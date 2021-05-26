Капитан «Столичных» пообщался с североамериканскими журналистами после вылета команды из Кубка Стэнли.

— Как оцените сезон для команды и себя лично?

— Это был тяжелый сезон. В нем были как взлеты, так и падения. Никто не хотел, чтобы он так рано заканчивался. Мы с ребятами пытались изменить ход этой серии. Пытались понять, что не получается. Большинство из нас огорчены тем, как все закончилось. В том числе и я.

— Ваше здоровье было в порядке?

— По ходу сезона у меня было несколько повреждений, но врачи отлично поработали. Я чувствовал себя отлично. Ничего не беспокоило.

— Никаких операций или реабилитаций не будет в межсезонье?

— Нет.

— Насколько вы уверены в том, что останетесь в «Вашингтоне»?

— Уверен, что все будет отлично. У нас еще есть время. Я хочу закончить свою карьеру здесь. Уверен, что в ближайшее время мы обо всем договоримся. Я разговаривал с Тедом Леонсисом, и теперь предстоит диалог с Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт прямо сейчас после конференции, ха-ха.

— Насколько этот сезон был странным для вас из-за ограничений и формата?

— Было тяжело не знать, когда он начнется. Готовишься к сезону, а уверенности в том, что он состоится, — нет. Это непросто. Каждую неделю пытался узнать какие-либо новости, ведь необходимо было набирать форму. И этот простой из-за попадания в ковид-протокол... Тоже неприятно. Тяжело морально, когда даже потренироваться не можешь. Будет здорово, если следующий сезон будет полностью соответствовать привычному формату и можно будет готовиться к нему как обычно.

Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 71st playoff goal of his NHL career to move past Steve Yzerman (70) and tie Bryan Trottier for 16th place on the League's all-time list. #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/MvppPnpNkp pic.twitter.com/bRCGcC4D8S — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 22, 2021

— Что насчет вашего участия на чемпионате мира?

— Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен, то приеду. Но это был непростой год для моего тела. Были микротравмы и серьезное повреждение ноги перед началом плей-офф. Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на сто процентов.

— Вы в курсе, как может измениться команда в следующем сезоне?

— Это вопрос к генеральному менеджеру. Но я глубоко уверен, что у нас будет хорошая команда на следующий сезон.

— После трех подряд вылетов в первом раунде многие считают, что чемпионское окно «Вашингтона» уже закрыто. Вы как считаете?

— У каждого свое мнение на этот счет. Не хочу ни с кем спорить. Я считаю, что у нас все еще отличная команда и хорошие шансы снова выиграть Кубок Стэнли. У нас была классная атмосфера в раздевалке. Все поддерживали друг друга. Многие из ребята знают, что такое быть чемпионами. Но это был тяжелый сезон, как в ментальном плане, так и физическом.

— Что мотивирует вас продолжать играть?

— Я просто люблю эту игру. Я до сих пор получаю настоящее удовольствие от всего процесса.

— Что можете посоветовать Евгению Кузнецову, чтобы вернуть свою привычную игру?

— Он и так знает, что нужно делать. Если ему нужен будет совет, то я помогу. Но я уверен, что он справится и в следующем сезоне выйдет на свой прежний уровень.

— Рекорд Гретцки. Это еще актуально?

— У меня все еще есть шансы (смеется). Я просто должен делать свою работу. Может быть, это случится, а может быть, и нет. Посмотрим. Шаг за шагом.