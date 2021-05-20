Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря

Команды снова устроили настоящее рубилово.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:2 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 1 (бол., Манта), 28:21 — 0:1. Холл — 2 (Смит, Миллер), 29:17 — 1:1. Дауд — 2 (Хэтэуэй), 38:15 — 1:2. Маршан — 2 (бол., Бержерон, Макэвой), 51:32 — 2:2. Смит — 1, 85:48 — 3:2.

Вратари: Раск — Самсонов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (10+11+3+19) — 37 (4+16+9+8).

Наши: — - Кузнецов (26.41/1/0), Овечкин (27.54/4/0), Орлов (32.08/4/-1).

20 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 2-1.

Третья подряд встреча между «Вашингтоном» и «Бостоном» вновь завершилась лишь в дополнительное время. Фантастическая по накалу серия пока держит марку самой неуступчивой. Вряд ли кого-то удивит, если в этой паре все будет решаться в седьмой игре. Но на данный момент к команде Александра Овечкина слишком много вопросов.

Кадровая чехарда в «Вашингтоне» продолжается, и, глядя на ситуацию с составом, начинает казаться, что команду перед плей-офф прокляли. На этот раз главной потерей стало отсутствие лучшего оборонительного центрфорварда «Кэпиталс» Ларса Эллера. В прошлой игре датчанин провел на площадке девять минут и выбыл с повреждением нижней части тела. Их звено с Конором Шири и Михаэлем Раффлем отлично справлялось с нейтрализацией ударной тройки «Бостона», и поэтому наличие Эллера в матчах на вылет просто необходимо. Сегодня вместо него на льду появился Даниэль Карр, который еще никогда не играл в плей-офф НХЛ, а в этом регулярном чемпионате провел всего шесть встреч.

Хорошей новостью стало возвращение в состав Евгения Кузнецова. Российский нападающий не играл с 1 мая, после того как на пару с Ильей Самсоновым опоздал на командное собрание и попал с ним в ковид-протокол.

Вратарская линия «Вашингтона» заслуживает отдельного внимания. Мало того что в лазарете находится Витек Ванечек, так еще по состоянию здоровья не был включен в заявку Крэйг Андерсон. Держит Питер Лавиолетт зло на Самсонова или нет, но у тренера сегодня не было выбора, кроме как вернуть российского вратаря в состав. Интересно, что вторым голкипером на матч был завялен Финикс Копли, который не играл в НХЛ с сезона-2018/19. Совершенно непонятно, как «Кэпиталс» представляют себе кубковый поход с такими раскладами.

К счастью для болельщиков «Вашингтона», Самсонов вернулся на кураже. В Twitter кто-то даже пошутил, что в него вселился Мартин Бродо. Российского голкипера с ходу проверили на прочность, когда две минуты штрафа получил Александр Овечкин. Самсонов уверенно передвигался в воротах, не допускал опасных отскоков перед собой и действовал, будто это его не первый матч в плей-офф Кубка Стэнли. Чего только стоит игра Самсонова, когда «столичные» отбивались в формате три на пять.

#ALLCAPS Ilya Samsonov makes a couple good saves and Brenden Dillon with a key block on the #NHLBruins 5 on 3 PP

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/KIoql3LxtK — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 19, 2021

«Мишки» в первом периоде были намного опаснее своего соперника. «Кэпиталс» за двадцать минут нанесли всего четыре броска по воротам Туукки Раска и долго не могли вкатиться в игру. Только после перерыва гости стали набирать обороты, что и помогло открыть счет в большинстве. Форвард «Бостона» Брэд Маршан подвел свою команду на ровном месте. Во второй игре подряд канадец размахивает клюшкой словно саблей и делает это намеренно. В прошлом матче в роли пострадавшего оказался Энтони Манта, а сегодня Брэндон Диллон. Два эпизода как под копирку. Маршана уже никогда не изменить.

Александр Овечкин не простил такую грязь в отношении партнеров и отметился первой заброшенной шайбой в текущем плей-офф. Энтони Манта классно сыграл в отборе и выдал зрячую передачу на капитана своей команды. Этот гол стал 70-м для российского нападающего в кубковых матчах. Из действующих хоккеистов больше шайб в плей-офф только у форварда «Сан-Хосе» Патрика Марло (72).

Покорилась Александру и еще одна красивая цифра. Этот гол стал для него 800-м в НХЛ (регулярные чемпионаты + плей-офф). До Марка Мессье по этому показателю уже совсем недалеко.

That's 8??0??0?? NHL goals for @ovi8 (regular season and playoffs). #StanleyCup



He's the sixth player in League history to reach the milestone and sits three back of tying Mark Messier for the NHL's fifth highest combined total. #NHLStats: https://t.co/blmgZJQLEC pic.twitter.com/dgDGNvMOFv — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 19, 2021

Тем не менее радость игроков «Вашингтона» длилась недолго. Всего через минуту Тэйлор Холл, который просто расцвел в «Бостоне», сумел огорчить Илью Самсонова. В 19 матчах за «мишек» Холл набрал 16 (10+6) очков.

Страсти на протяжении всей встречи кипели нешуточные. Команды не щадили друг друга в плане борьбы, но забывали про дисциплину. Этот компонент стоит подтянуть как «Бостону», так и «Вашингтону». Десять удалений на двоих за три периода — это точно не поможет в плей-офф. Причем штрафные минуты хоккеисты получали за выброс шайбы, нарушение численного состава, игру высоко поднятой клюшкой. Удивительно, как «Бостон» не остался в меньшинстве после того, как в Туукку Раска вселился дух Тома Уилсона. После контакта с Гарнетом Хэтэуэйем у финского голкипера сорвало не только маску, но и крышу.

Тем не менее самое интересное началось во втором овертайме. Судьи не заметили фол со стороны Евгения Кузнецова, который откровенно зацепил Давида Пастрняка. Арбитр находился в самой гуще событий, но никак не отреагировал на происходящее.

YIKES#NHLbruins David Pastrnak goes hard into the end boards here

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/K4iTmpjrTN — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 20, 2021

После этого инцидента Брэд Маршан сошел с ума и как настоящий дровосек ударил клюшкой по ногам Брэндона Диллона. Причем сделал это со всей злостью, не скрывая намерений. Судьи вновь ничего не заметили, хотя в сложившейся ситуации стоило притушить нарастающее напряжение. «Бостон» из этого эмоционального всплеска выжал максимум и наказал «Вашингтон».

Самсонов провел фантастический матч, отразил 40 бросков, держал команду на плаву до последнего, но неудачно оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу. Крэйг Смит оказался расторопнее всех и поставил точку в сегодняшней игре.

Таким злым Александра Овечкина не видели давно. Капитан «Вашингтона» в порыве ярости сломал клюшку и на кого-то громко кричал. Если это был Илья Самсонов, то на психологии невезучего 24-летнего вратаря ситуация может отразиться не лучшим образом.

Хотя «Вашингтону» стоит злиться сегодня в первую очередь на себя. В концовке третьего периода команда имела все шансы не доводить дело до овертайма.