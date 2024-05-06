«Зенит» потерял победу в Воронеже на 90+12-й минуте! Золотая гонка закручивается еще сильнее
Сложно сказать, что в этом сезоне интереснее — чемпионская гонка или схватка за выживание. Зато однозначно можно утверждать, что все это радует наблюдателей со стороны: разве это не здорово, когда столь большое количество команд до сих пор сохраняет мотивацию?
Показательно, что матчи аутсайдеров с лидерами этой весной редко бывают полностью односторонними. И перед встречей «Факела» с «Зенитом» тоже нельзя было со стопроцентной уверенностью утверждать, что чемпионы России победят. Во-первых, сине-бело-голубые в последнее время находятся не в форме. Во-вторых, в Воронеже всем тяжело, тем более сейчас, когда местный клуб находится в самой гуще борьбы за выживание.
Хозяева достаточно неожиданно расстались с Сергеем Ташуевым, но Игорь Черевченко уже начал делать то, ради чего его и позвали: добывать очки любым способом. Конечно, выездная ничья с «Сочи» — это пока маловато, но Черевченко знает свое дело. И его футбол, что очень важно, примерно одинаково эффективен против любого соперника, а состав «Факела» подходит под стиль игры нового тренера.
На «Зенит» Черевченко предсказуемо избрал узкую схему с тремя центральными защитниками, на которую Воронеж вернулся пару недель назад. Очевидно было и то, что хозяева намеренно отдадут мяч противнику и будут активно ему мешать.
От гостей тоже никто не ждал сюрпризов: состав на матч повторял тот, что выходил на игру с «Динамо». «Зениту» требовалась победа, если он хотел воспользоваться двумя подряд осечками «Краснодара».
Одной из главных предматчевых тем был газон на Центральном стадионе профсоюзов: сине-бело-голубые постоянно играют низом, поэтому его качество и высота ворса для них имеют значение. Идеальным назвать покрытие было сложно, потому что мяч дробил, но могло оказаться и хуже — «Спартак» подтвердит.
«Факел» делал ставку на упрощение — Беленов все время выбивал мяч далеко от ворот, а хозяева, кажется, за 90 минут не довели ни одну позиционную атаку до штрафной. Но у них хватает и другого оружия в арсенале: например, на 32-й минуте Акбашев едва не забил в результате дальнего удара.
Вплоть до самого финиша первого тайма тот выстрел хавбека «Факела» оставался самым опасным моментом в матче. У «Зенита» хватало перспективных подходов и попыток довести мяч до штрафной, но конкретики не было. Хозяева образцово оборонялись, но одна расслабленность привела к голу: Мастерной не уследил за подключением Дугласа Сантоса, который замкнул подачу Клаудиньо.
Семак в этот момент выдохнул. У «Зенита», как и во многих весенних матчах, не клеилась игра, но петербуржцы все-таки затолкали один гол, да еще и прямо перед перерывом. За время паузы тренерский штаб опустил линию обороны, поменял флангами Артура с Мостовым и явно переформатировал план.
«Зенит» стал действовать гораздо аккуратнее, хотя момент имел: на 52-й минуте Артур не попал в ближний угол. А в середине второго тайма Семак убрал с поля обоих фланговых нападающих, выпустил Алипа с Васильевым и перестроился на тройку центральных защитников. «Зенит» явно опасался «Факела».
Впрочем, причины для опасений появлялись только при стандартных положениях у ворот Кержакова. И футболисты, и болельщики «Факела» явно нервничали, а в какой-то момент с трибун начали доноситься откровенные оскорбления «Зенита» — фанаты называли его «позором российского футбола».
В какой-то момент крики успокоились, но не успокоилась игра: Клаудиньо, казалось, удвоил счет и так радовался, будто понимал, что орут болельщики. Однако после долгого просмотра повтора арбитр отменил гол из-за офсайда.
Болельщики «Факела» воодушевились, вновь повторили те же скандирования и заставили команду идти вперед еще активнее. И все-таки добились своего: в добавленное время Алип сыграл рукой в своей штрафной, а Марков реализовал пенальти. Невероятная концовка, которая поставила на уши не только стадион в Воронеже, но и всю футбольную Россию, следящую за чемпионской гонкой!
«Факел» выгрызает ценнейшую ничью, а «Зенит», напротив, теряет важнейшие два очка и закручивает золотую гонку еще сильнее. Впрочем, пока сине-бело-голубые остаются первыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3