Тарасенко выдал лучший матч сезона, но это не помогло «Сент-Луису». Команда первой вылетела из плей-офф

Ждать ли Владимира на чемпионате мира?

Мучения «Сент-Луиса» официально закончились. Коллектив Крэйга Беруби ничего не смог противопоставить «Колорадо» даже в домашних матчах. «Эвеланш» были настолько хороши, что просто смяли своего соперника и не допустили ни одной осечки.

Разумеется, «Сент-Луис» в этой серии рассматривался аутсайдером. Но трудно было представить, что такая опытная команда проиграет «Колорадо» во всех компонентах. За четыре матча «Блюз» пропустили 20 шайб, и это при том, что голкипер Джордан Биннингтон был далеко не самым слабым звеном. В первой игре канадец отразил 46 бросков, но даже этого не хватило для победы. Постепенно уверенность Биннингтона стала испаряться, как и у всех игроков команды.

Капитан «блюзменов» Райан О'Райлли старался мотивировать партнеров и давал красивые интервью в которых обещал обыграть «Колорадо». Однако на деле все вышло совершенно иначе, а канадский форвард в четырех матчах отметился только тремя результативными передачами. Не такой игры ждали от О'Райлли, а ведь он внес огромный вклад в то, чтобы его команда попала в плей-офф.

«Знаю, что могу играть лучше. Я должен забивать. У меня было достаточно голевых моментов, но я ими не воспользовался», — говорил в этой серии капитан. Впрочем, вешать всех собак за слабую результативность лишь на одного игрока не стоит. По сути, у всей команды не получилась игра в атаке. Семь голов за четыре матча — так далеко в плей-офф не уедешь.

Преследовала «Сент-Луис» и полоса неудач. Не смог помочь своей команде лучший бомбардир Давид Перрон. В регулярном чемпионате он набрал 58 (19+39) очков в 56 матчах, а перед стартом серии попал в ковид-протокол. Также в третьей игре «блюзмены» потеряли защитника Джастина Фолка. Форвард «Колорадо» Назем Кадри жестко атаковал его в голову, за что получил восемь матчей дисквалификации.

Кроме того, не смог набрать оптимальную форму Владимир Тарасенко. Ему тяжело далось возвращение на лед после операции, и по ходу регулярки российский форвард вновь попал в лазарет. Первые три матча в плей-офф Тарасенко закончил без очков с показателем полезности «-7». Тем не менее, сегодня Владмиир сумел дважды переиграть Филиппа Грубауэра и завершил сезон НХЛ хоть на какой-то позитивной ноте. Позовут ли его теперь в Ригу?

Если честно, то «Сент-Луис» в этой серии было даже немного жаль. Команда выглядела настолько беспомощной, что даже ее главный тренер пытался найти любые отговорки, лишь бы не признавать собственные ошибки. «Что касается судейства, то у соперника в каждой игре по одному-два удаления. При этом нас удаляют по четыре-пять раз. Почему так происходит? Я не знаю. Вам придется спросить самих судей или лигу. У меня нет ответа», — говорил после одного из матчей Крэйг Беруби. Не самый умный ход, когда твоя команда совершенно не успевает за соперником и ничего не может предложить кроме силовой борьбы. Правда, сегодня Беруби все-таки согласился, что «Сент-Луис» был гораздо слабее.

А вот «Колорадо» вообще не ныл. «Лавины» делали свою работу как по учебнику. Особенно стоит отметить Нэйтана Маккиннона, который ворвался в этот плей-офф словно танк. В четырех матчах серии на счету канадского форварда 9 (6+3) очков и первый в карьере хет-трик в Кубке Стэнли. Его команда смотрится по-настоящему сплоченной, а капитан Габриэль Ландескуг готов вести партнеров за собой. Шансов у «Сент-Луиса» в этой паре практически не было, однако при любых раскладах проигрывать можно гораздо достойнее.