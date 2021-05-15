Овечкин и Капризов вылетят, Кучеров выбьет Бобровского. Прогнозы на первый раунд Кубка Стэнли

Большой гид перед стартом плей-офф НХЛ.

Восточный дивизион

Питтсбург (1) — Айлендерс (4)

Наши: Малкин — Варламов, Сорокин.

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

«Пингвинз» очень здорово завершили регулярный чемпионат, выиграв 11 из последних 15 матчей, и неожиданно стали победителями дивизиона. До старта сезона казалось, что команда с трудом влезет в кубковую четверку. Успех «Питтсбурга» на данный момент имеет локальное значение, несмотря на то что из-за травмы много времени пропустил Евгений Малкин. «Айлендерс» потерпели шесть поражений в восьми очных матчах по ходу регулярки, но это не мешает оценивать шансы соперников как примерно равные. Слишком еще свежа в памяти серия двухлетней давности, в которой ньюйоркцы сокрушили оппонента 4-0.

Два ключевых фактора для «Питтсбурга»: как сыграет вратарь Тристан Джарри и насколько существенную помощь ударной тройке Гюнцель — Кросби — Раст окажут остальные звенья. «Айлендерс» же надо что-то придумать в атаке, поскольку потерю капитана Андерса Ли пока не удалось компенсировать даже приобретениями в дедлайн. Команда забросила на 40 шайб меньше «Питтсбурга» в чемпионате. Семен Варламов получил небольшое повреждение в последнем матче. Это тоже вызывает беспокойство. Без идеальной игры русского вратаря ньюйоркцам даже не стоит заикаться о выходе в следующий раунд.

Прогноз «СЭ»: 4-3

Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Вашингтон (2) — Бостон (3)

Наши: Кузнецов, Овечкин, Орлов, Самсонов — нет.

Матчи пройдут 15, 17, 19, 21 и, если потребуется, 23, 25, 27 мая.

Команды не пересекались в плей-офф уже девять лет — с тех пор как «Кэпиталз» в седьмом матче в гостях вырвали победу в овертайме благодаря голу Джоэля Уорда. На бумаге эта серия — едва ли не самое яркое противостояние первого раунда с непредсказуемым исходом. Мощное нападение, реальные суперзвезды, глубина состава и даже интригующий сюжет «свой среди чужих, чужой среди своих» с бывшим капитаном «Брюинз» Здено Харой в главной роли.

Смущает ситуация, которая сложилась в «Вашингтоне». Во-первых, дебютант Витек Ванечек пока не кажется вратарем, способным вытащить команду в сложный момент. Особенно на фоне своего опытнейшего оппонента из «Бостона» Туукки Раска. Во-вторых, продолжается непонятная история с двумя россиянами — Евгением Кузнецовым и Ильей Самсоновым, оказавшимися на долгое время в протоколе по COVID-19. Слухи намекают на проблемы с дисциплиной и напряженные отношения с главным тренером Питером Лавиолеттом. В-третьих, Александр Овечкин пропустил из-за травмы несколько игр в концовке регулярного чемпионата и вряд находится на пике формы. В-четвертых, старт серии с большой долей вероятности пропустит ключевой форвард второго звена Ти Джей Оши.

Таких проблем у «Брюинз» нет и близко. С приходом в дедлайн из «Баффало» острого нападающего Тэйлора Холла ожила вторая тройка. Состав «Кэпиталз» поинтереснее, если оценивать все линии, спецбригады более убедительны — третье место в лиге по реализации большинства (24,8 процента) и пятая позиция по действиям в меньшинстве (84 процента). «Бостон» немного хуже — десятый (21,9) и второй (86) соответственно. Возможно, непростая ситуация поможет столичной команде сплотиться и подойти к серии с должным настроем, ведь на кону последняя реальная попытка побороться за Кубок Стэнли с нынешним костяком. Такие случаи в истории тоже бывали. Но пока не покидает ощущение, что «Вашингтон» обречен на вылет.

Прогноз «СЭ»: 2-4

Центральный дивизион

Каролина (1) — Нэшвилл (4)

Наши: А.Свечников — Тренин.

Матчи пройдут 15, 17, 19, 21 и, если потребуется, 23, 25, 27 мая.

«Каролина» проиграла предстоящему сопернику два последних матча в регулярном чемпионате. Но это совсем не имеет значения применительно к Кубку Стэнли. «Харрикейнз», обеспечив себе первое место в дивизионе, действовали чуть ли не в отпускном режиме, держа в уме плей-офф, и на заключительную встречу не поставили ряд ведущих игроков.

До этого команда шесть раз подряд взяла верх над «Нэшвиллом». Похоже, «Каролина» дозрела до того, чтобы считаться одним из фаворитов Кубка Стэнли. Второе место в лиге по игре в большинстве (25,6 процента) и третье в меньшинстве (85,2) — эти показатели внушают уважение. У «Нэшвилла» — 23-е (17,6) и 29-е (75,4) соответственно. К тому же под занавес регулярного чемпионата с возращением после травмы Теуво Терявяйнена обрела привычный вид первая тройка «Ураганов», где компанию ему составляют Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

Основная надежда «Хищников» связана с вратарем Юусе Саросом и крепкой обороной во главе с одним из лучших защитников лиги Романом Йоси. Для того чтобы стать серьезным препятствием на пути «Каролины», этого маловато. Зацепить один-два матча при благоприятном стечении обстоятельств «Нэшвиллу», наверное, по силам. Но не больше. Его победа в серии, если так внезапно произойдет, станет главной сенсацией первого круга.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Флорида (2) — Тампа-Бэй (3)

Наши: Бобровский, Гусев, Денисенко — Василевский, Кучеров, Сергачев.

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

В январе невозможно было даже представить, чтобы «Флорида» получила в плей-офф более высокий посев, чем действующий обладатель Кубка Стэнли. «Тампа» и без своего лучшего бомбардира Никиты Кучерова, который пропустил после операции на бедре весь регулярный чемпионат, смотрелась мощно. Но генеральный менеджер Билл Зито и главный тренер Джоэль Кенневилль сумели произвести грамотную перестройку на ходу, сделав «Флориду» более жесткой и сбалансированной. Второе место для «Пантер» в Центральном дивизионе — огромный сюрприз. Как и пять побед в восьми матчах против «Тампы». Если бы по ходу регулярки не сломался бы ведущий защитник Аарон Экблад, то небольшое преимущество сейчас можно было отдать именно «Флориде».

Однако кубковые матчи — это не успешный чемпионат в коронавирусный сезон. Хоккеисты «Болтс», два года назад всухую вылетевшие от «Коламбуса» уже в первом раунде, не должны страдать потерей памяти. Кучеров не имел практики восемь месяцев и плей-офф и начнет с чистого листа, долгое время лечился капитан команды Стивен Стэмкос, с травмами играют ведущие защитники Виктор Хедман и Райан Макдона, не слишком удачлив в этом сезоне против «Пантер» лучший вратарь лиги Андрей Василевский, пропустит, вероятно, первые матчи один из лучших чеккеров команды Барклай Гудроу. Все это имеет значение, но опыт плей-офф гораздо важнее в нынешней ситуации. К тому же Сергей Бобровский, классно сыгравший два года назад против «Тампы» в составе «Коламбуса», по сравнению с самим собой того времени ощутимо сдал. «Лайтнинг» пройдут в следующий раунд, но малой кровью точно не отделаются.

Прогноз «СЭ»: 2-4

Западный дивизион

Колорадо (1) — Сент-Луис (4)

Наши: Ничушкин — Барбашев, Тарасенко, Костин.

Матчи пройдут 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27, 29 мая.

Первое за двадцать лет пересечение этих команд в плей-офф с первого взгляда не смотрится крайне интригующим. «Колорадо» на финише регулярного чемпионата в борьбе с «Вегасом» обеспечил себе победу в дивизионе и всей лиге, дав при этом возможность поправить здоровье и восстановиться своему лидеру Нэйтану Маккиннону. Канадец пропустил несколько игр. Восемь побед в заключительных десяти матчах говорят о том, что команда находится в хорошем тонусе. Нельзя забывать и о преимуществе домашнего льда. У себя в Денвере за последние 17 встреч «Эвеланш» уступили лишь раз — в овертайме сильному «Вегасу».

Однако «Сент-Луис» всего два года назад выигрывал Кубок Стэнли, сохранив с того времени почти весь костяк. Лишь уход в прошлое межсезонье капитана Алекса Пьетранджело в «Вегас» так и не удалось полностью компенсировать. Команда, несмотря на многочисленные травмы, смогла прибавить в заключительной части регулярного чемпионата. Один из главных героев двухлетней давности вратарь Джордан Биннингтон в апреле смотрелся сильнее, чем его коллега из «Колорадо» Филипп Грубауэр, который переболел коронавирусом. Смущают проблемы снайпера Владимира Тарасенко и защитника Колтона Парайко, не игравших в последних матчах. Возможно, им просто дали возможность восстановиться.

Эксперты в один голос считают, что «Колорадо» без проблем пройдет дальше. Особенно учитывая слабое меньшинство «Блюз» (77,8 процента и лишь 25-е место в лиге). Против одной из самых скоростных команд лиги невозможно совсем не удаляться. Мне же кажется, что «Эвеланш» все-таки придется помучиться. В регулярном сезоне «Сент-Луис», находясь не в лучшем состоянии, сумел выиграть три матча из восьми. Не так уж и плохо.

Прогноз «СЭ»: 4-2

«Вегас» vs «Миннесота». Фото USA Today Sports

Вегас (2) — Миннесота (3)

Наши: нет — Капризов.

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

«Миннесота» после двух поражений от «Вегаса» в начале марта затем выиграла у него шесть раз подряд. Этот факт нельзя совсем игнорировать. Небольшой комплекс у «Голден Найтс» перед соперником должен возникнуть. Тем более что они упустили в последнюю неделю шанс стать первыми по итогам регулярного чемпионата во всей лиге и выйти в стартовом раунде на более удобный «Сент-Луис». В этой паре фаворитом остается «Вегас», обладающий более сбалансированным составом, но если дальше пройдет «Миннесота», то удивляться не надо.

Команда прибавляла по ходу сезона и сильна не только будущим обладателем приза лучшему новичку Кириллом Капризовым. Четыре крепкие звена позволяют не перегружать лидеров в равных составах. Оборона входит в топ-5 лучших в лиге и не сильно уступает «Вегасу». Например, опытная пара Джареда Сперджена и Райана Сутера выглядит предметом зависти для 95 процентов других клубов.

Для того чтобы «Миннесота» имела шанс зацепиться за серию, ей необходимы как минимум две вещи: строгие действия в средней зоне, которые не дадут развернуться скоростному нападению «Найтс», и вдохновенная игра 33-летнего вратаря Кэма Талбота, сбавившего под конец регулярки. При соблюдении этих условий плюс хорошей формы Капризова возможна сенсация.

Прогноз «СЭ»: 4-3

Северный дивизион

Торонто (1) — Монреаль (4)

Наши: Михеев — Романов.

Матчи пройдут 20, 22, 24, 25 и, если понадобится, 27, 29, 31 мая.

Новой серии исторически самого крутого противостояния в НХЛ пришлось ждать аж с 1979 года. Однако момент для нее сейчас, когда в Канаде действуют жесткие ограничения для зрителей, не лучший. Без полных трибун предстоящие матчи лишатся уникальной атмосферы, которую ни с чем не сравнить. Именно болельщики могли бы помочь «Канадиенс» навязать достойное сопротивление «Торонто», который уверенно завоевал первое место в дивизионе.

Фаворит выиграл у «Монреаля» семь матчей из десяти в регулярном чемпионате. Единственный повод для беспокойства — вратарская позиция. Первый номер «Мэйпл Ливз» Фредерик Андерсен из-за травмы пропустил почти два месяца и только недавно вернулся в строй, сыграв после такой паузы один матч. Скорее всего, датчанин останется в запасе и плей-офф начнет американец Джек Кэмпбелл, здорово проявивший себя в последнее время.

«Монреалю» остается верить в свою главную звезду — голкипера Кэри Прайса, у которого были проблемы со здоровьем. Ветеран должен начать серию в стартовом составе, как и энергичный нападающий Брендан Галлахер, который пропустил полтора месяца. Опытные игроки в обороне, очень мобильная атака и высокая самоотдача — неплохие козыри, но для того чтобы взять верх над «Торонто», необходимо достать из себя что-то еще. Рассчитывать, что «Мэйпл Ливз» снова, как это регулярно происходило в последние годы, развалятся в бесхарактерном стиле, не стоит. Эта команда в ментальном плане кажется крепче, чем в прежние годы.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Эдмонтон (2) — Виннипег (3)

Наши: Куликов — нет.

Матчи пройдут 19, 21, 23, 24 и, если понадобится, 26, 28, 30 мая.

Основная надежда «Джетс» связана с одним из лучших вратарей лиги Коннором Хеллибаком. Американец умеет тащить на своих плечах команду даже в тех случаях, когда полевые игроки бросают его на растерзание. В регулярном чемпионате против «Эдмонтона» это не сработало. «Ойлерс» выиграли восемь раз в десяти очных встречах, включая последние шесть матчей. Такого колоссального преимущества с учетом силы составов у команды из Альберты быть вроде бы не должно — при всем уважении к суперзвездному дуэту Макдэвид — Драйзайтль. Глубина в линии нападения у «Виннипега» солиднее, особенно если долго лечившийся датчанин Николай Элерс сумеет быстро обрести свои прежние кондиции.

Голкипер-ветеран «Эдмонтона» Майк Смит, как и его сменщик Микко Коскинен, перед стартом плей-офф неспособен в 39 лет совершать чудеса на постоянной основе. Оборона у «Виннипега» как минимум не хуже, и только фигура главного тренера вызывает вопросы. Когда-то работавший в «Магнитке» Пол Морис отталкивается от сильных сторон своих игроков, забывая обо всем остальном. О правильном балансе в линиях приходится только мечтать и рассчитывать на вдохновение Хеллибака.

«Эдмонтон» лучше всех в лиге играет в большинстве (28,1 процента), поэтому если «Джетс» удастся хоть немного притормозить соперника в данном компоненте, то шансы склонить серию в свою пользу у них резко возрастут. Тогда как «Нефтяникам» необходима качественная помощь со стороны третьего-четвертого звеньев. Год назад в играх с «Чикаго» не спасли даже результативные действия Макдэвида и Драйзайтля.

Прогноз «СЭ»: 4-2