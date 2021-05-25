Капризова прорвало! Русский форвард наконец забил в плей-офф и спас «Миннесоту» от вылета

Серия с «Вегасом» продолжается — теперь общий счет 3-2 в пользу «Голден Найтс»

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западный дивизион. Пятый матч

«Вегас» — «Миннесота» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Стоун — 4 (Так, Холден), 8:14 — 1:0. Капризов — 1 (Зуккарелло), 9:06 — 1:1. Паризе — 1 (Бродин, Дамба), 11:57 — 1:2. Гринуэй — 1 (Эддисон), 16:34 — 1:3. Мартинес — 1 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 29:43 — 2:3. Штурм — 1 (п.в.), 59:21 — 2:4.

Вратари: Флери (58:23 — 59:21) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 39 (7+22+10) — 14 (7+1+6).

Наши: — — Капризов (15.03/1/0).

25 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 3-2.

Насколько порой легко давались голы Кириллу Капризову в регулярке, настолько же тяжело он выглядит в противостоянии с «Вегасом». И не сказать, что уроженец Кузедеево вдрызг проваливает серию со второй командой Западного дивизиона. Нет, он по-прежнему один из самых опасных игроков «Миннесоты», регулярно создающих моменты у чужих ворот. Но только все усилия Кирилла и других лидеров «Дикарей» хоронил неувядающий Марк-Андре Флери, который в первых четырех матчах серии пропустил всего четыре шайбы и помог партнерам поставить соперника на грань вылета. И когда игроки «Уайлд» оказались на выезде в шаге от отпусков, их главную звезду прорвало. «Как же вовремя, Кирилл Капризов!»

Причем долгожданная первая шайба главного претендента на «Колдер» в Кубке Стэнли реально стала невероятно важной. Неизвестно, где бы сейчас была «Миннесота», не забей воспитанник «Кузни» уже через 50 секунд после гола Марка Стоуна, открывшего счет на девятой минуте. Не успел диктор на «Ти-Мобайл Арене» проораться после точного броска канадца, как 97-й номер гостей получил роскошную поперечную передачу от Матса Зуккарелло и в касание вложил шайбу под перекладину. И если верить счетчику, то для того, чтобы размочить Флери, сибиряку потребовалось первое же попадание в створ. Ну и как тут в очередной раз не отметить довольно очевидную деталь — как же быстро Кирилл готовит свой бросок!

Сравняв усилиями Долларового Кирилла, «Миннесота» мгновенно полетела вперед, и уже меньше чем через три минуты Зак Паризе довольно курьезным образом воткнул «Вегасу» вторую шайбу, забив с помощью рикошета от спины голкипера.

Впрочем, не менее важным оказался гол Джордана Гринуэя за несколько минут до конца первого периода, который он соорудил в одиночку. Американец здорово пролетел среднюю зону, получив пас Калена Эдинсона, нанес бросок с ползоны в окружении четырех игроков соперника и сам же пошел на добивание, наказав Флери за то, что тот отразил шайбу перед собой.

А вот получив преимущество в два гола, во втором периоде «Дикари» просто встали, и «Вегас» по броскам переиграл гостей просто с кошмарным счетом 22 — 1. Представляете, как было весело голкиперу «Миннесоты» Кэму Тэлботу? Тем не менее опытный канадец под напором парней Дебура дрогнул всего лишь раз, пропустив в большинстве от Алека Мартинеса.

В итоге в третьей двадцатиминутке хоккеисты «Уайлд» уже не позволяли хозяевам столько вольностей в своей зоне и не дали «Рыцарям» вытащить матч с 1:3, отправив четвертую шайбу в пустые ворота незадолго до финальной сирены. Теперь серия переезжает в Сент-Пол, где болельщики сырой и аморфной «Миннесоты» надеются, что Капризов и компания утащат «Вегас» в седьмой матч.