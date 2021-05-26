Игорь Рабинер — о Спенсере Найте и проблемах Сергея Бобровского в «Пантерз».

За что люблю Кубок Стэнли — за появление новых, абсолютно неожиданных фигур, которые становятся героями и меняют ситуацию. В иных случаях — всю, в иных — на один матч.

20-летний вратарь «Флориды» Спенсер Найт до этого года не провел в плей-офф НХЛ ни одной игры и в первых четырех матчах серии с «Тампой» оставался третьим. Сергей Бобровский и Крис Дридгер (правильно — именно так, а не Дриджер) меняли друг друга, получая по пять. Сильно лучше не становилось. Оборона «Пантерз» оставалась неуправляемой и расхристанной, а вратари не творили чудес, которые от них в такой обстановке требовались.

Может, Джоэлю Кенневиллю нужно было не нервировать обоих, чередуя их в двух первых матчах серии, а сделать ставку на одного. Но просвет был один — ноль пропущенных у Бобровского в третьем периоде и овертайме третьего матча, когда он вышел при 3:5 — и «Флорида» выиграла 6:5. Но там, объективности ради, ему пришлось справляться всего с девятью бросками, а в следующем же матче уже Боб получил пять и был заменен...

Все это Кенневиллю в конце концов надоело — и он на грани вылета вытащил из рукава вратаря золотой американской молодежки на МЧМ. А Бобровского даже не раздел на игру. Бобровского, с зарплатой 10 миллионов в год! Это решение, допускаю, унизившее двукратного обладателя «Везины», может иметь серьезные последствия.

Spencer Knight (20 years, 35 days) of the @FlaPanthers is the second-youngest goaltender in NHL history to win his Stanley Cup Playoffs debut, trailing only Don Beaupre (19 years, 202 days). #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/c3tqaQagQu pic.twitter.com/2dTH1dtzr6 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 25, 2021

Но сейчас Кенневилль принял вот такое решение и в пятом матче (24 мая) сделал внезапную ставку на Найта. В первом периоде «Тампа», желавшая закончить все и игравшая очень сильно, нанесла 21 бросок в створ его ворот. 21. За период. Это делали все, включая Кучерова, который, как и Сергачев, после травмы в предыдущем матче все-таки смог сыграть — не знаю уж, сколько мужества это от них самих потребовало и что сделали для этого клубные врачи.

«Флорида» весь матч старалась не удаляться, понимая, чем при убойном большинстве «Тампы» это грозит. Но было в первом периоде одно численное преимущество, когда шайба две минуты металась вблизи ворот Найта, и ему приходилось отбивать один бросок за другим, реагировать на всю хитрую перепасовку «Молнии». Он справился со всем.

К перерыву счет должен был стать 0:3, а закончился первый период лишь на 0:1. Найт почти в одиночку оставил хозяев в игре, а со второго периода включилась и остальная команда. В итоге она даже превзошла «Тампу» по броскам — 38-37 (то есть за два оставшихся периода «Молния» сделала на пять бросков меньше, чем за первый) и выиграла — 4:1. А Найта абсолютно заслуженно признали первой звездой.

Жизнь, как точно заметил в известном репортаже Роман Скворцов, — лучший драматург. Скоро узнаем, был ли это разовый подвиг или парень, который не успел испугаться, перевернет всю серию.

? keeping it light

? playing hockey

? having fun



We could all learn a thing or two from @slknight30! pic.twitter.com/LirCyRFhlb — Florida Panthers (@FlaPanthers) May 25, 2021

Я очень уважаю Бобровского, мне крайне жаль, что с ним так поступили (у него в этой серии, в отличие от Дридгера, хоть какие-то заслуги есть, чтобы не раздевать его на матч), но такие истории, как у Найта, — то, ради чего и любят настоящий спорт. Эта прелесть абсолютной непредсказуемости, появление героя из ниоткуда, невероятный шанс, который тебе вдруг дают, и ты оказываешься к нему готов.

А Боб, уверен, еще покажет себя во всей красе. Он великолепный вратарь, а то, что клеймо некубкового несправедливо, доказал два года назад в знаменитой серии за «Коламбус» с той же «Тампой», которая в той регулярке побила все рекорды, а в первом раунде получила от них с Панариным и с Тортореллой во главе 0-4. Там он, кроме первого периода первого матча, был той самой стеной, которой не получается быть во «Флориде». Стеной, которая в предыдущих сезонах принесла ему две «Везины», то есть два титула лучшего вратаря мира.

Может быть, «Флорида» — просто не его команда. Так бывает.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Центральный дивизион. Пятый матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Колтон — 2 (Коулман, Макдона), 0:53 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Беннетт), 26:19 — 1:1. Марчмент — 2 (Барков, Уигар), 36:55 — 2:1. Хернквист — 2 (бол., Барков, Юбердо), 40:35 — 3:1. Ватрано — 1 (п.в., Хернквист), 59:45 — 4:1.

Вратари: Найт — Василевский (58:06 — 59:45).

Штраф: 6 — 22.

Броски: 38 (15+11+12) — 37 (22+9+6).

Наши: — - Кучеров (18.37/4/0), Сергачев (21.14/0/-1).

25 мая. Майами. BB&T Center.

Счет в серии: 3-2.