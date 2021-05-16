«Отправьте его в тюрьму!». Что говорят о грубой игре канадца против Овечкина
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала дивизиона. Первый матч
«Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 14 (Оши, Спронг), 6:22 — 1:0. Дебраск — 6 (Лазар), 13:10 — 1:1. Диллон — 3 (Манта, Овечкин), 28:44 — 2:1. Ритчи — 16 (бол., Пастрняк, Макэвой), 36:38 — 2:2. Дауд — 12 (Оши, Уилсон), 64:41 — 3:2.
Вратари: Ванечек (Андерсон, 13:10) — Раск.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 32 (11+11+9+1) — 26 (7+9+8+2).
Наши: Овечкин (18.26/4/+1), Орлов (24.51/2/0) — -.
16 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 1-0.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ярко ворвался в плей-офф. В стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» восьмой номер «Кэпиталз» полетел в чужую зону и просто снес с ног Давида Крейчи. Совершенно чистый и техничный силовой прием!
Месть от «Брюинз», которые всегда любили играть жестко, не заставила себя долго ждать. Во втором периоде защитник Джереми Лозон ворвался в борьбу Овечкина с Кеваном Миллером у борта и несколько раз ударил капитана «Вашингтона» сзади. А после этого и вовсе ткнул Овечкину в лицо. Российский нападающий медленно сполз на лед, что вызвало большие опасения. Но, кажется, травмы удалось избежать. Лозон же получил двухминутное удаление.
«Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше», — заявил после матча сам Овечкин.
Впрочем, за океаном многие считают, что Ови сам виноват в ударе Лозона, ударив до этого игроков соперника. «Овечкин толкает клюшкой двух игроков — нет удаления. Лозон толкает Овечкина — удаление», — пишет Ник Уилкинс.
«Отправьте Лозона в тюрьму!», — пишет то ли в шутку, то ли всерьез один из многочисленных фан-аккаунтов Овечкина.
Многие возмутились тому, что Овечкин никак не был наказан за жесткую игру на пятаке, но в итоге этот эпизод вряд ли можно назвать ключевым. А вот если «Вашингтон» в лице Тома Уилсона даст соответствующий отпор, серия примет совершенно другой оборот.
Овечкину же на стычки отвлекаться точно не стоит. В первой игре плей-офф он сыграл очень качественно и заслужил похвалу от главного тренера Питера Лавиолетта: «Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен».
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