Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров пострадал за хорошую игру? Темнокожий форвард «Флориды» ударил по колену российского нападающего

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
22 мая 2021, 23:00
22 мая. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2. Никита Кучеров получил повреждение. Фото USA Today Sports
22 мая. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2. Никита Кучеров получил повреждение. Фото USA Today Sports
Теги:
Пострадал и Михаил Сергачев.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд.
Центральный дивизион. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2.
Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15).
Штраф: 28 — 26.
Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7).
Наши: Кучеров (14.31/4/+2), Сергачев (20.47/2/+1) — -.
22 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 3-1.

Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Александр Овечкин.НХЛ: все матчи первого раунда Кубка Стэнли-2021

Успеет ли восстановиться к плей-офф пропустивший регулярный чемпионат нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров? Этот вопрос больше всего волновал «Лайтнинг» перед серией с «Флоридой». Вряд ли кто-то мог предположить, что с первого матча российский форвард будет настолько хорош. После четвертой игры серии первого раунда с «Флоридой» Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли, набрав аж 9 (3+6) очков!

Конечно, одна из причин этого — ужасная игра «Флориды» в обороне, но ведь и «Тампа» очень хороша впереди! Свой первый ассист Кучеров сделал в непривычной для себя ситуации: оказавшись на месте защитника в позиционной атаке, он набросил на ворота, а Янни Гурд удачно подправил шайбу.

Вскоре Кучеров ассистировал Чернаку, после прострела которого отличился Палат, а во втором периоде Никита отдал шикарный пас на пустые ворота. Киллорну оставалось только подставить клюшку.

Для российского нападающего это уже шестой матч в карьере в плей-офф с тремя и более результативными передачами. По этому показателю Кучеров сравнялся с Яри Курри и Денисом Саваром.

На голе Киллорна голевой поток «Лайтнинг» не иссяк. Кучеров забил уже сам, и это стало последним броском по воротам Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил лишь девять бросков из 14 и был заменен на Криса Дриджера.

Кучеров мог забить еще, но когда он выходил «один в ноль», защитник «Флориды» Уигар толкнул его на собственного вратаря. Удивительно, что в этой ситуации удалили именно Кучерова, — если бы преимущество «Тампы» не было столь велико, мог бы разразиться громкий скандал.

«Тампа» уверенно вела матч к победе, но игроки «Флориды» не хотели сдаваться. Привело это, правда, только к грубости. Михаил Сергачев долго не мог подняться со льда после жесткого приема со стороны Хорнквиста. А Кучерова просто грязным приемом из игры вывел Дюклер. После того как российский нападающий уже расстался с шайбой, темнокожий хоккеист «Флориды» умышленно ударил его по колену.

Логично, что в итоге состоялась драка в формате «пять на пять». Но НХЛ не должна закрывать глаза на ужасный поступок Дюклера. Форвард «Колорадо» Назем Кадри получил восьмиматчевую дисквалификацию, и наказание нападающего «Флориды» должно быть никак не меньшим.

Опрос

проголосовало: 6309
Все опросы
Кого из звезд НХЛ вы больше всего ждете на чемпионате мира-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чехия потерпела второе поражение на старте ЧМ-2021, проиграв Швейцарии
Итальянская группа Maneskin выиграла «Евровидение-2021»
Песков о новых санкциях США: Как всегда, говорят одно, делают - другое
7 признаков того, что ангел-хранитель где-то рядом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей