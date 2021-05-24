«Вашингтон» закончил сезон бесславным поражением. Команду Овечкина ждут большие перемены?

В «Кэпиталз» слишком много возрастных хоккеистов.

Дважды в своей клубной истории «Вашингтон» отыгрывался в серии со счета 1-3, но в этом сезоне чуда не произошло. Питер Лавиолетт не смог стабилизировать ситуацию, которая вышла из-под контроля после того злосчастного овертайма в третьем матче. У «Вашингтона» и так хватало проблем, но обидное поражение психологически добило команду.

«Я чувствую желание наших хоккеистов. Мы можем спасти эту серию. Впереди нас ждет большая игра, и мы должны быть морально сильны. В тех встречах, когда дело доходило до овертайма, мы были готовы лучше, чем сейчас. Так что нам необходимо сплотиться, чтобы чувствовать поддержку друг друга», — говорил перед матчем форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем.

Однако у игроков «Кэпиталс» абсолютно не чувствовался боевой настрой. Команда выходила на игру, зная, что она может стать последней в сезоне, и даже это не помогло действовать продуктивно. Хозяева вдвое перебросали «Бостон», но половина выстрелов носили весьма условный характер. Порой складывалось впечатления, что «мишки» не особо хотят напрягаться, будто заранее уверены в своей победе. Достаточно взглянуть на то, с какой легкостью Давид Пастрняк разобрался с обороной «Вашингтона» и отправил шайбу в ворота Ильи Самсонова.

Российский голкипер провел не самый яркий матч, но тяжело требовать от дебютанта плей-офф Кубка Стэнли слишком многого. Все-таки отсутствие опытного вратаря сильно повлияло на «Кэпиталс». В регулярном чемпионате на это можно было закрыть глаза, но в плей-офф все работает иначе. В первых матчах за «Вашингтон» сыграли три вратаря, и только после травмы Витека Ванечека главный тренер определился со стартовой позицией.

Хотя главной проблемой «столичных» стала беззубая игра в атаке. У Никласа Бэкстрема всего одна передача, Конор Шири смог отличиться только сегодня, Евгений Кузнецов провел очередной блеклый матч, не набрав в трех играх ни одного балла, а Александру Овечкину уже не 20 лет, чтобы тащить все на себе. Команда сыпалась даже в большинстве, реализовав из 17 попыток всего три. «Вашингтон» абсолютно заслуженно покидает розыгрыш, потому что в плей-офф с таким набором проблем делать нечего.

Как оказалось, гол Конора Шири на старте третьего периода стал последним для «Кэпиталс» в сезоне, хотя и подарил болельщикам надежду. В атаке также поучаствовал Дмитрий Орлов.

У хозяев был еще один шанс зацепиться за призрачную интригу, но гол Ларса Эллера отменили из-за помехи вратарю. Евгений Кузнецов толкнул Тукку Раска, который после этого эпизода потерял ворота.

Сезон «Вашингтона» выдался максимально странным. Команда играла вспышками и в самый ответственный момент перегорела. Ставка руководства на ветеранов абсолютно не оправдала себя. По овертаймам с «Бостоном» было легко понять, что такую возрастную команду на долгую дистанцию не хватит. Головоломок в межсезонье у боссов клуба хватает. Если команда хочет двигаться дальше, то необходимы изменения. После победы в кубке Стэнли в 2018 году «Вашингтон» одержал всего пять побед в плей-офф и третий год подряд вылетел в первом раунде. Какой еще повод нужен, чтобы задуматься о переменах?