Кучеров и Василевский снова ведут «Тампу» к кубку. Они выиграли в самой яркой серии плей-офф

«Флорида» отправляется в отпуск.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

Центральный дивизион. Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Марун — 1 (Джонсон, Сергачев), 6:16 — 1:0. Стэмкос — 3 (бол., Хедман, Кучеров), 33:27 — 2:0. Пойнт — 4 (Кучеров, Чернак), 54:36 — 3:0. Киллорн — 4 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:18 — 4:0.

Вратари: Василевский — Найт (55:55 — 58:09, 58:13 — 58:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (8+7+9) — 29 (8+11+10).

Наши: Кучеров (19.49/0/+1), Сергачев (21.47/2/0) — -.

27 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-2.

После того, как Сергей Бобровский в пятом матче серии с «Тампой» оказался вне заявки «Флориды», а «Пантер» в шестую игру с 36 сейвами утащил вчерашний студент из NCAA Спенсер Найт, сразу стало понятно, что первый раунд плей-офф для россиянина на 99,9% закончен. Но ведь тут не скажешь, что Джоэль Кенневилль судорожно вертит вратарями как хочет, зажимая россиянина в угоду копеечному Крису Дриджером и талантливому американцу, на которого клуб первый пик три года назад.

Седовласый старик Кью всю регулярку искренне пытался привести в себя десятимиллионного голкипера из Новокузнецка и надеялся, что Бобровский в плей-офф вспомнит, как он когда-то вместе с «Коламбусом» выкидывал «Молний» из Кубка Стэнли. Однако похоже, что пару дней назад канадский коуч окончательно разочаровался в двукратном обладателе «Везины».

Вот и сегодня Сергей отправился смотреть хоккей с трибун. Только в итоге вытеснивший его из рамки Найт на этот раз оказался не столь монолитен и пропустил первым же броском в створ. Причем гол Патрика Маруна состоялся в том числе и благодаря Михаилу Сергачеву, который пока что выглядит не так ярко, как хотелось бы. Российский защитник использовал возможности гибридного проброса и пасом от своей синей линии отправил шайбу за ворота «Флориды», где ее мгновенно подобрал Тайлер Джонсон и выкатил голевую передачу на пятак Маруну, клюшку которого не сумели заблокировать защитники «Пантерз».

А вот дальше после, казалось бы, спокойного и размеренного начала, начались привычные эмоциональные качели, от которых было не оторваться всю серию. При этом во втором периоде они чуть чаще улетали в зону Андрея Василевского, сыгравшего сегодня просто безошибочно. И когда гости начали прилично перебрасывать действующего чемпиона, форвард «Пантер» Сэм Беннетт словил глупейшее удаление за грубость в чужой зоне, подарив хозяевам так нужное им большинство. Засверкавший у Кенневилля после обмена из «Калгари» канадец зачем-то стянул удушающим приемом шлем с Дэвида Савара в чужой зоне и для того, чтобы покарать «Флориду» за необязательный фол, Стивену Стэмкосу и первой спецбригаде «Тампы» понадобилось чуть больше 30 секунд.

Как бы ни пыталась «Флорида» в третьем периоде банально перебегать команду Купера и утащить их еще в более открытый хоккей, сравнять счет и хотя бы размочить монструозного Уфимского кота у нее не получилось. В финальной двадцатиминутке «Молнии» сыграли настолько надежно, насколько это возможно, а окончательно приговорили ненавистных соседей по штату за несколько минут до финальной сирены. Просто посмотрите, как породисто связочка Кучеров — Пойнт казнила Найта и защитников «Пантерз», начертив третью шайбу «Тампы».

«Молнии» идут дальше и их следующего соперника должен бросать в дрожь простой, но неоспоримый факт — лидеры «Лайтнинг» в полнейшем порядке.