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Бобровского с зарплатой в 10 миллионов даже не заявили на матч. У «Флориды» новый герой — 20-летний американский вратарь

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 10:15
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
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Игорь Рабинер — о Спенсере Найте и проблемах Сергея Бобровского в «Пантерз».

За что люблю Кубок Стэнли — за появление новых, абсолютно неожиданных фигур, которые становятся героями и меняют ситуацию. В иных случаях — всю, в иных — на один матч.

21&nbsp;мая. Тампа. &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; 5:6 ОТ. Сергей Бобровский празднует вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде.Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду

20-летний вратарь «Флориды» Спенсер Найт до этого года не провел в плей-офф НХЛ ни одной игры и в первых четырех матчах серии с «Тампой» оставался третьим. Сергей Бобровский и Крис Дридгер (правильно — именно так, а не Дриджер) меняли друг друга, получая по пять. Сильно лучше не становилось. Оборона «Пантерз» оставалась неуправляемой и расхристанной, а вратари не творили чудес, которые от них в такой обстановке требовались.

Может, Джоэлю Кенневиллю нужно было не нервировать обоих, чередуя их в двух первых матчах серии, а сделать ставку на одного. Но просвет был один — ноль пропущенных у Бобровского в третьем периоде и овертайме третьего матча, когда он вышел при 3:5 — и «Флорида» выиграла 6:5. Но там, объективности ради, ему пришлось справляться всего с девятью бросками, а в следующем же матче уже Боб получил пять и был заменен...

Все это Кенневиллю в конце концов надоело — и он на грани вылета вытащил из рукава вратаря золотой американской молодежки на МЧМ. А Бобровского даже не раздел на игру. Бобровского, с зарплатой 10 миллионов в год! Это решение, допускаю, унизившее двукратного обладателя «Везины», может иметь серьезные последствия.

&laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Вратарь хозяев Спенсер Найт (№ 30) отбил 36 бросков.«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти

Но сейчас Кенневилль принял вот такое решение и в пятом матче (24 мая) сделал внезапную ставку на Найта. В первом периоде «Тампа», желавшая закончить все и игравшая очень сильно, нанесла 21 бросок в створ его ворот. 21. За период. Это делали все, включая Кучерова, который, как и Сергачев, после травмы в предыдущем матче все-таки смог сыграть — не знаю уж, сколько мужества это от них самих потребовало и что сделали для этого клубные врачи.

«Флорида» весь матч старалась не удаляться, понимая, чем при убойном большинстве «Тампы» это грозит. Но было в первом периоде одно численное преимущество, когда шайба две минуты металась вблизи ворот Найта, и ему приходилось отбивать один бросок за другим, реагировать на всю хитрую перепасовку «Молнии». Он справился со всем.

К перерыву счет должен был стать 0:3, а закончился первый период лишь на 0:1. Найт почти в одиночку оставил хозяев в игре, а со второго периода включилась и остальная команда. В итоге она даже превзошла «Тампу» по броскам — 38-37 (то есть за два оставшихся периода «Молния» сделала на пять бросков меньше, чем за первый) и выиграла — 4:1. А Найта абсолютно заслуженно признали первой звездой.

Жизнь, как точно заметил в известном репортаже Роман Скворцов, — лучший драматург. Скоро узнаем, был ли это разовый подвиг или парень, который не успел испугаться, перевернет всю серию.

Сергей Бобровский.Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?

Я очень уважаю Бобровского, мне крайне жаль, что с ним так поступили (у него в этой серии, в отличие от Дридгера, хоть какие-то заслуги есть, чтобы не раздевать его на матч), но такие истории, как у Найта, — то, ради чего и любят настоящий спорт. Эта прелесть абсолютной непредсказуемости, появление героя из ниоткуда, невероятный шанс, который тебе вдруг дают, и ты оказываешься к нему готов.

А Боб, уверен, еще покажет себя во всей красе. Он великолепный вратарь, а то, что клеймо некубкового несправедливо, доказал два года назад в знаменитой серии за «Коламбус» с той же «Тампой», которая в той регулярке побила все рекорды, а в первом раунде получила от них с Панариным и с Тортореллой во главе 0-4. Там он, кроме первого периода первого матча, был той самой стеной, которой не получается быть во «Флориде». Стеной, которая в предыдущих сезонах принесла ему две «Везины», то есть два титула лучшего вратаря мира.

Может быть, «Флорида» — просто не его команда. Так бывает.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Центральный дивизион. Пятый матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Колтон — 2 (Коулман, Макдона), 0:53 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Беннетт), 26:19 — 1:1. Марчмент — 2 (Барков, Уигар), 36:55 — 2:1. Хернквист — 2 (бол., Барков, Юбердо), 40:35 — 3:1. Ватрано — 1 (п.в., Хернквист), 59:45 — 4:1.
Вратари: Найт — Василевский (58:06 — 59:45).
Штраф: 6 — 22.
Броски: 38 (15+11+12) — 37 (22+9+6).
Наши: — - Кучеров (18.37/4/0), Сергачев (21.14/0/-1).
25 мая. Майами. BB&T Center.
Счет в серии: 3-2.

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