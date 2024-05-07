«Флорида» уступила «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ

«Флорида» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома уступила «Бостону» со счетом 1:5.

В составе «Пантерз» отличился Мэтью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Флорида» — «Бостон» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Ткачак — 4 (Барков), 31:45 — 1:0. Гики — 3 (Заха, Пастрняк), 32:52 — 1:1. Лорей — 1 (Уотерспун, Заха), 36:17 — 1:2. Карло — 2 (Койл, Фредерик), 39:39 — 1:3. Бразо — 1 (ван Римсдайк, Лорей), 47:13 — 1:4. Дебраск — 4 (п.в., Маршан), 56:38 — 1:5.

Вратари: Бобровский — Суэймен.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 39 (9+14+16) — 29 (14+7+8).

Наши: Куликов (15.12/2/0), Тарасенко (13.08/0/-2) — -.

7 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19275 зрителей.

Счет в серии: 0-1.