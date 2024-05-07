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Сегодня, 13:16

Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» заявление агента нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонида Гольдмана.

Представитель футболиста считает, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона». Об этом он заявил matchtv.ru.

«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, у нас ни к одному футболисту, в том числе и к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — сказал Нагорных «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год в случае, если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Агент Дзюбы: «Всем очевидно, что игрока в «Локомотиве» решили списать»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
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