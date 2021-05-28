Как Тарасенко перенес травму? Что Овечкин сказал Орлову? Российские звезды, усилившие сборную на ЧМ, ответили на вопросы

Пресс-конференция перед началом тренировок с командой.

Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов стали усилением сборной России по ходу чемпионата мира — сегодня они должны начать тренироваться с командой. Перед занятием они ответили на вопросы журналистов.

— Владимир, как клуб отреагировал на ваш вызов в сборную?

— Мне очень хотелось поиграть за сборную, давно не получалось, и с женой мы решили, что если будет вызов, то я соглашусь. Сейчас все травмы позади, я восстановился и готов играть. Обидно, конечно, что плей-офф для нас быстро закончился, но я рад, что меня позвали в сборную. У клуба вопросов не было, и у меня опасений никаких на счет старой травмы нет.

— Владимир, вы после плей-офф не сбрили бороду, собираетесь ее сбривать?

— Пока не думал.

— Вас многие видят в звене с Шалуновым и Барабановым. Вы с ними играли уже? И с кем вам будет комфортнее всего?

— С Шалуновым мы пересекались в Новосибирске, хорошо его знаю. Я вижу себя там, где меня видит тренерский штаб. Я никогда не выигрывал чемпионат мира, я приехал побеждать, поэтому для меня главное — выходить и играть.

— Дмитрий, где оставили своего кота?

— Кот сейчас в Москве, я летал туда, чтобы сделать шенгенскую визу. Тяжелый был перелет, не спал сутки, но уже восстановился.

— Вам по правилам нужно двое суток отсидеть в номере. Насколько это томительно? Что делали?

Орлов: — Позанимались немного на велотренажерах., покачали пресс. Тяжело сидеть в одной комнате, но ничего страшного, такие правила.

— Владимир, как вы провели два дня?

— Так же как Дима. С семьей разговаривал еще, на компьютере играл.

— Вы ребята из золотой команды «Баффало», которая десять лет назад стала лучшей на молодежном чемпионате мира. Осталась ли та «химия»? Помните тот турнир?

Тарасенко: — Да, помним, конечно. Мы всегда, когда встречаемся, вспоминаем тот турнир.

— Что думаете про этот чемпионат мира? Как объясняете большое количество сенсаций?

Тарасенко: — У нас прошло четыре дня с окончания сезона, времени не было совсем, следили только за нашей сборной. Если честно, нет никакого объяснения. В группе осталось три игры, надо фокусироваться на своих соперниках. Если хочешь выиграть, то надо выигрывать у сильнейших.

Орлов: — Согласен с Володей, мы фокусировались на своих играх. Вчера я посмотрел матч Швеция — Чехия, хорошая игра была, на больших скоростях, все бьются за выход в плей-офф. Турнирная ситуация интересная, сейчас все будут биться, выкладываться. Нам тоже надо быть готовыми, не расслабляться и выкладываться на максимум.

— Владимир, ты в 2020 году получил травму, потом еще раз травмировался. Как переживал?

— Если честно, никто до конца не знает, какие у меня были травмы. Летом после чемпионата все расскажу. Если бы у меня не было семьи, то я бы сошел с ума, наверное. Я не мог играть физически, у меня вылетало плечо. Следующий сезон начинался, почти весь год пропустил.

Жена и дети очень помогали отвлечься от дурных мыслей. Восстановление от травмы — нелегкий процесс и физически, и психологически. После чемпионства сразу много друзей появилось, а когда травмировался, сразу понимаешь, кто есть кто на самом деле.

— В плей-офф было ощущение, что ты от игры к игре прибавлял.

— Давайте про НХЛ поговорим после ЧМ, сейчас у нас все мысли о сборной.

— Было ли такое, что врачи говорили, что карьера под угрозой?

— Не хочу об этом говорить, восстановление прошло успешно, сейчас я играю.

— Насколько для тебя сейчас психологически важный момент в карьере, хочется что-то изменить?

— Сейчас единственное желание — выиграть взрослый чемпионат мира.

— Дмитрий, из «Вашингтона» приехал ты один. Что тебе пожелали Кузнецов и Овечкин?

— Пожелали удачи, выиграть золото и обойтись без травм. Жалко, что их нет с нами, всегда в их лице приходит серьезное усиление. Мы приехали, будем вносить положительные эмоции.

— Владимир, что у вас с передним зубом?

— В сборной в 17 лет я снял визор на одну игру, и шайба попала в лицо. Потом вставил зубы, и их снова выбили. И еще раз. Спросил как-то у жены и детей, надо ли опять зуб вставлять. Нет, не надо, говорят.

— ЧМ в том числе важен и тем, что через восемь месяцев уже Олимпиада. Думаете ли вы о ней?

Орлов: — Я никогда еще не играл на Олимпиаде, это моя мечта. Очень надеюсь, что лига и ИИХФ договорятся, и у нас будет шанс поехать туда.

Еще хочется, чтобы быстрее снимали карантинные ограничения, чтобы играть при болельщиках. Наличие зрителей полностью меняет игру.

— Какие впечатления остались после матча с Данией? Пока что у болельщиков и экспертов различные мнения, какое впечатление оставила команда?

Тарасенко: Самое главное — что скажет тренерский штаб. Мне важно было посмотреть игру, чтобы понять, как играет команда. Приятно, когда вратарь играет на «ноль». Да. есть люди, которые видят Данию и думают, что мы выиграем 10:0. Хоккей прогрессирует, все научились играть.

— У вас будет первый опыт игры за сборную под флагом олимпийского комитета?

— Тарасенко: Главное — что у тебя в душе, а не на майке. Решение принято, мы не можем на это повлиять, но в душе мы все знаем, какую команду и страну представляем. Никакой ответственности это не снимает.