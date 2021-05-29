Капризов забил «Вегасу» в седьмом матче серии. Это очередной рекорд клуба, но Кирилл все равно отправляется в отпуск

Последний матч российского нападающего в сезоне.

НХЛ. Плей-офф

Первый раунд

Западный дивизион

Седьмой матч

«Вегас» — «Миннесота» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Янмарк — 1 (Руа, Холден), 5:09 — 1:0. Паризе — 2 (Эрикссон Эк, Сутер), 16:49 — 1:1. Хэг — 1 (Карлссон), 22:05 — 2:1. Капризов — 2 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 24:35 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Стивенсон, Теодор), 27:44 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Теодор, Стивенсон), 33:38 — 4:2. Янмарк — 2 (Руа), 52:36 — 5:2. Янмарк — 3 (п.в., Так, Пьетранджело), 56:53 — 6:2. Вратари: Флери — Тэлбот (55:04 — 56:53). Штраф: 10 — 8. Броски: 35 (8+17+10) — 21 (10+6+5). Наши: — - Капризов (21.10/2/0). 29 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 4-3.

Казалось, что ничего не может произойти с преимуществом «Вегаса», который вел 3-1 в серии с «Миннесотой». На стороне «рыцарей» кубковый опыт, более мощный и сбалансированный состав, а также тренер, выводивший два раза свои команды в финал Кубка Стэнли. Тем не менее, «дикари» героически нашли в себе силы восстановить равновесие и довести дело до седьмого матча. Большинство российских болельщиков верили в чудо и желали, чтобы приключения Кирилла Капризова в плей-офф продолжились. Увы, голливудского сценария не получилось.

Перед началом встречи наставник «Вегаса» Питер Дебур немного лукавил: «Никого не удивляет тот факт, что в этой серии дело дошло до седьмого матча. Перед ее началом было понятно, что встречаются две равные по силам команды. Но когда дело сводится к одной игре, нужно полагаться на фундамент, который был заложен в течение сезона. А с этим у нас все хорошо». По всем прогнозам его команда была фаворитом пары и не должна была наступать на прошлогодние грабли, когда едва не упустила серию с «Ванкувером». В этом сезоне сценарий повторился. Ужасная результативность в пятом и шестом матчах (всего два гола) и поймавший кураж вратарь соперника. Тогда это был Тетчер Демко, а сейчас — Кэм Тэлбот.

Однако и в этот раз «Вегас» сумел не допустить провала в решающей игре. Здесь нельзя не отметить заслугу Питера Дебура. Канадский специалист умеет настраиваться на седьмые матчи. В его тренерской карьере их было шесть и во всех его команды одержали победы. Причем в 2019 «Сан-Хосе» под руководством Дебура уступал 1-3 в серии «Вегасу», но сумели выбить «рыцарей» из розыгрыша плей-офф. «Вегас», который за три года своего существования успел два раза поиграть в финалах конференции, сегодня просто не мог упасть в грязь лицом. Тем более, когда в состав вернулся главный снайпер команды в регулярном чемпионате — Макс Пачиоретти (24 шайбы).

Американский форвард восстанавливался от травмы и не играл с первого мая. Сегодня на его счету заброшенная шайба. Сумел выйти на лед и Райан Ривз, который пропустил прошлый матч из-за попадания в ковид-протокол. А вот защитник Брэйден Макнэбб по-прежнему находится на карантине и в серии против «Миннесоты» сыграл только в первых четырех матчах.

Главным героем сегодняшней встречи стал нападающий Маттиас Янмарк. Шведский форвард начинал этот сезон в «Чикаго», а в прошлом году дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли. Сегодня Янмарк не только эффектно открыл счет в матче, но и отметился первым хет-триком за карьеру в НХЛ. В апреле «Вегас» отдал за шведа выбор во втором раунде драфта 2021, а также в третьем раунде драфта 2022.

Сказать, что у «Миннесоты» все было безнадежно в этой игре, нельзя. Еще в начале второго периода счет на табло был 2:2. «Дикари» не планировали отпускать далеко соперника, но в первой двадцатиминутке лишились своего защитника Юнаса Бродина. Форвард «Вегаса» Николя Руа отправил шведа головой в борт и не получил за свои действия даже двух минут штрафа. К сожалению, отсутствие Бродина заметно сказалось на игре «Миннесоты».

And now Jonas Brodin heads down the tunnel. Not a great start in Vegas for the Wild pic.twitter.com/ZBGsz6wBpw — Spoked Z (@SpokedZ) May 29, 2021

Хоккеисты «Вегаса» не щадили соперника. Вот так, например, Райан Ривз толкнул на ворота Райана Сутера. На этот раз судьи зафиксировали фол, и гости получили численный перевес.

Ryan Reaves gets 2 for interference as he sends Ryan Suter face-first into the goal post. #VegasBorn #MNWild pic.twitter.com/uDvI0josaN — NHL News (@PuckReportNHL) May 29, 2021

Кирилл Капризов наказал «рыцарей» за такие действия и после передачи Матса Цуккарелло классным броском переиграл Марка-Андре Флери. Для российского нападающего этот гол стал вторым в текущем плей-офф. Всего на его счету 3 (2+1) балла. И, конечно, не обошлось без очередного клубного достижения. Еще ни одни новичок в истории «Уйалд» не набирал очки в седьмых матчах серий плей-офф.

На большее в этой игре «Миннесоту» не хватило. За четыре минуты до финальной сирены при счете 2:5 команда Дина Эвасона сняла вратаря, но лишь дала возможность Янмарку забить третью шайбу. Болельщики «Вегаса» не скупились на количество головных уборов для шведского форварда.

Поклонникам «Уайлд», как и самой команде, не стоит унывать. Это был потрясающий сезон. Можно с уверенностью сказать, что «Миннесота» заложила фундамент и если летом будет проведена грамотная работа, то любая команда не захочет играть в плей-офф против такого цепкого и колючего соперника.

Кирилл Капризов смотрелся в матчах на вылет не так ярко, как хотелось, но зато получил ценный опыт. Теперь он отлично прочувствовал разницу с регулярным чемпионатом. «Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против «Вегаса» получается хорошей, очень агрессивной. Не припомню, чтобы в этом плане у меня когда-то было что-то подобное в России. В эмоциональном плане сопоставимый опыт был, но игра отличается. Много новых вещей. И ты этому учишься», — говорил еще после шестой встречи российский форвард.

Ну а «Вегас» дальше встретится с «Колорадо». Перед началом сезона эти команды считались одними из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли. Эта серия точно будет горячей.