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Защитник «Бостона» Миллер получил сотрясение мозга после силового приема от Орлова

16:09
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Защитник «Бостона» Кеван Миллер рассказал о своем состоянии после силового приема от защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я бы хотел, чтобы он ударил меня в плечо, а не по подбородку ... Просто ударил меня», — приводит слова Миллера журналист Конор Райан.

Также отмечается, что Миллер получил сотрясение мозга.

33-летний американец не смог продолжить встречу после силового от Орлова. После этого Миллер был доставлен в больницу.

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