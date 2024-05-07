Баннистер утвержден на пост главного тренера «Сент-Луиса», контракт — на 2 года

Дрю Баннистер стал главным тренером «Сент-Луиса», сообщается на сайте НХЛ. Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на 2 года.

Баннистер был назначен временно исполняющим обязанности после отставки главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Беруби в декабре 2023-го.

«Блюз» завершили регулярный сезон НХЛ на 9-м месте Западной конференции — 65 очков.