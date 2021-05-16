Сорокин отразил 39 из 42 бросков в матче с «Питтсбургом», одержав первую победу в плей-офф НХЛ

«Айлендерс» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграли «Питтсбург» со счетом 4:3.

Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Илья Сорокин, который отразил 39 бросков из 42. Это первая победа в плей-офф НХЛ для 25-летнего россиянина, который проводит дебютный сезон в заокеанской лиге.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 2:30 мск.