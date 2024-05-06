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«Зенит» потерял победу в Воронеже на 90+12-й минуте! Золотая гонка закручивается еще сильнее

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в Воронеже
Гоша Чернов
Корреспондент
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Андрей Мостовой в матче против «Факела».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1:1 в Воронеже.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит

Сложно сказать, что в этом сезоне интереснее — чемпионская гонка или схватка за выживание. Зато однозначно можно утверждать, что все это радует наблюдателей со стороны: разве это не здорово, когда столь большое количество команд до сих пор сохраняет мотивацию?

Показательно, что матчи аутсайдеров с лидерами этой весной редко бывают полностью односторонними. И перед встречей «Факела» с «Зенитом» тоже нельзя было со стопроцентной уверенностью утверждать, что чемпионы России победят. Во-первых, сине-бело-голубые в последнее время находятся не в форме. Во-вторых, в Воронеже всем тяжело, тем более сейчас, когда местный клуб находится в самой гуще борьбы за выживание.

Хозяева достаточно неожиданно расстались с Сергеем Ташуевым, но Игорь Черевченко уже начал делать то, ради чего его и позвали: добывать очки любым способом. Конечно, выездная ничья с «Сочи» — это пока маловато, но Черевченко знает свое дело. И его футбол, что очень важно, примерно одинаково эффективен против любого соперника, а состав «Факела» подходит под стиль игры нового тренера.

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На «Зенит» Черевченко предсказуемо избрал узкую схему с тремя центральными защитниками, на которую Воронеж вернулся пару недель назад. Очевидно было и то, что хозяева намеренно отдадут мяч противнику и будут активно ему мешать.

От гостей тоже никто не ждал сюрпризов: состав на матч повторял тот, что выходил на игру с «Динамо». «Зениту» требовалась победа, если он хотел воспользоваться двумя подряд осечками «Краснодара».

Одной из главных предматчевых тем был газон на Центральном стадионе профсоюзов: сине-бело-голубые постоянно играют низом, поэтому его качество и высота ворса для них имеют значение. Идеальным назвать покрытие было сложно, потому что мяч дробил, но могло оказаться и хуже — «Спартак» подтвердит.

«Факел» делал ставку на упрощение — Беленов все время выбивал мяч далеко от ворот, а хозяева, кажется, за 90 минут не довели ни одну позиционную атаку до штрафной. Но у них хватает и другого оружия в арсенале: например, на 32-й минуте Акбашев едва не забил в результате дальнего удара.

Вплоть до самого финиша первого тайма тот выстрел хавбека «Факела» оставался самым опасным моментом в матче. У «Зенита» хватало перспективных подходов и попыток довести мяч до штрафной, но конкретики не было. Хозяева образцово оборонялись, но одна расслабленность привела к голу: Мастерной не уследил за подключением Дугласа Сантоса, который замкнул подачу Клаудиньо.

Семак в этот момент выдохнул. У «Зенита», как и во многих весенних матчах, не клеилась игра, но петербуржцы все-таки затолкали один гол, да еще и прямо перед перерывом. За время паузы тренерский штаб опустил линию обороны, поменял флангами Артура с Мостовым и явно переформатировал план.

«Зенит» стал действовать гораздо аккуратнее, хотя момент имел: на 52-й минуте Артур не попал в ближний угол. А в середине второго тайма Семак убрал с поля обоих фланговых нападающих, выпустил Алипа с Васильевым и перестроился на тройку центральных защитников. «Зенит» явно опасался «Факела».

Впрочем, причины для опасений появлялись только при стандартных положениях у ворот Кержакова. И футболисты, и болельщики «Факела» явно нервничали, а в какой-то момент с трибун начали доноситься откровенные оскорбления «Зенита» — фанаты называли его «позором российского футбола».

В какой-то момент крики успокоились, но не успокоилась игра: Клаудиньо, казалось, удвоил счет и так радовался, будто понимал, что орут болельщики. Однако после долгого просмотра повтора арбитр отменил гол из-за офсайда.

Болельщики «Факела» воодушевились, вновь повторили те же скандирования и заставили команду идти вперед еще активнее. И все-таки добились своего: в добавленное время Алип сыграл рукой в своей штрафной, а Марков реализовал пенальти. Невероятная концовка, которая поставила на уши не только стадион в Воронеже, но и всю футбольную Россию, следящую за чемпионской гонкой!

«Факел» выгрызает ценнейшую ничью, а «Зенит», напротив, теряет важнейшие два очка и закручивает золотую гонку еще сильнее. Впрочем, пока сине-бело-голубые остаются первыми.

Фото «СЭ»
Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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Виктор Александров

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