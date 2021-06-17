Хоккеисты НХЛ признали бросок Овечкина лучшим в лиге
20:35
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин имеет лучший бросок в НХЛ. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков лиги (НХЛПА).
Российский форвард получил 48,95% голосов и занял первое место в рейтинге. Второе место — у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса (28,78%). На третьем месте расположился Ши Уэбер из «Монреаля» (5,04%).
В сезоне-2020/21 Александр Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму 124 млн долларов. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. При этом капитан «Кэпиталз» после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ выразил намерение остаться в столичном клубе.
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Результаты опроса
проголосовало: 4289Все опросы
Кто встретится в финале Кубка Стэнли-2021?
«Тампа-Бэй» и «Вегас»
57.5%
«Тампа-Бэй» и «Монреаль»
27.5%
«Айлендерс» и «Вегас»
7.2%
«Айлендерс» и «Монреаль»
7.8%
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф в дивизионах сезона 2020 / 2021 — первый и второй раунды — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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