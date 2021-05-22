Кучеров пострадал за хорошую игру? Темнокожий форвард «Флориды» ударил по колену российского нападающего

Пострадал и Михаил Сергачев.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд.

Центральный дивизион. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2.

Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15).

Штраф: 28 — 26.

Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7).

Наши: Кучеров (14.31/4/+2), Сергачев (20.47/2/+1) — -.

22 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-1.

Успеет ли восстановиться к плей-офф пропустивший регулярный чемпионат нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров? Этот вопрос больше всего волновал «Лайтнинг» перед серией с «Флоридой». Вряд ли кто-то мог предположить, что с первого матча российский форвард будет настолько хорош. После четвертой игры серии первого раунда с «Флоридой» Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли, набрав аж 9 (3+6) очков!

Конечно, одна из причин этого — ужасная игра «Флориды» в обороне, но ведь и «Тампа» очень хороша впереди! Свой первый ассист Кучеров сделал в непривычной для себя ситуации: оказавшись на месте защитника в позиционной атаке, он набросил на ворота, а Янни Гурд удачно подправил шайбу.

RIGHT on target ? pic.twitter.com/1NivdCLdS5 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 22, 2021

Вскоре Кучеров ассистировал Чернаку, после прострела которого отличился Палат, а во втором периоде Никита отдал шикарный пас на пустые ворота. Киллорну оставалось только подставить клюшку.

Для российского нападающего это уже шестой матч в карьере в плей-офф с тремя и более результативными передачами. По этому показателю Кучеров сравнялся с Яри Курри и Денисом Саваром.

Nikita Kucherov has assisted on three of the @TBLightning's five goals so far this afternoon and recorded his sixth career postseason outing with three-plus assists. #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/vINf9oY8tu pic.twitter.com/ImFsb8GJe1 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 22, 2021

На голе Киллорна голевой поток «Лайтнинг» не иссяк. Кучеров забил уже сам, и это стало последним броском по воротам Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил лишь девять бросков из 14 и был заменен на Криса Дриджера.

Кучеров мог забить еще, но когда он выходил «один в ноль», защитник «Флориды» Уигар толкнул его на собственного вратаря. Удивительно, что в этой ситуации удалили именно Кучерова, — если бы преимущество «Тампы» не было столь велико, мог бы разразиться громкий скандал.

Nikita Kucherov got called for goaltender interference after this collision with Chris Driedger.



Thoughts on the call? ? #ItsOn pic.twitter.com/FtXrzjFiFH — Sportsnet (@Sportsnet) May 22, 2021

«Тампа» уверенно вела матч к победе, но игроки «Флориды» не хотели сдаваться. Привело это, правда, только к грубости. Михаил Сергачев долго не мог подняться со льда после жесткого приема со стороны Хорнквиста. А Кучерова просто грязным приемом из игры вывел Дюклер. После того как российский нападающий уже расстался с шайбой, темнокожий хоккеист «Флориды» умышленно ударил его по колену.

Nikita Kucherov got called for goaltender interference after this collision with Chris Driedger.



Thoughts on the call? ? #ItsOn pic.twitter.com/FtXrzjFiFH — Sportsnet (@Sportsnet) May 22, 2021

Логично, что в итоге состоялась драка в формате «пять на пять». Но НХЛ не должна закрывать глаза на ужасный поступок Дюклера. Форвард «Колорадо» Назем Кадри получил восьмиматчевую дисквалификацию, и наказание нападающего «Флориды» должно быть никак не меньшим.