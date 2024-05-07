Бобровский выйдет в старте первого матча серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

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«Флорида» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ примет «Бостон».

С первых минут в воротах «Пантерз» сыграет Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко выйдет в третьем звене.

Матч пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.