«Даллас» во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Колорадо»

«Даллас» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4-3 в серии.

«Старз» вышли во второй раунд, где встретятся с «Колорадо», который ранее обыграл «Виннипег» (4-1). Команды пять раз играли в плей-офф, трижды победу одерживал «Даллас».

Первый матч серии «Даллас» — «Колорадо» пройдет 8 мая и начнется в 4:30 мск.