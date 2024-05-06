«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде с крупным счетом уступил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура АПЛ — 0:4.

Дубль за лондонцев оформил Майкл Олисе. Француз отличился на 12-й и 66-й минутах. Еще по голу забили Жан-Филипп Матета (40-я минута) и Тайрик Митчелл (58-я).

«Кристал Пэлас» (43 очка) занимает 14-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице.