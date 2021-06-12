Кучеров рассказал, как восстанавливался после травмы

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров рассказал о своем восстановления после тяжелой травмы бедра.

Россиянин пропустил весь регулярный чемпионат.

«Я ходил в зал каждый день и ненавидел это, — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы». - Я делал одно и то же каждый день, что очень раздражало. Иногда хотелось сдаться. Хочется играть, но вместо этого приходится заниматься своим восстановлением. Ребята после матча чувствовали себя отлично, а меня на следующий день ждало то же самое. Это тяжело, но я старался сохранять позитив, проводил время с семьей, наблюдал за сыном. Это помогало отвлекаться. Весь процесс был довольно непростым, но я стал сильнее ментально. Теперь я понимаю, через что пришлось пройти».

27-летний Кучеров провел 11 матчей в плей-офф и набрал 18 (5+13) очков.