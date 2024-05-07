Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» заявление агента нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонида Гольдмана.

Представитель футболиста считает, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона». Об этом он заявил matchtv.ru.

«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, у нас ни к одному футболисту, в том числе и к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — сказал Нагорных «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год в случае, если футболист достигнет определенных статистических показателей.