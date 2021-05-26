Свечников устроил драку в матче «Каролина» — «Нэшвилл». Видео
06:07
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников подрался с форвардом «Нэшвилла» Люком Канином в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
В первом периоде 23-летний американец провел силовой приемом, что разозлило россиянина, поэтому тот сбросил перчатки и начал потасовку. Также к стычке подключился Мэттью Беннинг из «Предаторз». В итоге все трое получили по двухминутному штрафу.
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