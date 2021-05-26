Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников подрался с форвардом «Нэшвилла» Люком Канином в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В первом периоде 23-летний американец провел силовой приемом, что разозлило россиянина, поэтому тот сбросил перчатки и начал потасовку. Также к стычке подключился Мэттью Беннинг из «Предаторз». В итоге все трое получили по двухминутному штрафу.