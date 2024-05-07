Тарасенко не нанес бросков в створ в четвертом матче плей-офф НХЛ подряд

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко остался без очков и без бросков в первой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостоном». «Пантерз» уступили «Брюинз» со счетом 1:5.

В активе россиянина 3 (1+2) очка в 6 играх в текущем плей-офф при показателе полезности «- 1» и 4 бросках в створ.

В матче с «Бостоном» Тарасенко провел на льду 13 минут 8 секунд при показателе полезности «-2» и в четвертый раз подряд в текущем плей-офф остался без бросков в створ. Две шайбы прошли мимо ворот Джереми Суэймена, еще одна была заблокирована.