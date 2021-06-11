Защитник «Бостона» Миллер получил сотрясение мозга после силового приема от Орлова

Защитник «Бостона» Кеван Миллер рассказал о своем состоянии после силового приема от защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я бы хотел, чтобы он ударил меня в плечо, а не по подбородку ... Просто ударил меня», — приводит слова Миллера журналист Конор Райан.

Также отмечается, что Миллер получил сотрясение мозга.

33-летний американец не смог продолжить встречу после силового от Орлова. После этого Миллер был доставлен в больницу.