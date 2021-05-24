«Бостон» устроил Овечкину самый короткий плей-офф в карьере. Только восемь лет назад он набрал меньше очков в Кубке Стэнли

Правда, одно достижение Александру все-таки покорилось.

«Вашингтон» в пяти матчах уступил «Бостону» и завершил сезон-2020/21 уже в первом раунде плей-офф. Команда из столицы США потерпела одно из самых крупных поражений в Кубке Стэнли за время выступления своей главной звезды всех времен — Александра Овечкина. После драфта российского суперснайпера «Столичные» 13 раз выходили в плей-офф и проиграли суммарно 12 серий. Худший результат пришелся на сезон-2010/11, когда после уверенной победы над «Рейнджерс» (4-1 в серии) случился сухой разгром от «Тампы». По одному матчу Овечкин и компания брали дважды — в прошлом году с «Айлендерс» и в этом — с «Бостоном».

Вылеты Александра Овечкина из плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Текущий плей-офф оказался самым коротким в карьере Александра Великого. 35-летний россиянин успел провести всего пять матчей, в которых отметился двумя голами и двумя передачами. Бомбардирские показатели Овечкина-2021 тоже одни из самых слабых в истории. Только в провальном плей-офф-2013 капитан помогал «Вашингтону» меньше. Тогда в семи встречах с «Рейнджерс» Александр отметился всего одним голом и одной передачей.

Александр Овечкин в плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Тем не менее даже двух голов Овечкину хватило, чтобы возглавить рейтинг лучших снайперов плей-офф в XXI веке. Россиянин довел число точных бросков до 71 и оторвался от вечного соперника во всех номинациях Сидни Кросби и рекордсмена регулярных чемпионатов по проведенным играм Патрика Марло. Правда, «Питтсбург» в отличие от «Вашингтона» сезон еще не завершил, а значит, Кросби (два гола отставания) и Евгений Малкин (восемь голов отставания) еще могут провести атаку на позиции Александра Великого.

Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»

В списке лучших снайперов в истории Овечкин обогнал Стива Айзермана и сравнялся с занимавшим 16-е место Брайаном Троттье, который провел на 80 матчей плей-офф больше. От десятого места, принадлежащего Жану Беливо, Овечкина отделяет восемь голов, от лучшего европейского голеадора Яри Курри — 35, от вечного рекордсмена Уэйна Гретцки — 51.