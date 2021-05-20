Новые статистические достижения форварда «Вашингтона».

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Бостона» (2:3 2ОТ), забросив 70-ю в карьере шайбу в розыгрышах Кубка Стэнли. Российский форвард «Вашингтона» вышел на первое место в списке снайперов плей-офф XXI века, обогнав Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрика Марло, который вместе с «Сан-Хосе» уже завершил сезон. При этом по числу матчей Овечкин существенно уступает обоим конкурентам. Кросби сыграл на 31 встречу больше, Марло — на 40. Кстати, четвертое место в списке снайперов нового века занимает другой российский хоккеист — Евгений Малкин, который отличился 63 раза.

Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»

В списке лучших снайперов в истории Овечкин поднялся на 17-е место, поравнявшись со Стивом Айзерманом, который провел на 57 матчей плей-офф больше. От десятого места, принадлежащего Жану Беливо, Овечкина отделяет девять голов, от лучшего европейского голеадора Яри Курри — 36, от вечного рекордсмена Уэйна Гретцки — 52.

20 лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

При этом Овечкин стал всего шестым игроком, которому удалось добраться до отметки в 800 шайб по сумме регулярки и плей-офф. На данный момент россиянина опережают три канадца (Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марк Мессье), американец Бретт Халл и чех Яромир Ягр. Причем в пятерку лучших Александр может подняться уже в серии с «Бостоном», если опередит Мессье, забившего за свою невероятно длинную карьеру на четыре гола больше.