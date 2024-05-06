Сколько выходных в праздник Дня Победы 9 мая в 2024 году

Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня

Жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 9 по 12 мая включительно. Выходные у рабочего населения продлятся четыре дня подряд, так как в этом году День Победы выпал на четверг. Таким образом, у россиян будет четыре нерабочих дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). Затем россияне вернутся к стандартному рабочему графику.

Эти длинные выходные — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России. Следующий праздник по производственному календарю — среда 12 июня, День России. Затем россияне будут отдыхать в понедельник 4 ноября, на День народного единства. При этом суббота 2 ноября будет рабочей.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступен в нашем материале.

В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.