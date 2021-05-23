Капризов поник в плей-офф. «Вегас» понял, как против него играть, и скоро может отправить его в сборную

Дождемся ли Кирилла в Риге?

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд.

Западный дивизион. Четвертый матч

«Миннесота» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Руа — 1 (Колесар), 10:37 — 0:1. Так — 3 (Стивенсон, Уайтклауд), 29:08 — 0:2. Стоун — 3 (мен.), 33:41 — 0:3. Руа — 2 (п.в., Янмарк, Колесар), 58:32 — 0:4. Вратари: Тэлбот — Флери.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (11+11+13) — 18 (9+5+4).

Наши: Капризов (20.56/2/0) — -.

23 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии: 1-3.

«Миннесота» во второй раз подряд принимала «Вегас» и вновь ничего не смогла противопоставить сопернику. Команда Дина Эвасона была настоящим раздражителем для «рыцарей» в регулярном чемпионате, но в плей-офф работают другие законы. «Голден Найтс» готовы задавить «Миннесоту» своим кубковым характером уже в следующей игре.

И вновь статистика доказала, что полагаться на голые цифры не стоит. В минувшей регулярке «Уайлд» доминировали на своем льду, победив в 21 из 27 матчей. Процент домашних побед стал рекордным в истории клуба (78,6). Казалось, что все это может сыграть важную роль в серии с «Вегасом», но не помогло даже наличие на трибунах болельщиков. «Дикари» проиграли 11-й матч в плей-офф из 15 последних (с 2015 года), и теперь придется прыгнуть выше головы, чтобы выйти в следующий раунд.

«Мы ничего себе не доказываем, потому что знаем, на каком уровне способны играть. Я бы сказал, что это вы, журналисты, делаете нас аутсайдерами. Дома мы будем совсем другой командой», — говорил недавно защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба. Однако все пошло не по его сценарию.

Переломным моментом этой серии стала прошлая игра. «Уайлд» провели отличный первый период, забили два гола, а затем просто рассыпались (2:5). Кроме того, команда потеряла Маркуса Юханссона. Шведский нападающий сломал руку и выбыл на неопределенный срок. В его активе почти сотня матчей плей-офф НХЛ, и отсутствие такого опытного игрока вряд ли пройдет бесследно.

Заменил Юханссона не менее опытный Зак Паризе, однако 36-летний американец в последнее время стал реже попадать в состав по игровым причинам, а в этой серии появился на льду впервые. В одном из моментов он заработал на себе двойной малый штраф. Его команда уступала со счетом 0:2, и чем не повод попытаться перевернуть ход встречи? Вместо этого «дикари» провалились в обороне и позволили Марку Стоуну отличиться в меньшинстве. Примечательно, что все началось с ошибки Дамбы.

Оборона «Миннесоты» порой напоминала проходной двор. Чего только стоит гол Алекса Така, который унизительно разобрался с все тем же Дамбой и Джаредом Спердженом. Слишком просто и непозволительно, тем более в плей-офф.

Хозяева почти вдвое перебросали соперника, но Марку-Андре Флери не пришлось стоять на голове, чтобы спасать свою команду. В первом периоде «дикари» смогли переиграть канадского вратаря «Вегаса», но судьи отменили гол Юэля Эрикссона Эка из-за помехи голкиперу. Весьма спорный момент, ведь на повторе кажется, что Флери сам искал контакт с Маркусом Фолиньо.

Игрокам «Вегаса» стоит отдать должное, как они научились действовать против Кирилла Капризова. Если в регулярном чемпионате лидер «Миннесоты» мог долго контролировать шайбу, спокойно объезжать ворота и получать несколько вариантов для продолжения атаки, то сейчас такого и близко нет. «Рыцари» стараются не давать российскому нападающему свободное пространство, и пока у них это отменно получается. В плей-офф у Капризова только одна результативная передача, а если учесть регулярный чемпионат, то безголевая серия Кирилла длится уже шесть матчей.

Сегодня Капризову немного не повезло. Уже в самом начале встречи он получил клюшкой в лицо от Николаса Хейга и даже вынужден был отправиться на несколько минут в раздевалку.

Kirill Kaprizov back on the bench with some repairs after taking Hague's stick to the nose #mnwild pic.twitter.com/XsYlSjDOeD — Spoked Z (@SpokedZ) May 23, 2021

К счастью, все обошлось, но судьи почему-то не рассмотрели нарушение правил. Впрочем, в этом матче «Миннесоте» стоит сетовать не на арбитров, а на себя. На данный момент их хоккей не работает. Команде Дина Эвасона необходимо что-то экстренно менять, иначе следующий матч в Вегасе для них станет последним в сезоне. А Капризов в таком случае вполне может помочь сборной России на чемпионате мира в Риге.