются с теми же соперниками внутри четырех дивизионов. Россияне есть в составах 13 из 16 участников Кубка Стэнли-2021 (на лед выходили 14 полевых игроков и 5 вратарей), до следующей стадии половина клубов с нашими не добралась.

Восточный дивизион

Наши: Овечкин — 5 матчей, 4 (2+2) очка, «-2». Орлов — 5, 3 (0+3), «-1». Кузнецов — 3, 0, «-1». Самсонов — 3 матча, 0 побед, процент отраженных бросков — 89,9, коэффициент надежности — 2,99 // нет.

Александр Овечкин с «Вашингтоном» после долгожданной победы в Кубке Стэнли-2018 в третий раз подряд вылетел в первом раунде. Капитан «Кэпиталз» после скомканной регулярки восстановился к плей-офф, зажигал и заводил партнеров, но его команда в целом оказалась не готова к противостоянию с «Бостоном».

Овечкин много бросал и бился (и ему прилетало в ответ). Серия началась с хита на Давиде Крейчи, удара Жереми Лозона клюшкой в челюсть и передачи в результативной атаке (переписанной с гола). Во втором матче был роскошный пас вместо щелчка из «офиса», в третьем — заброшенная шайба с выходом на отметку в 800 голов за североамериканскую карьеру (730 в регулярках + 70 в плей-офф — это шестой показатель в истории, №1 и здесь — Уэйн Гретцки). Но главное — ошибка Ильи Самсонова и Джастина Шульца с поражением во втором овертайме привела к вспышке гнева Ови с ударом клюшки о борт и неприятными словами в адрес вратаря. Картина четвертой игры: Александр сокрушил Брэда Маршана, сломал клюшку при голе с рикошетом, получил двойной удар в спину от Давида Пастрняка и того же Маршана и снова проиграл. Дальше был грустный вылет.

Alex Ovechkin isn't happy with Ilya Samsonov pic.twitter.com/fXriByoz8r — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) May 20, 2021

Итог сезона для 35-летнего Овечкина (помимо эмоциональной реакции на вылет «Это отстой!»): по ходу регулярки у форварда были микротравмы и серьезное повреждение ноги, к плей-офф он восстановился, и летом ему не потребуются операция и реабилитация. Александр мог приехать в сборную России на чемпионат мира в Ригу, но после непростого года предложил вызвать готового на все сто хоккеиста. Ови не считает, что для «Вашингтона» захлопнулось чемпионское окно и не сомневается в подписании нового контракта в расчете закончить карьеру в столичном клубе.

Дмитрий Орлов в этом плей-офф отметился двумя передачами во втором матче, а в четвертом отправил Кевина Миллера на обследование в больницу — и с этого удаления начался победный рывок «Брюинз». 29-летний защитник улетел на ЧМ-2021 в Ригу с напутствием от Овечкина.

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов в начале мая во второй раз за полгода попали в ковид-протокол и вернулись в игру по ходу серии. Центрфорвард закончил плей-офф без результативных действий, разговоры о его возможном обмене после невразумительного сезона не утихли. Сам 29-летний Кузнецов рассчитывает не стать уникальным человеком, который после прививки заболеет коронавирусом в третий раз, а также хочет остаться в одном клубе с Овечкиным. Самсонов вернулся в ворота после травмы Витека Ванечека и заменил ветерана Крэйга Андерсена, старался тащить команду, но из всей кубковой истории-2021 24-летнего голкипера больше всего запомнится срыв на него капитана.

Наши: Малкин — 4 матча, 5 (1+4), «-2» // Сорокин — 4 матча, 4 победы, %ОБ 94,3, КН 1,95. Варламов — 2 матча, 0 побед, %ОБ 90,3, КН 3,61.

Евгений Малкин с «Питтсбургом» после победы в Кубке Стэнли-2017 выиграл лишь одну серию плей-офф. Джино с Сидни Кросби снова пришлось отложить мечту о четвертом чемпионстве (никто из россиян подобного не добивался), во второй раз за четыре года — из-за «Айлендерс». И здесь тоже актуален вопрос, на что способна стареющая команда двух суперзвезд в следующих сезонах.

Малкин пропустил две игры на старте серии после повреждения на финише регулярки. В двух матчах у центрфорварда — по две передачи, в двух других — 6 штрафных минут без результативных действий и гол. 34-летний россиянин по очкам в Кубке Стэнли догнал и обошел легенду «Пингвинз» Марио Лемье (172, 76+96 в 107 играх). У Евгения — 174 (64+110) очка в 170 матчах, впереди среди клубных рекордсменов только Кросби — 191 (69+122) в 174.

Илья Сорокин дебютировал в Кубке Стэнли в стартовом матче, заработал удаление за подножку, сделал несколько ярких сэйвов (в том числе против Кросби и шлемом, всего — 39) и оформил первую победу. Затем дважды подряд ворота «Айлендерс» защищал Семен Варламов, но 33-летний голкипер сел в запас после двух поражений — команда выигрывала только с его 25-летним соотечественником.

Сорокин продолжил тащить команду после возвращения: 29 сэйвов после 30 бросков в четвертой встрече (первый «сухарь» обидно сорвался в третьем периоде при игре в большинстве), затем рекордные 48 спасений в пятом матче и всего 150 после 159 бросков в серии. Илья — один из главных героев «Островитян» в противостоянии с «Пингвинами», он поймал свой момент и теперь от него ждут продолжения против «Бостона».

Центральный дивизион

Наши: Бобровский — 3 матча, 1 победа, %ОБ 84,1, КН 5,33. Гусев, Денисенко — не играли // Василевский — 6 матчей, 4 победы, %ОБ 92,9, КН 2,64, 1 игра «на ноль». Кучеров — 6 матчей, 11 (3+8) очков, «+2». Сергачев — 6, 2 (0+2), «-2».

Никита Кучеров оформил возвращение года: 27-летний форвард не играл с конца октября после победы в Кубке Стэнли, в декабре стало известно об операции и пропуске всего регулярного чемпионата, в середине мая россиянин зажег в серии с «Флоридой». Кучеров — лучший бомбардир первого раунда. Он выбил 100 очков в плей-офф быстрее чем за 100 матчей, среди действующих хоккеистов подобное делали только Кросби с Малкиным (Сидни — за 75 игр, Евгений — за 86, Никита — за 93).

Кучеров оформил дубль и голевую передачу в первом матче, в котором «Тампа» и «Флорида» устроили качели с четырьмя сменами лидера в счете. Передачи в двух следующих встречах вывели его на ту самую отметку в 100 очков в плей-офф. В четвертой игре были фееричные 1+3, а также удаление после толчка в спину от Маккензи Уигара в собственного вратаря и грязный удар в колено от Энтони Дюклера. Российский бомбардир не пропустил пятую встречу (единственная в серии без результативных действий), а затем вместе с партнерами поставил точку в ярком противостоянии.

Андрей Василевский привычно великолепен: 26-летний вратарь «Лайтнинг» провел серию на высоком уровне, с важными спасениями и без пауз. В шестой игре лучший российский голкипер оформил первый «сухарь» в этом плей-офф и вместе с партнерами снова ведет «Тампу» дальше.

Михаил Сергачев сохраняет важную роль в основной обойме чемпиона. Когда в четвертой игре обиженные «Пантеры» устроили охоту за соперниками, 22-летний защитник избежал серьезной травмы после силового приема Патрика Хорнквиста у борта.

Сергей Бобровский потерял место в воротах «Флориды». 32-летний голкипер с 10-миллионым контрактом начал этот плей-офф с пяти пропущенных шайб при 35 сэйвах, затем сел в запас и победно вышел на замену, а следом пропустил пять голов после 14 бросков в той самой четвертой встрече и больше в серии участия не принимал. Сначала ворота «Пантерз» защищал Крис Дриджер, а в играх на грани вылета — 20-летний Спенсер Найт из золотой американской молодежки. Бобровский после окончания клубного сезона откликнулся на приглашение приехать на ЧМ в Ригу, куда перед этим «Вашингтон» не отпустил Самсонова.

Наши: Свечников — 6 матчей, 3 (1+2) очка, «+2» // Тренин — 6, 2 (0+2), «-2».

Андрей Свечников на старте серии отметился голом в пустые ворота, в двух следующих матчах добавил по передаче, а затем в трех встречах остался без результативных действий. В пятой игре 21-летний россиянин подрался с Люком Канином. Форварду «Каролины» не понравился опасный силовой прием соперника у борта, после чего он атаковал обидчика. Игроков быстро разняли, в их дуэли обошлось без неприятных воспоминаний о нокауте Свечникова от Овечкина в апреле 2019-го. Андрей очень нужен «Харрикейнз» в другом амплуа.

Яков Тренин в пятом матче серии оформил дубль и набрал первые очки в дебютном плей-офф. Только это не помогло «Нэшвиллу», который дважды вырывался вперед после голов 24-летнего российского форварда, но в итоге уступил. «Предаторз» дали бой «Каролине», вытянули две встречи с двумя овертаймами и довели до дополнительного времени две следующих. «Ураганы» все равно взяли свое, отправили «Хищников» в отпуск и теперь готовятся к зарубе с «Тампой».

Западный дивизион

Наши: нет // Капризов — 7 матчей, 3 (1+2) очка, «-3».

Кирилл Капризов в дебютном сезоне стал звездой «Миннесоты» и вместе с ней удивил многих: «Уайлд» не просто бились, а уверенно вышли в плей-офф. В серии с опытным «Вегасом» шансы команды россиянина котировались не очень высоко, но ей удалось затянуть соперника в седьмой матч. «Голден Найтс» натерпелись от 24-летнего новичка в регулярке, а в плей-офф ему самому пришлось очень непросто.

Капризов старался создавать, ловил на себя шайбы, крушил соперников и вполне мог забить уже в первой игре — но Марк-Андре Флери лишил его гола одним из невероятных сэйвов. Кирилл остался без результативных действий и обидно удалился в концовке второго матча, отметился передачей при «-3» в третьем, в четвертом вместе с командой был «засушен» и вдобавок разбил нос, когда Николас Хаг при попытке выбросить шайбу попал клюшкой в лицо завалившегося форварда.

Первый и такой нужный гол Капризов забил в пятом матче: отработал у своих ворот и вышел на завершение, а его команда вернулась в игру. Еще одну шайбу россиянин провел в седьмой встрече, в которой «Дикари» какое-то время не отпускали «Рыцарей». Хэппи-энда не получилось, но любимец одноклубников и болельщиков провел крутой сезон. Как и вся команда, которая в целом превзошла ожидания.

Наши: Ничушкин — 4 матча, 2 (1+1) очка, «+1» // Тарасенко — 4, 2 (2+0), «-8». Барбашев — 4, 1 (0+1), «-2». Костин — не играл.

Самая быстрая серия первого раунда: победитель регулярки разобрался с обладателем Кубка Стэнли-2019, который два года назад за сезон прошел путь от худшей до лучшей команды лиги.

Валерий Ничушкин поставил точку в противостоянии «Колорадо» и «Сент-Луиса» голом в пустые ворота. 26-летний форвард «Эвеланш» до этого при одной передаче полезно работал на команду. В том числе коньком отразил бросок Тарасенко в стартовой встрече. Теперь «Лавины» готовятся к серии с «Вегасом».

Владимир Тарасенко в четвертом матче оформил дубль — больше результативных действий в этом плей-офф у него не было. 29-летний форвард вернулся после двух непростых лет с двумя операциями на плече после чемпионства. И несмотря на микроповреждения, был готов принять приглашение из сборной России и вместе с Орловым присоединился к команде Валерия Брагина на ЧМ-2021.

Северный дивизион

Эдмонтон (2) — Виннипег (3) — 0-4 (1:4, 0:1 ОТ, 4:5 ОТ, 3:4 3ОТ)

Наши: Куликов — 3 матча, 0 очков, «-3» // нет.

Это не история про россиян, а короткий сериал о том, как «следующий избранный» Коннор Макдэвид добился новых достижений в регулярном чемпионате и быстро остался вне игры в плей-офф. «Эдмонтон» не смог создать вокруг канадца и Леона Драйзайтля команду с претензией на кубковый успех, что «Виннипег» доказал за четыре матча — в последнем из них овертайм зашел по времени на пятую встречу, а затем обернулся вылетом «Ойлерз».

Наши: Михеев — 5 матчей*, 0 очков, «0» // Романов — не играл*.

Северный дивизион позже всех накрыла вспышка коронавируса, из-за серии переносов его команды закончили регулярный чемпионат уже после начала плей-офф. Теперь «Торонто» и «Монреаль» продлили свое противостояние как минимум до дня старта второго раунда у «восточной» и «центральной» пар. Ярко начавший дебютный сезон в «Канадиенс» защитник Александр Романов смотрит эти матчи со стороны, у фаворитов из «Мейпл Ливз» пока без баллов за результативность играет форвард Илья Михеев.

Продолжение — в ночь на 30 мая.