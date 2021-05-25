Сорокин непобедим в плей-офф. Он уже дорос до основного вратаря «Айлендерс»

Идеальная ролевая модель для российских вратарей

Дебютант затмил опытного вратаря

Успехам вратаря Ильи Сорокина в дебютном сезоне за «Айлендерс» можно только позавидовать. Фраза экс-генменеджера «Магнитки» Геннадия Величкина «step by step» емко описывает путь голкипера в НХЛ. Новокузнецкий воспитанник прилетел в Нью-Йорк на место второго-третьего вратаря и в итоге избежал ссылки в фарм-клуб, что редкость для голкиперов-новичков.

Сорокин постепенно адаптировался к новой лиге и прогрессировал от матча к матчу. Он не пал духом после кошмарного дебюта с «Рейнджерс», когда Павел Бучневич и К° не заметили монолитную оборону Барри Тротца (0:5), и трех поражений подряд. Сорокин продолжил пахать, а «Айлендерс» не стали винить вратаря в неудачных результатах. Наоборот, генменеджер клуба Лу Ламорелло доходчиво объяснил, что они верят в россиянина и чувствуют, что он способен играть в НХЛ, несмотря на неприятный спонтанный дебют — тогда основной голкипер Семен Варламов попал в лазарет.

Сорокин терпеливо ждал своих шансов. А их, когда первый номер — опытный вратарь, феноменально начавший сезон, доставалось не так много. Все, в том числе и сам Илья, понимали, что подвинуть соотечественника — сложная задача. Для этого нужно быть на голову выше. Оставлять Варламова с 5-миллионным кэпхитом в запасе, когда он на кураже, невыгодно во всех смыслах.

К роли дублера Илья относился спокойно. Он еще перед сезоном зарекомендовал себя эдаким сыном маминой подруги, заявив, что его не смутят никакие трудности и командировки в АХЛ. Показательно, что Сорокин за пару месяцев до открытия тренинг-кэмпа прилетел в Нью-Йорк, чтобы поработать с тренером вратарей «Айлендерс» Митчем Корном. А до этого провел с командой в «пузыре» постковидный плей-офф, познакомился с коллективом и улетел обратно в Россию.

Good save by Ilya Sorokin on Crosby. I don't think the paddle down helped him, but he does a great job of staying with the puck the whole way. Good job pushing instead of just extending. #threesavesaday #hockeytwitter pic.twitter.com/nS2bovz0m5 — Rob Gherson (@goalie_school) May 23, 2021

Убежден, что Илья — идеальная ролевая модель для перспективных российских вратарей, которые планируют построить карьеру по ту сторону Атлантики. Он собрал все трофеи в КХЛ, стал лучшим в лиге и поехал в команду на пике формы и на четкое место, которое ближе к основе, чем к фарм-клубу. Ньюйоркцы летом подстраховались 34-летним Кори Шнайдером, но новокузнецкий воспитанник своим прогрессом доказал, что к услугам американца обращаться стоит только в случае форс-мажора.

Сорокина аккуратно подпускали к основе, и во второй половине регулярки он получал все больше игрового времени. Звездный час Ильи настал в плей-офф. Ожидалось, что в Кубке Стэнли Варламов не уступит место в воротах. Но Семен пропустил первый матч с «Питтсбургом» из-за повреждения — судя по всему, его здоровье по-прежнему неидеально. Нью-йоркские болельщики сильно из-за этого не беспокоятся: с Сорокиным их клуб непобедим в плей-офф, в то время как Варламов проиграл оба матча.

Ilya Sorokin established a @NYIslanders postseason record for the most saves by a rookie goaltender in a playoff game, eclipsing his own mark (39 in Game 1 of 2021 R1) and Kelly Hrudey's (39 in Game 2 of 1985 DSF). #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/c3tqaQagQu pic.twitter.com/sNQLd2H8bC — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 25, 2021

Непростой выбор «Айлендерс»

Сорокин уже установил рекорд франшизы как первый вратарь «Айлендерс» с тремя победами в первых играх плей-офф НХЛ. Самую важную победу Илья одержал в пятом матче с «Пингвинз». 48 отраженных бросков из 50, несколько сумасшедших спасений — «Питтсбург» доминировал и по опасным моментам, и по контролю шайбы. Сорокин дотащил команду до овертайма, где пропускать уже не собирался — вторая звезда матча справедливо отошла россиянину. А его визави из «Питтсбурга» Тристан Джерри совершил чудовищную ошибку — выбросил шайбу на форварда соперников. Такое в плей-офф не прощается (спросите у Ильи Самсонова, он подтвердит).

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц на пресс-конференции не скупился на комплименты Илье: «Он сыграл замечательно. Я могу использовать все слова, которыми вы хотите его описать. Все они применимы. Он был выдающимся сегодня, и дал нам шанс победить». Приуменьшать заслуг Сорокина действительно не стоит. Какой бы крепкой ни считалась оборона ньюйоркцев, вратарь должен выручать в ответственных матчах и не просто ловить «свои» шайбы, но и попытаться прыгнуть выше головы. Все это применимо к игре Сорокина — он давал шансы партнерам против таких мастеров, как Кросби, Малкин, Гюнцель. За три матча в плей-офф Сорокин отразил 116 бросков из 122 и пропускал в среднем по 1,66 шайбы за игру.

В серии с «Питтсбургом» Илья показал, что готов справляться с давлением плей-офф. Все идет к тому, что и в шестом матче Тротц доверится Сорокину, который сейчас делает огромный вклад в свое будущее. Летом у голкипера истекает срок контракта с «Айлендерс». Глядя на то, как Илья тащит команду во второй раунд, господин Ламорелло не должен скупиться на новое соглашение. Загвоздка в том, что у Варламова контракт до 2023 года. И кэпхит-то немаленький — 5 миллионов долларов. И Семен еще полон сил, чтобы доработать его до конца и приносить пользу команде.

Летом «Айлендерс» важно определиться, каким они видят будущее вратарской линии. Либо вы сохраняете российский дуэт, и пускай в сезоне Тротц ломает голову, как распределить игровое время между двумя сильными голкиперами. Либо оставляете кого-то одного и подыскиваете надежного дублера на подстраховку. Поскольку Сорокина не коснется процедура драфта расширения (дебютантов выбирать нельзя), его переход в «Сиэтл» исключен. То есть ньюйоркцы могут спокойно защитить Варламова, а далее решать, на кого делать ставку в перспективе. Сейчас Илья доказывает, что в новом сезоне должен получить гораздо больше матчей в старте. Ламорелло ждет непростой выбор, но пока клуб обеспокоен оперативными задачами. Уже в четверг «Айлендерс» могут отправить в отпуск Малкина и компанию.