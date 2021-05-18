Ничушкин коньком остановил бросок Тарасенко по воротам «Колорадо». Видео
07:54
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обороне своих ворот в матче плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1).
Ничушкин коньком остановил шайбу после броска форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко.
? Valeri Nichushkin #GoAvsGo— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 18, 2021
? @AltitudeTV pic.twitter.com/SpamW69qWC
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 5:30 мск.
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