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Кучеров и русские вратари — лучшие, Овечкин и Малкин — вне игры

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 21:30
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Илья Сорокин. Фото USA Today Sports Андрей Василевский. Фото USA Today Sports Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Теги:
События с российскими хоккеистами в первом раунде плей-офф НХЛ.

После укороченного регулярного чемпионата в первом и втором раундах плей-офф команды бьются с теми же соперниками внутри четырех дивизионов. Россияне есть в составах 13 из 16 участников Кубка Стэнли-2021 (на лед выходили 14 полевых игроков и 5 вратарей), до следующей стадии половина клубов с нашими не добралась.

Восточный дивизион

Вашингтон (2) — Бостон (3) — 1-4 (3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 2:3 2ОТ, 1:4, 1:3)

Наши: Овечкин — 5 матчей, 4 (2+2) очка, «-2». Орлов — 5, 3 (0+3), «-1». Кузнецов — 3, 0, «-1». Самсонов — 3 матча, 0 побед, процент отраженных бросков — 89,9, коэффициент надежности — 2,99 // нет.

Александр Овечкин.«Сказал, что если буду нужен сборной, то приеду. Но...» Интервью Овечкина — о ЧМ, новом контракте с «Вашингтоном» и рекорде Гретцки

Александр Овечкин с «Вашингтоном» после долгожданной победы в Кубке Стэнли-2018 в третий раз подряд вылетел в первом раунде. Капитан «Кэпиталз» после скомканной регулярки восстановился к плей-офф, зажигал и заводил партнеров, но его команда в целом оказалась не готова к противостоянию с «Бостоном».

Овечкин много бросал и бился (и ему прилетало в ответ). Серия началась с хита на Давиде Крейчи, удара Жереми Лозона клюшкой в челюсть и передачи в результативной атаке (переписанной с гола). Во втором матче был роскошный пас вместо щелчка из «офиса», в третьем — заброшенная шайба с выходом на отметку в 800 голов за североамериканскую карьеру (730 в регулярках + 70 в плей-офф — это шестой показатель в истории, №1 и здесь — Уэйн Гретцки). Но главное — ошибка Ильи Самсонова и Джастина Шульца с поражением во втором овертайме привела к вспышке гнева Ови с ударом клюшки о борт и неприятными словами в адрес вратаря. Картина четвертой игры: Александр сокрушил Брэда Маршана, сломал клюшку при голе с рикошетом, получил двойной удар в спину от Давида Пастрняка и того же Маршана и снова проиграл. Дальше был грустный вылет.

Итог сезона для 35-летнего Овечкина (помимо эмоциональной реакции на вылет «Это отстой!»): по ходу регулярки у форварда были микротравмы и серьезное повреждение ноги, к плей-офф он восстановился, и летом ему не потребуются операция и реабилитация. Александр мог приехать в сборную России на чемпионат мира в Ригу, но после непростого года предложил вызвать готового на все сто хоккеиста. Ови не считает, что для «Вашингтона» захлопнулось чемпионское окно и не сомневается в подписании нового контракта в расчете закончить карьеру в столичном клубе.

Дмитрий Орлов в этом плей-офф отметился двумя передачами во втором матче, а в четвертом отправил Кевина Миллера на обследование в больницу — и с этого удаления начался победный рывок «Брюинз». 29-летний защитник улетел на ЧМ-2021 в Ригу с напутствием от Овечкина.

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов в начале мая во второй раз за полгода попали в ковид-протокол и вернулись в игру по ходу серии. Центрфорвард закончил плей-офф без результативных действий, разговоры о его возможном обмене после невразумительного сезона не утихли. Сам 29-летний Кузнецов рассчитывает не стать уникальным человеком, который после прививки заболеет коронавирусом в третий раз, а также хочет остаться в одном клубе с Овечкиным. Самсонов вернулся в ворота после травмы Витека Ванечека и заменил ветерана Крэйга Андерсена, старался тащить команду, но из всей кубковой истории-2021 24-летнего голкипера больше всего запомнится срыв на него капитана.

Питтсбург (1) — Айлендерс (4) — 2-4 (3:4 ОТ, 2:1, 5:4, 1:4, 2:3 2ОТ, 3:5)

Наши: Малкин — 4 матча, 5 (1+4), «-2» // Сорокин — 4 матча, 4 победы, %ОБ 94,3, КН 1,95. Варламов — 2 матча, 0 побед, %ОБ 90,3, КН 3,61.

&laquo;Питтсбург&raquo; проиграл &laquo;Айлендерс&raquo; в&nbsp;серии первого раунда Кубка Стэнли-2021.Что будет с «Питтсбургом» после раннего вылета. Останется ли Малкин? А Кросби? И как решат вратарскую проблему?

Евгений Малкин с «Питтсбургом» после победы в Кубке Стэнли-2017 выиграл лишь одну серию плей-офф. Джино с Сидни Кросби снова пришлось отложить мечту о четвертом чемпионстве (никто из россиян подобного не добивался), во второй раз за четыре года — из-за «Айлендерс». И здесь тоже актуален вопрос, на что способна стареющая команда двух суперзвезд в следующих сезонах.

Малкин пропустил две игры на старте серии после повреждения на финише регулярки. В двух матчах у центрфорварда — по две передачи, в двух других — 6 штрафных минут без результативных действий и гол. 34-летний россиянин по очкам в Кубке Стэнли догнал и обошел легенду «Пингвинз» Марио Лемье (172, 76+96 в 107 играх). У Евгения — 174 (64+110) очка в 170 матчах, впереди среди клубных рекордсменов только Кросби — 191 (69+122) в 174.

Илья Сорокин дебютировал в Кубке Стэнли в стартовом матче, заработал удаление за подножку, сделал несколько ярких сэйвов (в том числе против Кросби и шлемом, всего — 39) и оформил первую победу. Затем дважды подряд ворота «Айлендерс» защищал Семен Варламов, но 33-летний голкипер сел в запас после двух поражений — команда выигрывала только с его 25-летним соотечественником.

Сорокин продолжил тащить команду после возвращения: 29 сэйвов после 30 бросков в четвертой встрече (первый «сухарь» обидно сорвался в третьем периоде при игре в большинстве), затем рекордные 48 спасений в пятом матче и всего 150 после 159 бросков в серии. Илья — один из главных героев «Островитян» в противостоянии с «Пингвинами», он поймал свой момент и теперь от него ждут продолжения против «Бостона».

Центральный дивизион

Флорида (2) — Тампа-Бэй (3) — 2-4 (4:5, 1:3, 6:5 ОТ, 2:6, 4:1, 0:4)

Наши: Бобровский — 3 матча, 1 победа, %ОБ 84,1, КН 5,33. Гусев, Денисенко — не играли // Василевский — 6 матчей, 4 победы, %ОБ 92,9, КН 2,64, 1 игра «на ноль». Кучеров — 6 матчей, 11 (3+8) очков, «+2». Сергачев — 6, 2 (0+2), «-2».

27&nbsp;мая. &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Рукопожатие игроков после матча.Кучеров и Василевский снова ведут «Тампу» к кубку. Они выиграли в самой яркой серии плей-офф

Никита Кучеров оформил возвращение года: 27-летний форвард не играл с конца октября после победы в Кубке Стэнли, в декабре стало известно об операции и пропуске всего регулярного чемпионата, в середине мая россиянин зажег в серии с «Флоридой». Кучеров — лучший бомбардир первого раунда. Он выбил 100 очков в плей-офф быстрее чем за 100 матчей, среди действующих хоккеистов подобное делали только Кросби с Малкиным (Сидни — за 75 игр, Евгений — за 86, Никита — за 93).

Кучеров оформил дубль и голевую передачу в первом матче, в котором «Тампа» и «Флорида» устроили качели с четырьмя сменами лидера в счете. Передачи в двух следующих встречах вывели его на ту самую отметку в 100 очков в плей-офф. В четвертой игре были фееричные 1+3, а также удаление после толчка в спину от Маккензи Уигара в собственного вратаря и грязный удар в колено от Энтони Дюклера. Российский бомбардир не пропустил пятую встречу (единственная в серии без результативных действий), а затем вместе с партнерами поставил точку в ярком противостоянии.

Андрей Василевский привычно великолепен: 26-летний вратарь «Лайтнинг» провел серию на высоком уровне, с важными спасениями и без пауз. В шестой игре лучший российский голкипер оформил первый «сухарь» в этом плей-офф и вместе с партнерами снова ведет «Тампу» дальше.

Михаил Сергачев сохраняет важную роль в основной обойме чемпиона. Когда в четвертой игре обиженные «Пантеры» устроили охоту за соперниками, 22-летний защитник избежал серьезной травмы после силового приема Патрика Хорнквиста у борта.

Сергей Бобровский потерял место в воротах «Флориды». 32-летний голкипер с 10-миллионым контрактом начал этот плей-офф с пяти пропущенных шайб при 35 сэйвах, затем сел в запас и победно вышел на замену, а следом пропустил пять голов после 14 бросков в той самой четвертой встрече и больше в серии участия не принимал. Сначала ворота «Пантерз» защищал Крис Дриджер, а в играх на грани вылета — 20-летний Спенсер Найт из золотой американской молодежки. Бобровский после окончания клубного сезона откликнулся на приглашение приехать на ЧМ в Ригу, куда перед этим «Вашингтон» не отпустил Самсонова.

Каролина (1) — Нэшвилл (4) — 4-2 (5:2, 3:0, 4:5 2ОТ, 3:4 2ОТ, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ)

Наши: Свечников — 6 матчей, 3 (1+2) очка, «+2» // Тренин — 6, 2 (0+2), «-2».

Андрей Свечников (крайний слева) три матча плей-офф не&nbsp;набирает очки.«Каролина» прошла дальше, но Свечников не набирает очки уже три матча. С «Тампой» будет еще сложнее

Андрей Свечников на старте серии отметился голом в пустые ворота, в двух следующих матчах добавил по передаче, а затем в трех встречах остался без результативных действий. В пятой игре 21-летний россиянин подрался с Люком Канином. Форварду «Каролины» не понравился опасный силовой прием соперника у борта, после чего он атаковал обидчика. Игроков быстро разняли, в их дуэли обошлось без неприятных воспоминаний о нокауте Свечникова от Овечкина в апреле 2019-го. Андрей очень нужен «Харрикейнз» в другом амплуа.

Яков Тренин в пятом матче серии оформил дубль и набрал первые очки в дебютном плей-офф. Только это не помогло «Нэшвиллу», который дважды вырывался вперед после голов 24-летнего российского форварда, но в итоге уступил. «Предаторз» дали бой «Каролине», вытянули две встречи с двумя овертаймами и довели до дополнительного времени две следующих. «Ураганы» все равно взяли свое, отправили «Хищников» в отпуск и теперь готовятся к зарубе с «Тампой».

Западный дивизион

Вегас (2) — Миннесота (3) — 4-3 (0:1 ОТ, 3:1, 5:2, 4:0, 2:4, 0:3, 6:2)

Наши: нет // Капризов — 7 матчей, 3 (1+2) очка, «-3».

Кирилл Капризов забросил &laquo;Вегасу&raquo; в&nbsp;седьмом матче, но&nbsp;его &laquo;Миннесота&raquo; все равно проиграла и&nbsp;вылетела из&nbsp;плей-офф.Капризов забил «Вегасу» в седьмом матче серии. Это очередной рекорд клуба, но Кирилл все равно отправляется в отпуск

Кирилл Капризов в дебютном сезоне стал звездой «Миннесоты» и вместе с ней удивил многих: «Уайлд» не просто бились, а уверенно вышли в плей-офф. В серии с опытным «Вегасом» шансы команды россиянина котировались не очень высоко, но ей удалось затянуть соперника в седьмой матч. «Голден Найтс» натерпелись от 24-летнего новичка в регулярке, а в плей-офф ему самому пришлось очень непросто.

Капризов старался создавать, ловил на себя шайбы, крушил соперников и вполне мог забить уже в первой игре — но Марк-Андре Флери лишил его гола одним из невероятных сэйвов. Кирилл остался без результативных действий и обидно удалился в концовке второго матча, отметился передачей при «-3» в третьем, в четвертом вместе с командой был «засушен» и вдобавок разбил нос, когда Николас Хаг при попытке выбросить шайбу попал клюшкой в лицо завалившегося форварда.

Первый и такой нужный гол Капризов забил в пятом матче: отработал у своих ворот и вышел на завершение, а его команда вернулась в игру. Еще одну шайбу россиянин провел в седьмой встрече, в которой «Дикари» какое-то время не отпускали «Рыцарей». Хэппи-энда не получилось, но любимец одноклубников и болельщиков провел крутой сезон. Как и вся команда, которая в целом превзошла ожидания.

Колорадо (1) — Сент-Луис (4) — 4-0 (4:1, 6:3, 5:1, 5:2)

Наши: Ничушкин — 4 матча, 2 (1+1) очка, «+1» // Тарасенко — 4, 2 (2+0), «-8». Барбашев — 4, 1 (0+1), «-2». Костин — не играл.

Владимир Тарасенко.Тарасенко выдал лучший матч сезона, но это не помогло «Сент-Луису». Команда первой вылетела из плей-офф

Самая быстрая серия первого раунда: победитель регулярки разобрался с обладателем Кубка Стэнли-2019, который два года назад за сезон прошел путь от худшей до лучшей команды лиги.

Валерий Ничушкин поставил точку в противостоянии «Колорадо» и «Сент-Луиса» голом в пустые ворота. 26-летний форвард «Эвеланш» до этого при одной передаче полезно работал на команду. В том числе коньком отразил бросок Тарасенко в стартовой встрече. Теперь «Лавины» готовятся к серии с «Вегасом».

Владимир Тарасенко в четвертом матче оформил дубль — больше результативных действий в этом плей-офф у него не было. 29-летний форвард вернулся после двух непростых лет с двумя операциями на плече после чемпионства. И несмотря на микроповреждения, был готов принять приглашение из сборной России и вместе с Орловым присоединился к команде Валерия Брагина на ЧМ-2021.

Северный дивизион

Эдмонтон (2) — Виннипег (3) — 0-4 (1:4, 0:1 ОТ, 4:5 ОТ, 3:4 3ОТ)

Наши: Куликов — 3 матча, 0 очков, «-3» // нет.

Это не история про россиян, а короткий сериал о том, как «следующий избранный» Коннор Макдэвид добился новых достижений в регулярном чемпионате и быстро остался вне игры в плей-офф. «Эдмонтон» не смог создать вокруг канадца и Леона Драйзайтля команду с претензией на кубковый успех, что «Виннипег» доказал за четыре матча — в последнем из них овертайм зашел по времени на пятую встречу, а затем обернулся вылетом «Ойлерз».

Торонто (1) — Монреаль (4) — 3-2* (1:2, 5:1, 2:1, 4:0, 3:4 ОТ)

Наши: Михеев — 5 матчей*, 0 очков, «0» // Романов — не играл*.

Северный дивизион позже всех накрыла вспышка коронавируса, из-за серии переносов его команды закончили регулярный чемпионат уже после начала плей-офф. Теперь «Торонто» и «Монреаль» продлили свое противостояние как минимум до дня старта второго раунда у «восточной» и «центральной» пар. Ярко начавший дебютный сезон в «Канадиенс» защитник Александр Романов смотрит эти матчи со стороны, у фаворитов из «Мейпл Ливз» пока без баллов за результативность играет форвард Илья Михеев.

Продолжение — в ночь на 30 мая.

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