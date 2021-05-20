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Овечкин — рекордсмен XXI века в Кубке Стэнли! А еще Александр Великий забил 800 голов в НХЛ

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
20 мая 2021, 18:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Александр Великий — рекордсмен XXI века в Кубке Стэнли!»

№ 8443, от 21.05.2021

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ» 20 лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ. Фото «СЭ»
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Новые статистические достижения форварда «Вашингтона».
Нападающий &laquo;Бостона&raquo; Крэйг Смит (слева) забросил победную шайбу после несогласованных действий игроков &laquo;Вашингтона&raquo;: вратаря Ильи Самсонова и&nbsp;защитника Джастина Шульца (№2).Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Бостона» (2:3 2ОТ), забросив 70-ю в карьере шайбу в розыгрышах Кубка Стэнли. Российский форвард «Вашингтона» вышел на первое место в списке снайперов плей-офф XXI века, обогнав Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрика Марло, который вместе с «Сан-Хосе» уже завершил сезон. При этом по числу матчей Овечкин существенно уступает обоим конкурентам. Кросби сыграл на 31 встречу больше, Марло — на 40. Кстати, четвертое место в списке снайперов нового века занимает другой российский хоккеист — Евгений Малкин, который отличился 63 раза.

Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото "СЭ"
Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»

В списке лучших снайперов в истории Овечкин поднялся на 17-е место, поравнявшись со Стивом Айзерманом, который провел на 57 матчей плей-офф больше. От десятого места, принадлежащего Жану Беливо, Овечкина отделяет девять голов, от лучшего европейского голеадора Яри Курри — 36, от вечного рекордсмена Уэйна Гретцки — 52.

20 лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ. Фото "СЭ"
20 лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

При этом Овечкин стал всего шестым игроком, которому удалось добраться до отметки в 800 шайб по сумме регулярки и плей-офф. На данный момент россиянина опережают три канадца (Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марк Мессье), американец Бретт Халл и чех Яромир Ягр. Причем в пятерку лучших Александр может подняться уже в серии с «Бостоном», если опередит Мессье, забившего за свою невероятно длинную карьеру на четыре гола больше.

Лидеры по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ. Фото "СЭ"
Лидеры по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ. Фото «СЭ»

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