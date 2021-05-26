Российский нападающий выдал матч года. Но это не помогло его команде выиграть

Яков Тренин сделал дубль в выездном матче с «Каролиной».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

Центральный дивизион. Пятый матч

«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Тренин — 1 (Йоси), 11:44 — 0:1. Нечас — 1 (бол., Хэмилтон), 14:21 — 1:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 20:53 — 1:2. Нечас — 2 (Слэвин), 52:55 — 2:2. Стаал — 4, 62:03 — 3:2.

Вратари: Неделькович — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+14+11+2) — 25 (5+11+9+0).

Наши: Свечников (17.05/0/0) — Тренин (15.42/2/+2).

26 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 3-2

Серию «Каролины» и «Нэшвилла» перед плей-офф считал одной из самых непредсказуемых в первом раунде. Возможно, «Харрикейнз», выигравшие Центральный дивизион и одержавшие шесть побед в регулярке над «Предаторз», и считались фаворитами, но «Хищники» — именно та команда, которая способна преподнести сюрпризы. Если голкипер Юусе Сарос поймает кураж, а оборона исключит чудовищные ляпы, у агрессивной атаки «Каролины» во главе с Ахо, Свечниковым и Терявяйненом могут возникнуть трудности.

Это мы и увидели по ходу серии. Формальный андердог «Нэшвилл» после двух выездных поражений взял два домашних матча, где Сарос стоял на ушах, отразив в сумме 110 (52+58) бросков. Оптимизма у команды Джона Хайнса точно добавилось. Показателен матч номер четыре. «Каролина» владела инициативой, создала больше моментов, чаще бросала по воротам, но в овертайме забил именно «Нэшвилл». На пресс-конференции главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор емко описал игру своей команды: «Мне кажется, мы вели игру на протяжении всего матча. В овертаймах мы тоже в основном играли у их ворот. Но в конечном счете, если не забиваешь ты, забьют тебе». Золотое правило хоккея сработало и на этот раз.

На пятый матч серия переехала на домашнюю для «Каролины» «PNC Арену», посещение которой разрешено болельщикам. Так что невероятная шумовая поддержка «Ураганам» была обеспечена. Для команды, которой важно поймать нужную волну, эмоциональная подпитка с трибун — один из способов завестись и полететь забирать свое. Собственно, начало встречи и осталось за «Харрикейнз». Сароса в игре видели намного чаще, но открыть счет удалось гостям. Роман Йоси щелкнул от синей, а Яков Тренин в воздухе изменил направление шайбы и поставил в тупик Алекса Недельковича.

Российский нападающий, который в этом сезоне расцвел в основе «Нэшвилла», отметился первым голом в плей-офф НХЛ. Напомню, что в сентябре челябинский воспитанник подписал новый контракт с клубом. Деньги, полученные Трениным, скромные по меркам НХЛ, но главное — агенту игрока Шуми Бабаеву удалось выбить у «Предаторз» односторонний контракт, чтобы избежать командировок в АХЛ. Это было ключевым условием стороны хоккеиста. «Нэшвилл» согласился и точно не прогадал. Яков справляется с прямыми обязанностями в нижних звеньях и забивает важные шайбы.

Напряжение на льду постепенно накалялось. Дошло до того, что после пропущенного силового приема Люка Канина нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников налетел на обидчика и, кажется, был не против помериться силой с американцем. К потасовке быстро подключились партнеры, а затем драчунов разняли судьи. Свечников, Канин и Беннинг получили по две минуты за грубость — так «Харрикейнз» сообразили ответный гол в большинстве, которое реализовал Мартин Нечас.

Второй период, равно как и все предыдущие отрезки, «Каролина» начала в привычной для себя ураганной манере, но поплатилась за потерю на чужой синей линии. Колтон Сиссонс вместе с Трениным убежали «два в одного». Яков получил поперечный пас, потратил полсекунды на обработку шайбы и направил ее точно в ближний угол.

«Каролина» могла сравнивать счет еще во втором периоде, но гол Джордана Стаала отметили после запроса тренера «Нэшвилла». По мнению судей, атакующий игрок мешал Саросу переместиться и отбить шайбу. Как по мне, объяснение сомнительное. Бриндамор в паузе эмоционально перебросился с судьей парой фраз, пытаясь объяснить, что никакой помехи не было. Но решение уже принято, и все разговоры бессмысленны.

Незасчитанный гол только разозлил «Харрикейнз», и в третьем периоде оборона «Нэшвилла» все-таки сдалась. Нечас поддержал почин Тренина и оформил дубль — гол чеха получился не менее эффектным. Мартин накрутил защитника в средней зоне, ушел за ворота, обхитрив всех, и выехал на дальней штанге. Сарос переместиться не успел.

В овертайме хоккейная фортуна вернула должок Стаалу и всей «Каролине» за отмененный гол. «Нэшвилл» получает большинство — казалось бы, вот он верный шанс, чтобы забить и выйти вперед в серии. Как бы не так. Защитник «Предаторз» Александр Каррье схватил необязательное удаление в средней зоне и уравнял составы. Настырная «Каролина» воспользовалась большим пространством в формате «четыре на четыре». Стаал выиграл борьбу на пятаке и по-бейсбольному отправил шайбу в сетку. Да, Джордану повезло, но по логике матча результат закономерен. «Каролина» победила в стратегически важной пятой игре и уже послезавтра может отправить «Нэшвилл» в отпуск.

Сумасшедшая по накалу серия переезжает в Нэшвилл и есть немалые шансы на то, что все решится только в седьмой игре. Это было бы красиво. Такого классного хоккея много быть не может.