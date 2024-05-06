«Зенит» упустил победу над «Факелом» после пенальти на 90+12-й минуте

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила в Воронеже.

У сине-бело-голубых на 41-й минуте гол забил защитник Дуглас Сантос. На 90+12-й минуте нападающий воронежцев Евгений Марков реализовал пенальти. Главный арбитр встречи Алексей Сухой поставил одиннадцатиметровый после игры рукой защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

На 88-й минуте арбитр Сухой отменил гол Клаудиньо («Зенит») из-за офсайда после подсказки ВАР.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.

«Зенит» 11 мая примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ. «Факел» сыграет дома с «Уралом» 12-го числа.