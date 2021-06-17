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«Каролина» продлила контракт с главным тренером Бриндамором на три года

23:05
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор согласовал трехлетний контракт с клубом, информирует официальный сайт клуба.

50-летний Бриндамор возглавил «Каролину» 8 мая 2018 года, сменив на этом посту Билла Питерса.

В нынешнем сезоне «Каролина» выиграла Центральный дивизион, но во втором раунде Кубка Стэнли уступила «Тампа-Бэй» (1-4).

Бриндамор будучи игроком выступал за «Харрикейнз» с 2000 по 2010 год и завоевал в составе команды Кубок Стэнли (2006). Всего в НХЛ Бриндамор провел 20 сезонов и набрал 1184 (452+732) очков в 1484 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/hurricanes/news/canes-rod-brindamour-agree-to-three-year-contract-extension/c-325358662

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