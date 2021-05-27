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Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 20:00
Сергей Бобровский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Бобровский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.
26&nbsp;мая. Рига. Канада&nbsp;&mdash; Норвегия&nbsp;&mdash; 4:2.Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира

Идея срочно звать на чемпионат мира из НХЛ всех, до кого могут дотянуться руки, несет в себе маниакальный подтекст. Лично мне такой подход видится полным неуважением к игрокам, которые уже находятся в национальной команде, прошли с ней через сборы, этапы Евротура и несколько матчей непосредственно в Риге.

Одно дело — безусловное усиление в ситуации «здесь и сейчас». Например, в 2008 году во время ЧМ в Квебеке президент ФХР Владислав Третьяк уламывал Набокова приехать в сборную сразу после вылета «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли. Тогда перед турниром сломался Варламов, в матче с чехами — Еременко. В какой-то момент сборная России осталась с одним неопытным вратарем Бирюковым, годом ранее игравшим в Высшей лиге в Перми. Набоков успел провести несколько матчей еще на групповом этапе и в плей-офф стал одним из главных героев золотой российской команды.

Сейчас вопрос таким образом не стоит — при всем уважении к прошлым заслугам Бобровского. На бумаге он сильнее, опытнее и заслуженнее остальных трех российских вратарей, которые находятся в данный момент в Риге, вместе взятых. Однако надо отталкиваться от дел реальных, а не прошлых.

В 2011-м Вячеслав Быков и Игорь Захаркин на чемпионате мира по старой памяти снова доверились Набокову, который неудачно сыграл в СКА и на тот момент сидел без дела. Протянутая голкиперу рука помощи в итоге стала одной из составляющей катастрофы. Набоков, несмотря на свой «пондус», смотрелся посредственно и получил повреждение. Сборная России в итоге осталась без медалей, а ее тренерский штаб — без работы.

Бобровский второй год подряд считается одним из главных разочарований сезона НХЛ. В плей-офф он вчистую проиграл конкуренцию более молодому Дридгеру и совсем юному Найту, которому 20 лет исполнилось лишь в апреле. Российский голкипер, естественно, находится в отвратительном психологическом состоянии. Особенно на фоне разговоров о незаслуженно большом контракте с зарплатой в 10 миллионов долларов и с полным непониманием того, что ждет его в ближайшем будущем.

Александр Овечкин.России не надо ждать звезд НХЛ в сборную. Помните Овечкина, который орал на Самсонова — зачем им сейчас чемпионат мира?

Времени, чтобы привыкнуть к команде, наладить коммуникацию с защитниками и найти общий язык с новым тренером вратарей Перссоном, у Бобровского не будет. Бросать его после всех проблем сразу в дело, причем в четвертьфинале, — приличный риск. Почти русская рулетка.

Самонов, прибавляющий от матча к матчу, при дальнейшем прогрессе по ходу турнира заслуживает доверия. У руководящего штаба могут быть какие-то другие аргументы в пользу Бобровского, не игравшего в сборной с Кубка мира-2016. В моем понимании, на данный момент это страховочный вариант на случай, если дрогнет Самонов. В данной роли ветеран предпочтительнее Бочарова или Федотова. Зная, насколько тонкая душевная организация у любого вратаря, полагаю, что вызов Бобровского скорее внесет суету, чем сразу поможет. Не устроить бы себе проблем на ровном месте.

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