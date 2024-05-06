Определилась заключительная пара второго раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ 2024 года.

Сегодня, 6 мая, «Даллас» обыграл «Вегас» (2:1) и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, в полуфинале конференции «Даллас» сыграет с «Колорадо», который в первом раунде оказался сильнее «Виннипега» (4-1).

В другой полуфинальной паре на «Западе» встретятся «Ванкувер» и «Эдмонтон».

Пары второго раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

Восточная конференция: «Флорида» — «Бостон», «Рейнджерс» — «Каролина».