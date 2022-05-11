Великий канадский неудачник закончил карьеру. Он играл четверть века в НХЛ, но так и не взял Кубок Стэнли

Патрик Марло завязал с хоккеем.

42-летний Патрик Марло, который не выступал в этом сезоне, объявил о завершении карьеры хоккеиста. Новость была максимально ожидаемой и даже немного формальной, но от этого не менее грустной для болельщиков «Сан-Хосе». Форвард провел 21 из 23 сезонов в НХЛ в составе «Шаркс» и стал настоящей иконой для калифорнийского клуба. В апреле 2021-го он побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Горди Хоу, и с 1779 играми навсегда вошел в историю лиги.

В 2009 году Патрику удалось лично повидаться с Горди, и тогда он вряд ли думал, что посягнет на рекорд своего соотечественника. Ту встречу Марло неоднократно вспоминает, и очевидно, как много она для него значит. «Меня пригласили на Матч звезд, и после какого-то мероприятия я вместе со старшим сыном гонял шайбу в холле. Вдруг из лифта вышел Горди Хоу, взял мини-клюшку и присоединился к нам. Я чуть не расплакался от эмоций. Тогда мой сын не представлял, с кем играет и что вообще происходит. Но с тех пор я ему рассказал эту историю уже несколько сотен раз. Это был невероятный момент», — говорил нападающий «Сан-Хосе».

Свою будущую звезду «Акулы» выбрали на драфте НХЛ 1997-го под вторым номером, а «Бостон» под первым забрал Джо Торнтона. Спустя семь сезонов уже вместе они будут вести за собой «Сан-Хосе», и команда станет с завидной регулярностью выходить в плей-офф. В сезоне-2003/04 Марло принял от Оуэна Нолана капитанскую повязку и вместе с Евгением Набоковым довел своих одноклубников до финала конференции — первого за всю клубную историю. К сожалению болельщиков калифорнийской команды, сильнее в той серии оказался «Калгари», который в итоге и вышел в финал Кубка Стэнли. Тогда Патрик не мог предположить, что главный трофей ему так никогда и не покорится.

Только опустошение

Ближе всего к Кубку Стэнли Марло был в 2016 году. «Сан-Хосе» провел фантастический сезон и впервые в своей клубной истории вышел в финал. Счастливого калифорнийского конца не получилось. «Питтсбург» в шести матчах разобрался с «Акулами», причем контрольный выстрел сделал в гостях у соперника. «Это было замечательное приключение. Интересное. Я даже не знаю, какой сегодня день. В курсе только, что сейчас июнь. Но это не важно. У нас особенная команда. На данный момент я не чувствую боли. Только опустошение. Но через пару дней придет осознание произошедшего, и станет очень больно», — говорил после окончания финальной серии защитник «Шаркс» Брент Бернс. Особенно грустно было смотреть на Торнтона и Марло. Ветераны прекрасно понимали, что другого шанса уже может не быть.

Патрик Марло. Фото Getty Images

В погоне за мечтой Патрик дважды покидал «Сан-Хосе», однако оба раза возвращался назад. Самой продолжительной оказалась «командировка» в «Торонто», когда 37-летний игрок решил выйти на рынок свободных агентов. Переход дался форварду очень тяжело. «Кажется, за пару дней я протер насквозь несколько ковриков, пока ходил из стороны в сторону перед домом, пытаясь принять это решение», — вспоминал Марло. Прощание с родной командой было эмоциональным. Руководство клуба выкупило обложку местной газеты, чтобы поблагодарить свою легенду за огромный вклад в историю организации.

Нападающий заключил с «Торонто» контракт на три года и общую сумму 18,75 миллиона долларов. Однако канадский клуб поторопился с таким щедрым предложением для ветерана и после двух сезонов понял, что дальше им не по пути. В 2019-м Марло был обменян в «Каролину», которая сразу выкупила контракт игрока, потому что тот хотел быть ближе к своей семье в Калифорнии. В феврале 2020-го «Акулы» обменяли Патрика в «Питтсбург» в надежде помочь своей легенде завоевать Кубок Стэнли, но в дело вмешался коронавирус. Из-за пандемии канадец сыграл всего восемь матчей, а после продолжительной паузы ничем не смог помочь «Пингвинам» в плей-офф. Марло вновь вернулся в «Сан-Хосе», где ему рады всегда.

Железное здоровье

Интересно, что Патрик занимает пятое место в истории лиги по количеству сыгранных матчей без пропусков: он принял участие в 910 играх кряду. Его серия началась 9 апреля 2009 года и продлилась по 12 мая 2021-го. Даже в первых 11 сезонах карьеры, до начала своей бесперебойной серии, канадец пропустил всего 31 матч. Бывший партнер Марло по «Сан-Хосе» защитник Андрей Зюзин в интервью «СЭ» рассказывал о секретах спортивного долголетия Патрика и вспоминал свои два сезона, проведенные в составе «Акул» (1997—1999).

«С этой командой связаны только самые теплые воспоминания, ведь она стала для меня первой в НХЛ. С Марло мы пришли в один год и сразу подружились. Конкуренция нам не мешала. Мы много общались и помогали друг другу. С нами также постоянно проводил время Марко Штурм. Мы были молодыми ребятами, которые не могли даже поверить, что попали в НХЛ. Помню, как бегали по местным торговым центрам и хотели познакомиться с девушками.

Патрик всегда выделялся своим спокойствием. Возможно, это не всем было по душе. Никогда не забуду ситуацию, когда главный тренер «Сан-Хосе» Дэррил Саттер хотел выжать из него эмоции и чуть не нанес молодому Марло травму. После того как перед матчем закончилось исполнение гимна, Саттеру не понравилось, что его игрок молча сидит на лавке, а не помогает заводить партнеров по команде. Тренер, может, и не со зла, но пнул Патрика в бок так сильно, что того скрутило от боли", — вспоминал Зюзин.

Патрик Марло. Фото Getty Images

Также Марло славится своим интеллектом и доброжелательностью. Пару лет назад классную историю рассказывал североамериканский журналист Дэвид Поллак, который много лет своей карьеры посвятил материалам о «Сан-Хосе». Случилась она в 2010-м после утренней раскатки команды. Газеты тогда переживали не лучшее время, а журналисты без устали обсуждали кризис в сфере печатных СМИ. Тогда Марло не постеснялся подойти к Дэвиду Поллаку и спросить о том, что происходит в мире журналистики и как решать эту проблему: «Я рассказал ему о том, что серьезным ударом является утечка рекламы из печатных изданий в онлайн. Что газеты не ожидали этого и не использовали весь потенциал своих интернет-версий. Никогда не забуду этот момент, потому что годами я спрашивал Марло о его работе, но это был первый раз, когда игрок НХЛ спросил о моей».

Свой последний матч в НХЛ Марло сыграл в сезоне-2020/21, когда 12 мая его команда сражалась с «Вегасом». Форвард не хотел расставаться с хоккеем, но возраст уже не позволял ему достойно держать уровень лиги. Спустя год отпуска Патрик сделал трогательное заявление. «Спасибо людям из Сан-Хосе и франшизе «Шаркс». Я приехал сюда 17-летним парнем. У меня были большие мечты, и вы верили в меня с первого дня. Спасибо, что позволили мне надевать этот свитер год за годом, десятилетие за десятилетием. Я надеюсь, что оставил историю, которой вы и город можете гордиться.

Отдельно хочу упомянуть одного товарища по команде. Торнтон и я пришли в эту лигу вместе, и мне посчастливилось делить с ним лед более половины моей карьеры. Твой позитивный настрой всегда был заразителен. Спасибо за все эти отличные передачи, Джо. Ты не просто товарищ по команде, а друг на всю жизнь. Спасибо «Торонто» и «Питтсбургу» за возможности, которые у меня были с вами, вашими организациями и городами. И наконец... Спасибо, хоккей. За уроки. Смех. Слезы. Ты позволил мне осуществить мои мечты", — написал Марло.

Mr. San Jose Shark ?



Thank you, Patrick Marleau. pic.twitter.com/lgibrpTL8B — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) May 10, 2022

И пусть Кубок Стэнли ему так и не покорился, но Патрик установил множество различных рекордов и оставил яркий след в мировом хоккее. В составе сборной Канады он стал двукратным олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а также чемпионом мира (2003). Но самое главное — он навсегда останется кумиром для многих молодых игроков. Можно даже не сомневаться, что свитер с номером «12» в ближайшем будущем появится под сводами арены «Сан-Хосе».