Что будет с «Питтсбургом» после раннего вылета. Останется ли Малкин? А Кросби? И как решат вратарскую проблему?

Разбираемся в ситуации в «Пингвинз».

Третий год подряд «Питтсбург» завершает поход за Кубком Стэнли в первом раунде. Вселяющий оптимизм отличный ход во второй половине регулярки, за счет которого «Пингвинз» выиграли Восточный дивизион, остановили «Айлендерс» с вратарем-дебютантом Ильей Сорокиным. Сразу после вылета пошли классические разговоры о том, что чемпионское окно для «Питтсбурга» с нынешним костяком закрыто, состав нуждается в омоложении и, может, все-таки стоит обменять кого-то из звездных лидеров.

Капитан Сидни Кросби, комментируя возможные трейды с участием его самого, Евгения Малкина или Криса Летанга, емко подметил, что об этом говорят уже четыре года. Однако сейчас в межсезонье «Пингвинз» заходят с новым тандемом управленцев — Роном Хекстоллом и Брайаном Бурком. От их решений и будет зависеть, останется клуб в турбулентной зоне или произведет точечные изменения и со временем (с трудом верю, что в условиях потолка зарплат и приближающегося драфта расширения это возможно сделать за короткий срок) вернется в пул фаворитов.

Сорокин переиграл Джерри

Проигранная серия с «Айлендерс» вскрыла слабые места команды Майка Салливана, о которых говорили весь чемпионат. Самая проблемная позиция — вратари. С Тристаном Джерри, Кейси Десмитом и уж тем более Максимом Лагасом не решишь больших кубковых задач. В плей-офф Салливан тактично отвечал на вопросы об ошибках Джерри, переводя тему на командное единение вокруг голкипера и вспоминая его «замечательную игру» в регулярке. Толерантности наставнику «Питтсбурга» не занимать. Те, кто следил за «Пингвинз» в сезоне, прекрасно понимают, что Салливан лукавит. Тристан не впечатлял в регулярке, а серию с «Айлс» и вовсе провалил, отражая только 88,8 процентов бросков. С бросками еще ладно — подарки Джерри форвардам ньюйоркцев еще долго будут сниться в кошмарах пенсильванским фанатам.

Показательнее всего даже не провальная игра Джерри. Требуемые для прохода четыре победы «Островитяне» одержали с Ильей Сорокиным — дебютантом, который начинал сезон в роли второго-третьего вратаря. Прошлым летом менеджеры «Айлендерс» не прогадали, отказавшись от Томаса Грайсса и доверившись паре российских вратарей. Семен Варламов без спадов провел регулярку, Сорокин при необходимости страховал более опытного коллегу. А когда в плей-офф Варламов захандрил, Илья отправил Малкина и компанию в отпуск. Сейчас Сорокину посвящают песни, а про Джерри вспоминают только в гневных комментариях в соцсетях и на болельщицких форумах.

С уходом Марка-Андре Флери дела во вратарской линии у «Пингвинз» шли по нисходящей. Мэтт Мюррей не потянул роль основного голкипера в топ-клубе, и его обменяли в «Оттаву». Джерри и Десмит изначально не выглядели достойной заменой. Сейчас «Питтсбург» как никогда прежде нуждается в новом вратаре. Загвоздка в том, что у Тристана контракт до конца сезона-2022/23 с кэпхитом в 3,5 миллиона. Обменять его после фейлов в плей-офф будет проблематично. Но если Хекстолл с Бурком проигнорируют эту позицию, то в следующем году их команда наступит на те же грабли.

Возрастные лидеры

Когда вратарь допускает такие ляпы, спасти команду от фиаско могут только подвиги атаки, но забивать столько, сколько хотелось бы, у «Питтсбурга» не получалось. Да, «Пингвинз» боролись, их нельзя упрекнуть в равнодушии. Они не проиграли в скорости, перебросали соперника в пяти матчах из шести, но атака «Айлендерс» провела серию эффективнее. Порядок, выстроенный главным тренером Барри Тротцем, превзошел класс исполнителей Салливана.

Первыми, кому прилетают «приветы» после поражений, — это лидеры, спрос с которых всегда выше. По серии в целом больше вопросов к Кросби, нежели к Малкину, слухи об обмене которого циркулировали в СМИ весь сезон. Магнитогорец восстановился после травмы и набрал 5 (1 + 4) очков в четырех матчах. У канадца — только гол и передача в шести играх, но говорить, что Сидни уже не тот, преждевременно.

Поддержки от партнеров оказалось недостаточно, чтобы надломить системных парней Тротца. О чем речь, если лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал 34-летний защитник Летанг, а больше всех шайб (4) настрелял Джефф Картер, которому в январе исполнилось 36. Вряд ли остался доволен сезоном Джейсон Зукер. После мощной регулярки в серии с «Айлендерс» поникли Джейк Гюнтцель и Джаред Маккэн. Большого ждали и от Брайана Раста.

Отчасти это следствие малых шансов в большинстве — «Питтсбург» получил только 12 попыток за шесть матчей. В регулярке с этим компонентом у «Пингвинз» был полный порядок, поэтому Барри Тротц требовал от команды играть дисциплинированнее. Даже в таких условиях «Питтсбург» превзошел соперника и по попыткам бросков, и по попаданиям в створ — но Сорокин действовал блестяще и держал партнеров на плаву. Это снова к разговорам о вратарской теме.

Этим сезоном ветераны «Пингвинз» — Малкин, Кросби, Летанг — как бы сказали: «Оставьте нас в покое, мы еще поможем команде в будущем». Добавить к списку можно и Картера, выменянного перед дедлайном из «Лос-Анджелеса». По мнению североамериканских коллег, менеджерская философия Брайана Бурка исключает скоропалительные выводы по звездам франшизы. Тем более если у игрока прописан в контракте запрет на обмен. Таких хоккеистов Бурк ценит и не намерен с ними расставаться. Так что не вижу больших поводов, из-за которых клуб должен выставлять на трейд Малкина или Летанга. Крис — самый результативный защитник команды с лучшим показателем полезности, который в 34 года проводит на льду почти по 25 минут.

Будущее «Питтсбурга» — с Салливаном или без?

Трижды за последние четыре года «Питтсбург» выбивали из плей-офф команды Тротца. Сначала чемпионский «Вашингтон», затем дважды — «Айлендерс». Мысль о смене главного тренера напрашивается сама собой. Наиболее действенный метод перестроить вектор команды — поменять ее идейного вдохновителя. Джим Рутерфорд вместе со своим помощником Джейсоном Карманосом уже лишились своих должностей за неудовлетворительные результаты. Не пришло ли время и для Майка Салливана?

Несмотря на провал в плей-офф, регулярка и победа в дивизионе смерти все же говорят за продолжение сотрудничества с американским специалистом. Вероятнее всего, изменения коснутся помощников Салливана. Первый, кого стоит поблагодарить за работу, — тренер вратарей Майк Бакли. Он отвечает за голкиперов с сезона-2017/18, и все эти годы на последнем рубеже творится бардак. Не факт, что стоит сохранять в штабе Майка Велуччи, которого год назад приглашал уже уволенный Рутерфорд.

Маневров для изменений в составе у руководства «Питтсбурга» не так и много, особенно в условиях приближающего драфта расширения. Прежде всего, Хекстоллу и Бурку нужно продлить Коди Сиси, Фредерика Годро и Эвана Родригеса — все они неограниченно свободные агенты. Возможно, следует рассмотреть варианты обмена игроков основы с завышенными контрактами. Например, защитника Маркуса Петтерссона или форвардов Джейсона Зукера и Брэндона Танева. При этом в сезоне-2021/22 под потолком освободятся 2,05 миллиона, которые клуб выплачивал Нику Бьюгстаду, обменянному в сентябре 2020 года в «Миннесоту». Высвобожденные средства логичнее всего направить на подписание качественного вратаря. Эту цель Хекстолл должен выделить маркером в своем блокноте. Иначе клуб продолжит топтаться на месте.