Хоккеисты НХЛ признали бросок Овечкина лучшим в лиге

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин имеет лучший бросок в НХЛ. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков лиги (НХЛПА).

Российский форвард получил 48,95% голосов и занял первое место в рейтинге. Второе место — у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса (28,78%). На третьем месте расположился Ши Уэбер из «Монреаля» (5,04%).

В сезоне-2020/21 Александр Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму 124 млн долларов. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. При этом капитан «Кэпиталз» после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ выразил намерение остаться в столичном клубе.