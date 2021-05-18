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Ничушкин коньком остановил бросок Тарасенко по воротам «Колорадо». Видео

07:54
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обороне своих ворот в матче плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1).

Ничушкин коньком остановил шайбу после броска форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 5:30 мск.

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