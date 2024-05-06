«Зенит» потерял победу в Воронеже на 90+12-й минуте! Золотая гонка закручивается еще сильнее

1:1 в Воронеже.

Сложно сказать, что в этом сезоне интереснее — чемпионская гонка или схватка за выживание. Зато однозначно можно утверждать, что все это радует наблюдателей со стороны: разве это не здорово, когда столь большое количество команд до сих пор сохраняет мотивацию?

Показательно, что матчи аутсайдеров с лидерами этой весной редко бывают полностью односторонними. И перед встречей «Факела» с «Зенитом» тоже нельзя было со стопроцентной уверенностью утверждать, что чемпионы России победят. Во-первых, сине-бело-голубые в последнее время находятся не в форме. Во-вторых, в Воронеже всем тяжело, тем более сейчас, когда местный клуб находится в самой гуще борьбы за выживание.

Хозяева достаточно неожиданно расстались с Сергеем Ташуевым, но Игорь Черевченко уже начал делать то, ради чего его и позвали: добывать очки любым способом. Конечно, выездная ничья с «Сочи» — это пока маловато, но Черевченко знает свое дело. И его футбол, что очень важно, примерно одинаково эффективен против любого соперника, а состав «Факела» подходит под стиль игры нового тренера.

На «Зенит» Черевченко предсказуемо избрал узкую схему с тремя центральными защитниками, на которую Воронеж вернулся пару недель назад. Очевидно было и то, что хозяева намеренно отдадут мяч противнику и будут активно ему мешать.

От гостей тоже никто не ждал сюрпризов: состав на матч повторял тот, что выходил на игру с «Динамо». «Зениту» требовалась победа, если он хотел воспользоваться двумя подряд осечками «Краснодара».

Одной из главных предматчевых тем был газон на Центральном стадионе профсоюзов: сине-бело-голубые постоянно играют низом, поэтому его качество и высота ворса для них имеют значение. Идеальным назвать покрытие было сложно, потому что мяч дробил, но могло оказаться и хуже — «Спартак» подтвердит.

«Факел» делал ставку на упрощение — Беленов все время выбивал мяч далеко от ворот, а хозяева, кажется, за 90 минут не довели ни одну позиционную атаку до штрафной. Но у них хватает и другого оружия в арсенале: например, на 32-й минуте Акбашев едва не забил в результате дальнего удара.

Вплоть до самого финиша первого тайма тот выстрел хавбека «Факела» оставался самым опасным моментом в матче. У «Зенита» хватало перспективных подходов и попыток довести мяч до штрафной, но конкретики не было. Хозяева образцово оборонялись, но одна расслабленность привела к голу: Мастерной не уследил за подключением Дугласа Сантоса, который замкнул подачу Клаудиньо.

Семак в этот момент выдохнул. У «Зенита», как и во многих весенних матчах, не клеилась игра, но петербуржцы все-таки затолкали один гол, да еще и прямо перед перерывом. За время паузы тренерский штаб опустил линию обороны, поменял флангами Артура с Мостовым и явно переформатировал план.

«Зенит» стал действовать гораздо аккуратнее, хотя момент имел: на 52-й минуте Артур не попал в ближний угол. А в середине второго тайма Семак убрал с поля обоих фланговых нападающих, выпустил Алипа с Васильевым и перестроился на тройку центральных защитников. «Зенит» явно опасался «Факела».

Впрочем, причины для опасений появлялись только при стандартных положениях у ворот Кержакова. И футболисты, и болельщики «Факела» явно нервничали, а в какой-то момент с трибун начали доноситься откровенные оскорбления «Зенита» — фанаты называли его «позором российского футбола».

В какой-то момент крики успокоились, но не успокоилась игра: Клаудиньо, казалось, удвоил счет и так радовался, будто понимал, что орут болельщики. Однако после долгого просмотра повтора арбитр отменил гол из-за офсайда.

Болельщики «Факела» воодушевились, вновь повторили те же скандирования и заставили команду идти вперед еще активнее. И все-таки добились своего: в добавленное время Алип сыграл рукой в своей штрафной, а Марков реализовал пенальти. Невероятная концовка, которая поставила на уши не только стадион в Воронеже, но и всю футбольную Россию, следящую за чемпионской гонкой!

«Факел» выгрызает ценнейшую ничью, а «Зенит», напротив, теряет важнейшие два очка и закручивает золотую гонку еще сильнее. Впрочем, пока сине-бело-голубые остаются первыми.