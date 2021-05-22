«Бостону» осталось выиграть один матч в серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточный дивизион. Четвертый матч

«Бостон» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Маршан — 3 (бол., Пастрняк, Макэвой), 28:00 — 1:0. Пастрняк — 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 40:29 — 2:0. Койл — 1 (Дебраск), 41:03 — 3:0. Овечкин — 2 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 44:54 — 3:1. Грызлик — 1 (бол., Макэвой, Холл), 54:50 — 4:1.

Вратари: Раск — Самсонов (56:22).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 37 (11+12+14) — 20 (4+9+7).

Наши: — — Кузнецов (18.02/2/-1), Овечкин (21.12/4/-1), Орлов (17.29/2/0).

22 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-1.

Три предыдущих матча между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершились в упорной борьбе в овертайме, где дважды были сильнее сегодняшние хозяева. Говорить, что лидерство «Бостона» в серии случайно, было бы максимально глупо. Потеряв из-за травы в первом матче основного вратаря Витека Ванечека, «Кэпиталз» остались без чувства уверенности за свои ворота. Сменивший чешского вратаря Крэйг Андерсон невнятно провел вторую встречу и ясно дал понять, что он идеальный вратарь для форс-мажора, а не для постоянной игры на последнем рубеже.

Вернувшийся из ковид-протокола Илья Самсонов набирает форму, чередуя шикарные спасения и нелепые ошибки. Конечно, не все гладко и в составе «Брюинз», но у главного тренера «Мишек» Брюса Кэссиди пока лучше получается решать кадровые и игровые проблемы своего коллектива, чем у его оппонента из «Вашингтона». Порой складывается ощущение, что Питер Лавиолетт полностью потерял управление командой и надеется лишь на чудеса в исполнении своих лидеров.

«Вашингтон» мог дважды выходить вперед в самом начале матча. Игроки «Бостона» дважды остались в меньшинстве, но «Столичные» не только ни разу не смогли реализовать численный перевес, но и нисколько не потревожили вратаря «Брюинз» Туукку Раска. За весь период команда из Вашингтона нанесла всего четыре броска в створ. По грубости сегодняшний матч стал продолжением предыдущих. На двоих команды заработали 32 минуты штрафа, и именно потрясающая игра в неравных составах «Бостона» и удручающая реализация численного преимущества «Вашингтона» стали ключом к успеху.

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд на восьмой минуте наказал «Кэпиталз» за грубость, реализовав численное преимущество (Дмитрий Орлов получил штраф за прием против Кевана Миллера, после которого соперника отправили на обследование в больницу).

Второй период запомнился не столько качественным хоккеем, сколько нарушениями в исполнении обеих команд. Абсолютно ненужное удаление за 15 секунд до конца периода заработал начинавший сезон в «Детройте», а ныне игрок «Вашингтона» Энтони Манта, чем в самом начале третьего отрезка воспользовался Давид Пастрняк, сделав счет 2:0.

Через 34 секунды счет и вовсе стал разгромным. Чарли Койл оказался первым на добивании и завершил образцовую контратаку своей команды.

Лидеры «Вашингтона», как и вся команда, проваливали игру, и даже рядовой гол Овечкина в большинстве не смог исправить ситуацию и зарядить свою команду на камбэк.

После забитого гола «Кэпиталз» пытались вернуться в игру, но на высоте был Туукка Раск, отражая редкие броски по своим воротам. Окончательный счет в большинстве установил защитник «Бостона» Мэтт Гжельцык. Вероятно, во время атаки было нарушение в исполнении «Брюинз», но судьи игру не остановили, и Илье Самсонову в четвертый раз пришлось доставать шайбу из собственных ворот.

Серия совсем не задается для русской диаспоры «Вашингтона». Второй матч после возвращения на лед провел Евгений Кузнецов, но пока воспитанник челябинского хоккея не может набрать результативных баллов. Продолжает «результативно» удаляться Орлов. Самсонов, хоть и спасает иногда команду, никак не может привести «Вашинтон» к победе. Александр Овечкин, хоть и отметился забитой шайбой, тоже вряд ли может занести матч себе в актив.

Следующий матч между командами пройдет 24 мая в «Вашингтоне». Если игроки «Столичных» не перестанут удаляться, продолжат не реализовывать свои немногочисленные моменты и не найдут подход к главному тренеру Питеру Лавиолетту, то, вероятно, следующий матч станет последним в противостоянии команд. Дождется ли сборная России Самсонова и Овечкина в Риге, или же игроки «Вашингтона» совершат чудо и продолжат борьбу за Кубок Стэнли?