«Оттава» объявила о подписании 4-летнего контракта с тренером Грином

«Оттава» подтвердила назначение Трэвиса Грина на должность главного тренера. Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на 4 года.

Грин в сезоне-2023/24 занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Нью-Джерси» после отставки Линди Раффа.

По итогам регулярного чемпионата «Оттава» заняла 14-е место в таблице Восточной конференции.