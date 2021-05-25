А вам жаль Макдэвида? Команда лучшего хоккеиста НХЛ опять провалилась в плей-офф

Игорь Рабинер — о провале «Ойлерз»

«Эдмонтон» проиграл в третьем овертайме и был выметен в серии довольно заурядным «Виннипегом» всухую — 0-4.

Нетрудно представить, что чувствуют сейчас Макдэвид и Драйзайтль, два лучших бомбардира регулярки. Невероятный Коннор, набравший в 56 матчах 105 очков, нарвался на перехват, после чего шайба прилетела к другому Коннору — только у того, виннипегского, это не имя, а фамилия. И он отправил «Нефтяников» на летний отдых.

Не хочу упражняться в сарказме, называть двух талантищ фигуристами, заявлять очевидное: мол, плей-офф — «это другое». Сегодня Макдэвид забил, но это не помогло. Позавчера — Драйзайтль, с тем же эффектом.

Не они виноваты в этих 0-4. Виновато бездарное руководство клуба, которое не способно сколотить вокруг двух суперзвезд коллектив.

То, что сделали в «Питтсбурге» вокруг Кросби с Малкиным. То, что сделали в «Чикаго» вокруг Кейна с Тэйвзом. То, что в конце концов сделали в «Вашингтоне» вокруг Овечкина с Бэкстремом.

Грандиозный Макдэвид и талантливейший Драйзайтль оказались в положении, допустим, Ковальчука и Хитли в «Атланте». Игрок не может в одиночку и даже в паре с другим игроком такую ситуацию перебороть. Без дальновидного менеджмента, который по кирпичикам все собирает, никакой гений сейчас никогда ничего в НХЛ не выиграет.

Let's check in on McDavid. pic.twitter.com/184tci8C8X — NHL Watcher (@NHL_Watcher) May 25, 2021

Сегодня, в игре, которая решала все, в воротах «Эдмонтона» больше ста минут находился 39-летний Майк Смит. За всю длиннющую карьеру он провел в Кубке Стэнли 25 матчей и одержал 11 побед, из которых 16 встреч и 9 выигрышей — в одном сезоне-2011/12 за «Финикс», когда все равно его команда в полуфинале сгорела 1-4. А за девять сезонов с тех пор — один выигранный кубковый матч за «Калгари».

В принципе это говорит обо всем. Ладно бы Смит экстренно подменял травмированных основных вратарей, так он ведь и в сезоне провел больше всех — 32 матча. А 26 — у Микко Коскинена, куда больше известного по успехам в питерском СКА, чем в НХЛ. Лучше Смита с Коскиненом никого в раму не могли найти? И так далее.

Грустно, что таких потрясающих талантов, как Макдэвид и Драйзайтль, не будет в следующих раундах Кубка Стэнли. Не хочу и не буду этому радоваться и по этому поводу злорадствовать. Я бы предпочел в финале канадского дивизиона увидеть «Эдмонтон» с этой парочкой против «Торонто» с Мэттьюсом и Ко. Это было бы красиво и ярко.

Но слава богу, что в НХЛ невозможно выиграть Кубок просто россыпью талантов. Потолок зарплат эту опцию наглухо блокирует. В новом сезоне нельзя прожить на багаже прошлого: кого-то ты переподписал на совсем другие деньги, уперся в потолок — и значит, должен кого-то обменивать, кого-то из фарма поднимать, и они должны быть к этому уже готовы. Вы должны идеально совместить солистов с работягами, что никак не выходит у того же «Эдмонтона».

Когда-то в этом же клубе Уэйну Гретцки, помимо его гения, страшно повезло — с менеджментом, партнерами, отсутствием потолка зарплат, наконец. Посмотрел бы я сегодня на Гретца, Курри, Мессье, Коффи и еще группу товарищей в одной команде. Ага.

В сегодняшней НХЛ создать команду-победителя в разы сложнее. Помогло «Эдмонтону» то, что он набрал кучу первых номеров драфта? Вот один, Наиль Якупов, выиграл Кубок Гагарина, сидя на трибуне незаявленным игроком «Авангарда». По сравнению с ним Тэйлору Холлу, успевшему перед дедлайном соскочить из адового «Баффало» в крутой «Бостон» (где он в нормальной системе сразу и заиграл), еще крупно повезло. Даже с «Баффало».

Имея бриллиант в виде Макдэвида (дисциплинированного, не раздолбая), «Ойлерз» за последние четыре сезона выиграли в Кубке один матч, причем даже не плей-офф, а плей-ин в прошлом году у «Чикаго». Может, не попади они в сформированный благодаря ковиду канадский дивизион, опять до плей-офф не добрались бы.

Жаль. Хочется, чтобы талант показывал себя во всей красе. Может, нужно время. Может, другие партнеры. А может, другой клуб. Как думаете вы? Вам жаль Макдэвида? Если же нет — было бы жаль, будь он русским?