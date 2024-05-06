«Флорида» сыграет с «Бостоном» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь на 7 мая. Игра пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Флорида» выбила «Тампу-Бэй», счет в серии 4-1. А «Бостон» обыграл «Торонто» в серии из семи матчей — 4-3.

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