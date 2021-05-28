«Каролина» прошла дальше, но Свечников не набирает очки уже три матча. С «Тампой» будет еще сложнее
НХЛ. Плей-офф
Первый раунд
Центральный дивизион
Шестой матч
«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Казинс — 2 (Хаула, Харпур), 1:44 — 1:0. Макгинн — 3 (Нечас), 4:21 — 1:1. Гранлунд — 2 (Эллис), 21:13 — 2:1. Джохансен — 3 (бол., Йоси, Гранлунд), 27:32 — 3:1. Ахо — 4 (бол., Хэмилтон), 33:34 — 3:2. Хэмилтон — 1 (Слэвин, Макгинн), 53:59 — 3:3. Слэвин — 1, 61:06 — 3:4. Вратари: Сарос — Неделькович. Штраф: 6 — 8. Броски: 27 (11+10+5+1) — 31 (9+5+16+1). Наши: Тренин (13.35/2/-1) — Свечников (16.48/2/0). 28 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 2-4.
Серия между «Каролиной» и «Нэшвиллом» закончилась, и очень немногие прогнозировали в ней интригу. «Ураганы» виделись явным фаворитом этой пары, но на деле все оказалось иначе. «Предаторз» дали настоящий бой своему сопернику, а четыре игры закончились лишь в дополнительное время.
Предыдущая встреча между этими командами получилась на загляденье. «Харрикейнз» перед 12 тысячами своих болельщиков стремились уничтожить «Нэшвилл» и провели за три с небольшим периода 66 силовых приемов. Это рекорд среди всех клубов НХЛ за последние 16 лет. Сегодня «Каролину» ждал горячий прием. Фанаты «Предаторз» также заполнили практически все трибуны, а у арены традиционно разбивали автомобиль с логотипом соперника.
Хозяева были максимально заряжены на игру и большую часть матча действовали в атаке гораздо острее. Тон игры задал быстрый гол. Ник Казинс эффектно подставил клюшку после наброса от Эрика Хаулы. «Каролина» неоднократно испытывала в этой серии проблемы на пятаке, и вновь они вылились в пропущенную шайбу.
У Алекса Недельковича в очередной раз было довольно много работы. Голкипер «Ураганов» привык к такому раскладу и неоднократно выручал свою команду. В одном из эпизодов он справился с броском Якова Тренина, который имел отличный шанс забить во второй встрече подряд.
«Каролина» весь матч оказывалась в роли догоняющих. Когда счет на табло стал 1:3, то ситуация для коллектива Рода Бриндамора стала не самой простой. Казалось, что седьмая игра в этой серии просто неизбежна. Тем более вновь кураж поймал вратарь «Нэшвилла» Юсе Сарос. В сложных ситуациях он держал команду на плаву и уже привычно отметился рядом шикарных сейвов.
Однако в третьем периоде хоккеисты «Харрикейнз» заметно прибавили и забрали инициативу в свои руки. Для хозяев все усложнилось травмой своего лучшего защитника Романа Йоси. Форвард «Каролины» Джордан Мартинук жестко сыграл против швейцарца и отправил его в раздевалку. Больше на льду Йоси не появился. После этого инцидента «Ураганы» заметно просели и позволили сопернику сравнять счет. Команда Джона Хайнса непозволительно оставила одного Даги Хэмилтона, который спокойно успел доехать от синей линии к воротам.
Как и в прошлом матче, овертайм продлился совсем недолго. Себастиан Ахо стал главным героем, забив второй гол в этой встрече. Форвард удачно подставил клюшку после броска Джейкоба Слэвина. Американский защитник получил травму нижней части тела еще в первом матче серии, но в прошлой игре вернулся в состав. Сегодня на его счету две результативные передачи и статус первой звезды встречи.
Интересно, что во всех случаях, когда «Каролина» вела в сериях плей-офф 3-2, она всегда проходила в следующий раунд. Сегодня был восьмой такой случай в клубной истории. Тенденция сохранилась.
Андрей Свечников в матче был заметен, нанес два броска по воротам, отдал шикарную передачу на Уоррена Фогеля, но тот попал в штангу. Тем не менее российский нападающий не набирает очки в третьей встрече подряд. Свечников — один из лучших игроков «Каролины» по владению шайбой, однако ждут от него не только этого. Набирать очки в серии с «Тампой» будет гораздо сложнее.
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