«Каролина» прошла дальше, но Свечников не набирает очки уже три матча. С «Тампой» будет еще сложнее

«Нэшвилл» дал бой фавориту, но в итоге все равно отправляется в отпуск.

НХЛ. Плей-офф

Первый раунд

Центральный дивизион

Шестой матч

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Казинс — 2 (Хаула, Харпур), 1:44 — 1:0. Макгинн — 3 (Нечас), 4:21 — 1:1. Гранлунд — 2 (Эллис), 21:13 — 2:1. Джохансен — 3 (бол., Йоси, Гранлунд), 27:32 — 3:1. Ахо — 4 (бол., Хэмилтон), 33:34 — 3:2. Хэмилтон — 1 (Слэвин, Макгинн), 53:59 — 3:3. Слэвин — 1, 61:06 — 3:4. Вратари: Сарос — Неделькович. Штраф: 6 — 8. Броски: 27 (11+10+5+1) — 31 (9+5+16+1). Наши: Тренин (13.35/2/-1) — Свечников (16.48/2/0). 28 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-4.

Серия между «Каролиной» и «Нэшвиллом» закончилась, и очень немногие прогнозировали в ней интригу. «Ураганы» виделись явным фаворитом этой пары, но на деле все оказалось иначе. «Предаторз» дали настоящий бой своему сопернику, а четыре игры закончились лишь в дополнительное время.

Предыдущая встреча между этими командами получилась на загляденье. «Харрикейнз» перед 12 тысячами своих болельщиков стремились уничтожить «Нэшвилл» и провели за три с небольшим периода 66 силовых приемов. Это рекорд среди всех клубов НХЛ за последние 16 лет. Сегодня «Каролину» ждал горячий прием. Фанаты «Предаторз» также заполнили практически все трибуны, а у арены традиционно разбивали автомобиль с логотипом соперника.

Хозяева были максимально заряжены на игру и большую часть матча действовали в атаке гораздо острее. Тон игры задал быстрый гол. Ник Казинс эффектно подставил клюшку после наброса от Эрика Хаулы. «Каролина» неоднократно испытывала в этой серии проблемы на пятаке, и вновь они вылились в пропущенную шайбу.

У Алекса Недельковича в очередной раз было довольно много работы. Голкипер «Ураганов» привык к такому раскладу и неоднократно выручал свою команду. В одном из эпизодов он справился с броском Якова Тренина, который имел отличный шанс забить во второй встрече подряд.

Just 38 seconds before Brock McGinn tied the game at one, Alex Nedeljkovic came up HUGE on Yakov Trenin. Remember this save. pic.twitter.com/1C0LjqwQvK — Michael Smith (@MSmithCanes) May 28, 2021

«Каролина» весь матч оказывалась в роли догоняющих. Когда счет на табло стал 1:3, то ситуация для коллектива Рода Бриндамора стала не самой простой. Казалось, что седьмая игра в этой серии просто неизбежна. Тем более вновь кураж поймал вратарь «Нэшвилла» Юсе Сарос. В сложных ситуациях он держал команду на плаву и уже привычно отметился рядом шикарных сейвов.

Однако в третьем периоде хоккеисты «Харрикейнз» заметно прибавили и забрали инициативу в свои руки. Для хозяев все усложнилось травмой своего лучшего защитника Романа Йоси. Форвард «Каролины» Джордан Мартинук жестко сыграл против швейцарца и отправил его в раздевалку. Больше на льду Йоси не появился. После этого инцидента «Ураганы» заметно просели и позволили сопернику сравнять счет. Команда Джона Хайнса непозволительно оставила одного Даги Хэмилтона, который спокойно успел доехать от синей линии к воротам.

Как и в прошлом матче, овертайм продлился совсем недолго. Себастиан Ахо стал главным героем, забив второй гол в этой встрече. Форвард удачно подставил клюшку после броска Джейкоба Слэвина. Американский защитник получил травму нижней части тела еще в первом матче серии, но в прошлой игре вернулся в состав. Сегодня на его счету две результативные передачи и статус первой звезды встречи.

Интересно, что во всех случаях, когда «Каролина» вела в сериях плей-офф 3-2, она всегда проходила в следующий раунд. Сегодня был восьмой такой случай в клубной истории. Тенденция сохранилась.

Андрей Свечников в матче был заметен, нанес два броска по воротам, отдал шикарную передачу на Уоррена Фогеля, но тот попал в штангу. Тем не менее российский нападающий не набирает очки в третьей встрече подряд. Свечников — один из лучших игроков «Каролины» по владению шайбой, однако ждут от него не только этого. Набирать очки в серии с «Тампой» будет гораздо сложнее.